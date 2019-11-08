Экономика

REGNUMREGNUM83% компаний в России заявили о повышении зарплат своим работникам

За последний год в России зарплату своим сотрудникам повысило большинство фирм.
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с чего всё началось

Фонд доплаты труда: 83% компаний подняли зарплаты сотрудникам

Большинство фирм увеличило зарплаты своих работников за последний год. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young (EY), которое есть в распоряжении «Известий». Фонд оплаты труда вырос на 6,4%, опередив инфляцию, и в дальнейшем компании продолжат его повышать.
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