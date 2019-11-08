Экономика
REGNUM83% компаний в России заявили о повышении зарплат своим работникам
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с чего всё началось
Большинство фирм увеличило зарплаты своих работников за последний год. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young (EY), которое есть в распоряжении «Известий». Фонд оплаты труда вырос на 6,4%, опередив инфляцию, и в дальнейшем компании продолжат его повышать.Известиявчера в 16:01
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Религия
Александрийская православная церковь внесла Епифания Думенко в диптих
Александрийская православная церковь внесла Епифания Думенко в диптих как главу "новой церкви" Украины, заявил патриарх Александрийский и всей Африки Феодор Второй, видеозапись его заявления опубликовало агентство церковных новостей Romfea.
РИА Новости 08:00
Здоровье
Первые симптомы рака печени назвали врачи
Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru 05 ноября в 11:54
Политика
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В Кремле назвали вдумчивым подход президента Франции Эммануэля Макрона к изучению вариантов развития России.
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Политика
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Жители восьми регионов могут благодаря сервису сигнализировать властям о срыве сроков строительства объекта или некачественном выполнении работ.
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RT на русском 04:55
Общество
Васильева рассказала о нехватке в школах молодых учителей
Более трети российских учителей являются пенсионерами или людьми предпенсионного возраста, только 5,9% педагогов в школах РФ младше 29 лет, заявила министр просвещения Ольга Васильева.
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Здоровье
Архангелогородцы смогут бесплатно пройти диагностику сахарного диабета
Диагностика, которую предлагается пройти, направлена на выявление симптомов сахарного диабета 2-го типа, что позволит снизить риск развития заболевания и избежать тяжелых осложнений.
Новости Архангельска 29.ru 04:07
Технологии
Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер
Сбербанк представил самый мощный в России компьютер "Кристофари" для решения задач искусственного интеллекта, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.
РИА Новости 03:40
Происшествия
На Кубани совершил жесткую посадку самолет Ан-2
В Брюховецком районе Краснодарского края совершил аварийную посадку легкомоторный самолет Ан-2.
РБК 07:30
Армия и оружие
США признали бессилие систем обороны перед новым российским оружием
"Огромные стаи российских беспилотников будет просто не остановить", - признает Кайл Мизоками.
ТВ Центр вчера в 13:40
Происшествия
Бесследно пропавшего туриста нашли в желудке акулы
На французском острове Реюньон акула растерзала туриста из Шотландии. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Lenta.ru вчера в 02:16
Общество
Инновационно-научный центр «Сириус» будет создан в Сочи
"Создание центра будет способствовать повышению привлекательности сферы исследований, расширению доступа граждан и юридических лиц к участию в перспективных научных и научно-технических проектах", - подчеркнули в правительстве РФ.Обеспечивать функционирование центра будет образовательный фонд "Талант и успех", который несколько лет развивает образовательный центр "Сириус" в Сочи.
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Иранские военные сбили иностранный беспилотник
Армия Ирана подтвердила заявление губернатора, отметив, что сбитый ими иностранный БПЛА нарушил воздушные границы страны.
ANNA-News 07:50
Футбол
Гвардиола не исключил, что в будущем поработает в Италии
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что в будущем готов попробовать свои силы в Италии.
Sport.ru 06:58
Общество
Производители молока попросили правительство решить проблему с навозом
"Союзмолоко" просит правительство решить проблемы с навозом.
Life.ru вчера в 19:31
Происшествия
В детсаду в Нарьян-Маре после убийства ребенка решили сделать ремонт
Детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний ребенок, власти планируют отремонтировать и переименовать, чтобы избавить от напоминаний о трагедии.
РБК 07:45
Общество
Умер подружившийся с тигром Амуром козел Тимур
О необычной дружбе животных стало известно в конце 2015 года - тогда козла поместили в вольер в качестве пищи для хищника, однако он не стал прятаться от Амура, а даже вплотную подходил к нему - кроме того, он занял место, где спал тигр, из-за чего Амуру пришлось несколько дней ночевать на крыше своего жилища в холоде и под снегом.
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Политика
В СДПГ прокомментировали ситуацию с поправками к газовой директиве ЕС
Ранее стало известно, что бундестаг не смог принять закон, регулирующий применение поправок к Газовой директиве Евросоюза в Германии.
RT на русском 07:35
Общество
ВШЭ заявила об ущербе деловой репутации из-за поста Гусейнова
Комиссия ученого совета Высшей школы экономики по академической этике заявила о том, что пост профессора вуза Гасана Гусейнова в Facebook о русском языке является оскорбительным и вызывающим возражения.
REGNUM 07:21
Шоу-бизнес
Налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги
Московское ведомство собирается взыскать налог на имущество. Как пишет «Lenta.ru», служба собирается получить 24 тысячи рублей.
Живая Кубань 02:47
Политика
США захотели лишить Киев «поддержки с тыла»
Foreign Policy отмечает, что упразднение должности лишит Киев «поддержки с тыла», которую обеспечивал Вашингтон.
Lenta.ru 08:06
Армия и оружие
Глава ЛНР ответил на идею ввести полицию Украины в Золотое
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что ввод на участок разведения сил и средств в районе Золотого украинской полиции и Нацгвардии сделает разведение сил на новых участках невозможным, передает Луганскинформцентр.
Аргументы и Факты 02:13
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Умер раненный в бойне в Забайкалье солдат
Lenta.ru 06:05
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Haval назвала цены на купе-кроссовер Haval F7x для России
Автоновости дня вчера в 13:23
Фигурное катание
Туктамышева не попала в тройку после короткой программы Гран-при Китая
Петербургские фигуристки Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова завершили выступление в короткой программе на этапе Гран-при в Китае.
Петербургский дневник 06:47