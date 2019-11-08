Экономика

REGNUMREGNUM83% компаний в России заявили о повышении зарплат своим работникам

За последний год в России зарплату своим сотрудникам повысило большинство фирм.
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с чего всё началось

Фонд доплаты труда: 83% компаний подняли зарплаты сотрудникам

Большинство фирм увеличило зарплаты своих работников за последний год. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young (EY), которое есть в распоряжении «Известий». Фонд оплаты труда вырос на 6,4%, опередив инфляцию, и в дальнейшем компании продолжат его повышать.
Известия07 ноября в 16:01

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Как сократить пропасть между зарплатами топ-менеджеров и рядовых работников

News.ru08 ноября в 12:23

Компании немного повышают зарплаты россиянам от безысходности

Национальная служба новостей08 ноября в 03:40

83% работодателей России подняли зарплаты своих сотрудников

РЕН ТВ07 ноября в 16:43

Зарплаты офисных работников в России выросли

Телеканал 360°07 ноября в 21:47

В России выросли зарплаты, но это породило социальное неравенство

URA.Ru07 ноября в 18:54

Аудиторы рассказали о росте зарплат в большинстве российских компаний

Известия07 ноября в 17:59

Россиянам подняли зарплату

Lenta.ru07 ноября в 23:22
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Общество

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При реконструкции здания в Польше была обнаружена надпись, сделанная советскими солдатами в День Победы 9 мая 1945 года.
Свободная Пресса вчера в 22:31
Энергетика

Нефть опустилась ниже $62 за баррель

Мировые цены на нефть падают, нефть марки Brent опустилась ниже $62 за баррель, 11 ноября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 23:28
Политика

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РБК вчера в 14:04
Гаджеты

Появился джейлбрейк почти для всех iPhone и iPad

Most generations of iPhones and iPads are vulnerable: from iPhone 4S (A5 chip) to iPhone 8 and iPhone X (A11 chip). https://t.co/dQJtXb78sG — axi0mX 🌧️📲 (@axi0mX) September 27, 2019 Сам взлом устройства основан на недавней уязвимости Checkm8.
The GEEK вчера в 15:48
Общество

Врио мэра Челябинска предложила ответственному за дороги уволиться

В Челябинске врио мэра Наталья Котова предложила уйти в отставку своему заместителю Владимиру Алейникову.
REGNUM 02:04
Происшествия

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Вести.Ru 01:25
Общество

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В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Общество

Путин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.
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Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.
Lenta.ru 00:53
Футбол

Неймар поддержал подвергнувшихся расизму игроков «Шахтера»

Газета.Ru 02:13
Кино

В Disney назвали своих претендентов на «Оскар»

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Культуромания 08 ноября в 08:20
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РБК вчера в 17:55
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Более 12 тысяч билетов продано на первые поезда в Крым и обратно

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Политика

Асад заявил, что Эрдоган действует в Сирии незаконно

Президент Сирии Башар Асад в интервью RT заявил, что Турция в лице ее главы Реджепа Тайипа Эрдогана действует в САР незаконно.
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Политика

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Общество

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Происшествия

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Депутаты в ответ на настойчивость чиновников пригрозили срывом бюджетного процесса Администрация Екатеринбурга передумала вносить на рассмотрение депутатов третий вариант новых ставок налога на имущество физлиц.
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Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что президент Боливии Эво Моралес заявил о своём решении уйти в отставку.
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