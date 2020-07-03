Общество

Новый ДеньНовый День80 тонн золотого запаса Китая оказались поддельными

Золото от Wuhan Kingold Jewelry начали проверять другие компании, выяснилось, что 83 тонны слитков, а это 4,2% золотого запаса страны, изготовлены из медного сплава и только сверху покрыты драгоценным металлом.
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с чего всё началось

Медь вместо золота

В Китае раскручивается один из крупнейших в истории скандалов с фальшивым золотом. В центре его – крупный китайский производитель ювелирных изделий из золота Wuhan Kingold Jewelry.
Ведомости02 июля в 17:36

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Ювелирная афера: в Китае раскрыли попытку подделать 80 тонн золота

РЕН ТВвчера в 19:51

В Китае раскрыли аферу с 80 тоннами поддельного золота

Газета.Ruвчера в 14:58

Часть золотого запаса в Китае оказалась подделкой

News.ruвчера в 06:20

Золотой запас Китая «треснул» - отразится ли сенсация с подделкой на России? Мнение эксперта

Царьградвчера в 09:52

Часть золотого запаса Китая оказалась фальшивкой: это один из крупнейших подобных скандалов в истории

БИЗНЕС Onlineвчера в 04:59

В Китае часть золотого запаса оказалась подделкой

Lenta.ruвчера в 04:30

Медь вместо золота

Ведомости02 июля в 17:36
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Игры

Игра Horizon Zero Dawn для PC будет доступна 7 августа

МИТ вчера в 14:37
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Шоу-бизнес

Собчак объяснила отказ Ефремова признать вину в ДТП

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов отказался признавать вину в смертельном дорожно-транспортном происшествии в центре Москвы.
Московский Комсомолец вчера в 09:00
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Политика

МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле

Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике.
Коммерсантъ 07:14
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Происшествия

В Волгограде обнаружена сеть подпольных казино

Во время обыска в домах подозреваемых и подпольных казино были обнаружены наборы для покера, игровые столы, черновые записи и деньги.
Газета.Ru 08:35
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Политика

Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов

Газета.Ru вчера в 13:33
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Политика

Зеленский заявил о невозможности требований России к Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности требований России к Украине. Кроме того, он назвал их неприемлемыми.
Lenta.ru 09:15
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Происшествия

Под Томском сгорела деревянная церковь XIX века

В селе Зоркальцево под Томском возник пожар в деревянной церкви XIX века.
Коммерсантъ 06:27
65
Происшествия

В штате Вашингтон автомобиль въехал в толпу протестующих

Известия 08:56
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Шоу-бизнес

Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте

Прощание с актером Виктором Проскуриным состоится в субботу, 4 июля, в Театральном институте им. Б. Щукина (там учился артист), сообщил ТАСС директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.
Коммерсантъ 02 июля в 16:58
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Политика

В МИД опровергли заявления о причастности России к радиации в Европе

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал абсолютно безосновательными материалы некоторых западных СМИ о том, что причиной повышения радиационного фона в Северной Европе якобы стали испытания Россией вооружения.
RT на русском 06:04
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Шоу-бизнес

Вдова Диденко встретила новую любовь и уехала на отдых

Диденко решила начать новую жизнь и вступить в отношения с актером Владом Черных.
RuNews24.ru 09:09
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Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
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Общество

С 6 июля власти Ростовской области объявили о снятии части ограничений

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление, согласно которому с 6 июля в регионе снимается еще часть ограничений, ведённых ранее из-за пандемии.
Evo-rus.com 04:33
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Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
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Здоровье

Медики назвали помогающую восстановить печень после алкоголя диету

Восстановить печень после воздействия алкоголя помогут также регулярные физические нагрузки и отказ от никотина.
Evo-rus.com вчера в 04:50
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Происшествия

В подмосковном Пушкино локализовали пожар в промзоне

Пожар в промзоне в подмосковном Пушкино локализован на площади 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
РИА Новости 09:16
Шоу-бизнес

Сын Никаса Сафронова высмеял преобразившегося на 100 кг Фадеева

Пианист заявил, что хотел поработать с Максом: «Это был бы хороший тандем самого большого в мире музыканта — меня — и самого большого продюсера».
Вестник вчера в 06:50
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Экономика

Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на каждого

Ожидается, что в основном выплаты получат субъекты малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированные НКО в определенных отраслях.
iReactor 02 июля в 10:55
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Общество

ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС

Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе.
Известия вчера в 03:06
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Политика

РПЦ считает недопустимым превращение собора Святой Софии в мечеть

Решение турецких властей превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть нарушает свободу вероисповедания и недопустимо, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.
Коммерсантъ 08:31
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Религия

Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь

Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь.
ТАСС вчера в 10:02
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Общество

ПФР заявил о невозможности вернуть выплаченные не тому родителю деньги

Родители ребенка до 16 лет имеют право на получение дополнительной выплаты в рамках поддержки в период пандемии коронавируса.
iReactor 04:01
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Экономика

В Пенсионном фонде Украины рассказали, на сколько увеличили пенсии жителям ДНР и ЛНР

Для неработающих пенсионеров возросли размер минимальной пенсии по возрасту, доплаты за сверхнормативный стаж.
КП - Донецк вчера в 09:04
Транспорт

«Автодор» предложил поднять скоростной лимит на платных трассах

В конце июня министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что вопрос увеличения допустимой скорости на ЦКАД с 130 до 150 километров в час решат до конца года.
РИА Новости 07:09
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Политика

ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн

Центробанк Венесуэлы опротестует решение суда Лондона, которое «нацелено на лишение венесуэльского народа золота», заявили в Каракасе.
RT на русском 02 июля в 09:23
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Происшествия

В Киеве в массовой драке со стрельбой пострадали три человека

Три человека пострадали в результате массовой драки со стрельбой, которая произошла в Киеве на Украине, правоохранители завели уголовное дело, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева в субботу.
РИА Новости 05:20
Происшествия

СК обжаловал решение об отмене постановления о деле против следователя

Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК, полковника Руслана Миниахметова.
РБК 08:55
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Общество

ЦБ извинился за пост об изъятии доходов у населения во время ВОВ

Банк России опубликовал 30 июня пост в Facebook, в котором рассказывалось об изъятии доходов у населения государством во время Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ вчера в 10:36
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Футбол

«Брайтон» обыграл на выезде «Норвич» и отдалился от зоны вылета

Набор трёх очков позволил команде Грэма Поттера увеличить отрыв от зоны вылета до девяти зачётных баллов.
Евро-футбол.ру 09:25
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Растяжка снижает риск инсульта, диабета и заболеваний сердца

Актуальные Новости вчера в 17:03
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