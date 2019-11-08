Экономика
REGNUM83% компаний в России заявили о повышении зарплат своим работникам
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с чего всё началось
Большинство фирм увеличило зарплаты своих работников за последний год. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young (EY), которое есть в распоряжении «Известий». Фонд оплаты труда вырос на 6,4%, опередив инфляцию, и в дальнейшем компании продолжат его повышать.Известия07 ноября в 16:01
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Психиатр-нарколог Алексей Казанцев считает, что поколение миллениалов проводит очень много времени за компьютером.
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Лезги газет вчера в 14:29
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РБК 00:15
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru вчера в 10:17
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Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолёта
RT на русском 00:42
Экономика
Финская компания Valio намерена купить молочный завод под Петербургом
Невские Новости вчера в 12:47
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Космос
Илон Маск рассказал об условиях создания колонии на Марсе
Глава компании SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter рассказал о том, что потребуется для формирования колонии на Марсе.
Аргументы и Факты вчера в 09:39
Авто
Китайская FAW намерена вытеснить с рынка Rolls-Royce
Как рассказал представитель компании, они намерены составить серьезную конкуренцию Rolls-Royce и даже вытеснить бренд с рынка.
Tvoe-avto.com вчера в 14:01
Происшествия
На Рублевском шоссе остановили BMW с похищенным мужчиной в багажнике
Сотрудники ДПС остановили автомобиль BMW и освободили из его багажника мужчину, передает АГН «Москва».
Вести Подмосковья вчера в 12:40
Общество
Композитор Александра Пахмутова отмечает 90-летие
Народная артистка СССР и композитор Александра Пахмутова отмечает свое 90-летие.
iReactor 02:14
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Общество
В Московский регион может прийти «вишневая» зима
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РИАМО 07 ноября в 11:17
Происшествия
В Смоленской области глава района погиб, помогая тушить пожар
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб при тушении пожара.
РИА Новости 01:02
Армия и оружие
Киев заявил о готовности к разведению сил в районе Петровского
Разведение сил не дается президенту легко, серьезное сопротивление ему оказали украинские националисты, контроль над которыми имеет глава МВД Арсен Аваков.
Газета.Ru 02:16
Происшествия
Момент гибели красноярского актера в ДТП попал на видео
Момент ДТП запечатлел видеорегистратор автомобиля, которым управлял артист.
РИА Новости вчера в 18:19
Футбол
«Барселона» может бесплатно отпустить Суареса в клуб Бекхэма
Спорт-Экспресс 01:17
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок
Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости вчера в 11:03
Происшествия
В СК рассказали о расследовании убийства экс-мэра Киселевска
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РИА Новости 02:01
Хоккей
«Тампа» обыграла «Баффало» в Стокгольме с голом Кучерова
REGNUM вчера в 23:23
Политика
Партнеры Джулиани требовали от Порошенко расследования против Байдена
Партнеры адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани просили экс-президента Украины Петра Порошенко открыть расследование в отношении Хантера Байдена, сообщает The Wall Street Journal.
Газета.Ru вчера в 21:34
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Транспорт
Фотографии интерьера новых поездов в Крым появились в сети
Газета.Ru вчера в 11:21
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Отец Ассанжа опасается за жизнь сына в тюрьме
Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что опасается за жизнь сына в тюрьме после «девяти лет преследований», сообщает газета The Daily Mail.
REGNUM вчера в 21:53