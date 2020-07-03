В Китае раскручивается один из крупнейших в истории скандалов с фальшивым золотом. В центре его – крупный китайский производитель ювелирных изделий из золота Wuhan Kingold Jewelry.

с чего всё началось

Золото от Wuhan Kingold Jewelry начали проверять другие компании, выяснилось, что 83 тонны слитков, а это 4,2% золотого запаса страны, изготовлены из медного сплава и только сверху покрыты драгоценным металлом.

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