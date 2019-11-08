Экономика
REGNUM83% компаний в России заявили о повышении зарплат своим работникам
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с чего всё началось
Большинство фирм увеличило зарплаты своих работников за последний год. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young (EY), которое есть в распоряжении «Известий». Фонд оплаты труда вырос на 6,4%, опередив инфляцию, и в дальнейшем компании продолжат его повышать.Известиявчера в 16:01
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Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
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Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
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Мужчину связали и похитили из автоцентра на Рублевском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
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Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
Astera вчера в 15:07
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Новиков утвержден главным тренером «Динамо»
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В центре Тбилиси у кинотеатра «Амирани» начались протесты против показа шведско-грузинского фильма «А потом мы танцевали», повествующего об отношениях двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.
Lenta.ru 11:46
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РБК 13:35
Армия и оружие
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Прес-служба органов безопасности Ирака сообщила, что по авиабазе Кайяра в провинции Найнава, где располагаются американские военные, были запущены 17 ракет.
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Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
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В Москве скончался автор песен Кобзона и Лещенко Юрий Маркелов
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Российская фигуристка Анна Щербакова чисто выполнила короткую программу на этапе серии Гран-при в Чунцине.
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Жертвой взрывов в центре Бишкека стал один человек
Ранее стало известно о трех взрывах, прогремевших в кафе «Антошка». После них вспыхнул сильный пожар. Сейчас пожарные потушили пламя.
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Гигантский фаллоимитатор достали из тела мужчины врачи Петербурга
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Как употребление кофе влияет на риск появления рака
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Гинер предлагал 2,5 миллиона евро в год.
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Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
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