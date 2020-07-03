Общество
Новый День80 тонн золотого запаса Китая оказались поддельными
Золото от Wuhan Kingold Jewelry начали проверять другие компании, выяснилось, что 83 тонны слитков, а это 4,2% золотого запаса страны, изготовлены из медного сплава и только сверху покрыты драгоценным металлом.
Читать в источнике
Оценить163
с чего всё началось
В Китае раскручивается один из крупнейших в истории скандалов с фальшивым золотом. В центре его – крупный китайский производитель ювелирных изделий из золота Wuhan Kingold Jewelry.Ведомости02 июля в 17:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Часть золотого запаса Китая оказалась фальшивкой: это один из крупнейших подобных скандалов в истории
БИЗНЕС Onlineвчера в 04:59
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 09:31, Ашберн
Игры
Игра Horizon Zero Dawn для PC будет доступна 7 августа
МИТ вчера в 14:37
Шоу-бизнес
Собчак объяснила отказ Ефремова признать вину в ДТП
Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов отказался признавать вину в смертельном дорожно-транспортном происшествии в центре Москвы.
Московский Комсомолец вчера в 09:00
Политика
МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле
Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике.
Коммерсантъ 07:14
Происшествия
В Волгограде обнаружена сеть подпольных казино
Во время обыска в домах подозреваемых и подпольных казино были обнаружены наборы для покера, игровые столы, черновые записи и деньги.
Газета.Ru 08:35
Политика
Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов
Газета.Ru вчера в 13:33
Политика
Зеленский заявил о невозможности требований России к Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности требований России к Украине. Кроме того, он назвал их неприемлемыми.
Lenta.ru 09:15
Происшествия
Под Томском сгорела деревянная церковь XIX века
В селе Зоркальцево под Томском возник пожар в деревянной церкви XIX века.
Коммерсантъ 06:27
Шоу-бизнес
Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте
Прощание с актером Виктором Проскуриным состоится в субботу, 4 июля, в Театральном институте им. Б. Щукина (там учился артист), сообщил ТАСС директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.
Коммерсантъ 02 июля в 16:58
Политика
В МИД опровергли заявления о причастности России к радиации в Европе
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал абсолютно безосновательными материалы некоторых западных СМИ о том, что причиной повышения радиационного фона в Северной Европе якобы стали испытания Россией вооружения.
RT на русском 06:04
Шоу-бизнес
Вдова Диденко встретила новую любовь и уехала на отдых
Диденко решила начать новую жизнь и вступить в отношения с актером Владом Черных.
RuNews24.ru 09:09
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
Общество
С 6 июля власти Ростовской области объявили о снятии части ограничений
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление, согласно которому с 6 июля в регионе снимается еще часть ограничений, ведённых ранее из-за пандемии.
Evo-rus.com 04:33
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
Здоровье
Медики назвали помогающую восстановить печень после алкоголя диету
Восстановить печень после воздействия алкоголя помогут также регулярные физические нагрузки и отказ от никотина.
Evo-rus.com вчера в 04:50
Происшествия
В подмосковном Пушкино локализовали пожар в промзоне
Пожар в промзоне в подмосковном Пушкино локализован на площади 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
РИА Новости 09:16
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова высмеял преобразившегося на 100 кг Фадеева
Пианист заявил, что хотел поработать с Максом: «Это был бы хороший тандем самого большого в мире музыканта — меня — и самого большого продюсера».
Вестник вчера в 06:50
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на каждого
Ожидается, что в основном выплаты получат субъекты малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированные НКО в определенных отраслях.
iReactor 02 июля в 10:55
Общество
ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС
Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе.
Известия вчера в 03:06
Политика
РПЦ считает недопустимым превращение собора Святой Софии в мечеть
Решение турецких властей превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть нарушает свободу вероисповедания и недопустимо, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.
Коммерсантъ 08:31
Религия
Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь
Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь.
ТАСС вчера в 10:02
Общество
ПФР заявил о невозможности вернуть выплаченные не тому родителю деньги
Родители ребенка до 16 лет имеют право на получение дополнительной выплаты в рамках поддержки в период пандемии коронавируса.
iReactor 04:01
Экономика
В Пенсионном фонде Украины рассказали, на сколько увеличили пенсии жителям ДНР и ЛНР
Для неработающих пенсионеров возросли размер минимальной пенсии по возрасту, доплаты за сверхнормативный стаж.
КП - Донецк вчера в 09:04
Транспорт
«Автодор» предложил поднять скоростной лимит на платных трассах
В конце июня министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что вопрос увеличения допустимой скорости на ЦКАД с 130 до 150 километров в час решат до конца года.
РИА Новости 07:09
Политика
ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн
Центробанк Венесуэлы опротестует решение суда Лондона, которое «нацелено на лишение венесуэльского народа золота», заявили в Каракасе.
RT на русском 02 июля в 09:23
Происшествия
В Киеве в массовой драке со стрельбой пострадали три человека
Три человека пострадали в результате массовой драки со стрельбой, которая произошла в Киеве на Украине, правоохранители завели уголовное дело, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева в субботу.
РИА Новости 05:20
Происшествия
СК обжаловал решение об отмене постановления о деле против следователя
Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК, полковника Руслана Миниахметова.
РБК 08:55
Общество
ЦБ извинился за пост об изъятии доходов у населения во время ВОВ
Банк России опубликовал 30 июня пост в Facebook, в котором рассказывалось об изъятии доходов у населения государством во время Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ вчера в 10:36
Футбол
«Брайтон» обыграл на выезде «Норвич» и отдалился от зоны вылета
Набор трёх очков позволил команде Грэма Поттера увеличить отрыв от зоны вылета до девяти зачётных баллов.
Евро-футбол.ру 09:25
Наука
Растяжка снижает риск инсульта, диабета и заболеваний сердца
Актуальные Новости вчера в 17:03