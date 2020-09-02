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MOS.news
MOS.news

83-летний Сильвио Берлускони заболел коронавирусом

Как передает РИА Новости со ссылкой на итальянские СМИ, экс-премьер находится на карантине дома. В Кремле выразили готовность оказать Берлускони помощь в лечении от коронавируса.В источнике
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РБК

Сильвио Берлускони заразился COVID-19

РБКвчера в 13:37
Коммерсантъ

Берлускони заразился коронавирусом

Коммерсантъвчера в 13:35
РИА Новости

Берлускони заразился коронавирусом

РИА Новостивчера в 12:42
Газета.Ru

Берлускони заболел COVID-19

Газета.Ruвчера в 12:59
ТАСС

Берлускони заразился коронавирусом

ТАССвчера в 12:57
RT на русском

У Берлускони выявили коронавирус

RT на русскомвчера в 12:50
Известия

Экс-премьер Италии Берлускони заразился коронавирусом

Известиявчера в 13:02

JBL выпустила 3 модели флагманских беспроводных наушников

JBL TUNE 225TWS В отличии от предыдущей версии, модель получила новые 12мм динамические драйверы с поддержкой технологии Pure Bass, а также значительный прирост в длительности работы – 5 часов на одном заряде и до 25 суммарно с кейсом.
ITZine.ruвчера в 10:14
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Си Цзиньпин пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны

Си Цзиньпин выразил готовность "работать вместе с российским коллегой над объединением усилий для решительной защиты победы во Второй мировой войне, так же как и над международной справедливостью".
РИА Новости21:34
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В США заявили, что Россия распространяет дезинформацию о Байдене

Министерство внутренней безопасности США подготовило доклад, в котором утверждается, что якобы Россия пытается распространять ложные сведения о психическом здоровье кандидата в президенты Джо Байдена.
Газета.Ruвчера в 14:58
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Какие последствия ждут Россию в связи с отравлением Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный стал жертвой нападения с использованием отравляющего средства типа «Новичок», что подтверждается исследованиями клиники «Шарите» и лаборатории бундесвера, и потребовала от России действенных мер в связи с этим.
РБКвчера в 15:54

Трамп намерен лишить финансирования участвовавшие в беспорядках города

Американский лидер Дональд Трамп подписал меморандум, который позволит лишить государственного финансирования города, власти которых не препятствовали «анархии, насилию и разрушениям».
RT на русском20:17
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