Большинство фирм увеличило зарплаты своих работников за последний год. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young (EY), которое есть в распоряжении «Известий». Фонд оплаты труда вырос на 6,4%, опередив инфляцию, и в дальнейшем компании продолжат его повышать.

с чего всё началось

По данным аудиторской компании Ernst & Young (EY), в большинстве российских фирм с мая 2018 года по апрель 2019-го произошёл рост зарплат. Как пишет газета «Известия», наиболее ощутимо – на 8% - увеличились оклады топ-менеджеров компаний.

О росте зарплат в большинстве компаний России заявили аудиторы

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