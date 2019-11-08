Экономика

REGNUMREGNUM83% компаний в России заявили о повышении зарплат своим работникам

За последний год в России зарплату своим сотрудникам повысило большинство фирм.
Читать в источнике
Комментировать249
с чего всё началось

Фонд доплаты труда: 83% компаний подняли зарплаты сотрудникам

Большинство фирм увеличило зарплаты своих работников за последний год. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young (EY), которое есть в распоряжении «Известий». Фонд оплаты труда вырос на 6,4%, опередив инфляцию, и в дальнейшем компании продолжат его повышать.
Известия07 ноября в 16:01

Подробнее о событии

Как сократить пропасть между зарплатами топ-менеджеров и рядовых работников

News.ruвчера в 12:23

Аудиторы рассказали о росте зарплат в большинстве российских компаний

Известия07 ноября в 17:59

Россиянам подняли зарплату

Lenta.ru07 ноября в 23:22

Зарплаты офисных работников в России выросли

Телеканал 360°07 ноября в 21:47

В России выросли зарплаты, но это породило социальное неравенство

URA.Ru07 ноября в 18:54

Аудиторы заявили о росте зарплат в большинстве российских компаний

RT на русскомвчера в 01:27

83% работодателей России подняли зарплаты своих сотрудников

РЕН ТВ07 ноября в 16:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 02:27, Ашберн
Хоккей

Алексей Кудашов рассказал, какой будет сборная России по хоккею

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов рассказал о принципах формирования состава на Кубок Карьяла и дальнейшей планах национальной команды.
Чемпионат 01:00
Шоу-бизнес

Владимир Кузьмин бросил любовницу и вернулся к жене

Как оказалось, они с Кузьминым развелись вовсе не из-за любовницы, которая младше артиста на 36 лет. Виной всему был кризис в отношениях.
StarHit.ru вчера в 03:00
Шоу-бизнес

Кристина Асмус после травли не хочет сниматься в постельных сценах

Кристина Асмус в эфире «Морозова ХЗ-шоу» решила рассказать о травле, которой подверглась она и ее близкие после пикантной сцены в фильме «Текст».
Вести Подмосковья 07 ноября в 02:15
Фигурное катание

Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая

Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.
Газета.Ru вчера в 14:00
Общество

Нарколог назвал главными проблемами миллениалов наркотики и компьютеры

Психиатр-нарколог Алексей Казанцев считает, что поколение миллениалов проводит очень много времени за компьютером.
Радио Комсомольская правда вчера в 11:36
Общество

Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине

Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание Асахи симбун.
РИА Новости вчера в 20:17
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов объяснил отказ выносить флаг России на бои

Лезги газет вчера в 14:29
Происшествия

Замглавы «Аэрофлота» стал свидетелем по делу о хищении 250 млн руб

Заместитель гендиректора «Аэрофлота» по административному управлению Василий Авилов стал свидетелем по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
РБК 00:15
Театры

Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве

На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru вчера в 10:17
Политика

Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолёта

RT на русском 00:42
Экономика

Финская компания Valio намерена купить молочный завод под Петербургом

Невские Новости вчера в 12:47
Общество

В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Космос

Илон Маск рассказал об условиях создания колонии на Марсе

Глава компании SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter рассказал о том, что потребуется для формирования колонии на Марсе.
Аргументы и Факты вчера в 09:39
Авто

Китайская FAW намерена вытеснить с рынка Rolls-Royce

Как рассказал представитель компании, они намерены составить серьезную конкуренцию Rolls-Royce и даже вытеснить бренд с рынка.
Tvoe-avto.com вчера в 14:01
Происшествия

На Рублевском шоссе остановили BMW с похищенным мужчиной в багажнике

Сотрудники ДПС остановили автомобиль BMW и освободили из его багажника мужчину, передает АГН «Москва».
Вести Подмосковья вчера в 12:40
Общество

Композитор Александра Пахмутова отмечает 90-летие

Народная артистка СССР и композитор Александра Пахмутова отмечает свое 90-летие.
iReactor 02:14
Общество

Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке

Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Общество

В Московский регион может прийти «вишневая» зима

Самой теплой была зима 1960-1961 годов, когда температура превысила норму на 4,9 градуса. С начала XXI века было четыре «вишневых» зимы.
РИАМО 07 ноября в 11:17
Происшествия

В Смоленской области глава района погиб, помогая тушить пожар

Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб при тушении пожара.
РИА Новости 01:02
Армия и оружие

Киев заявил о готовности к разведению сил в районе Петровского

Разведение сил не дается президенту легко, серьезное сопротивление ему оказали украинские националисты, контроль над которыми имеет глава МВД Арсен Аваков.
Газета.Ru 02:16
Происшествия

Момент гибели красноярского актера в ДТП попал на видео

Момент ДТП запечатлел видеорегистратор автомобиля, которым управлял артист.
РИА Новости вчера в 18:19
Футбол

«Барселона» может бесплатно отпустить Суареса в клуб Бекхэма

Спорт-Экспресс 01:17
Общество

Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок

Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Политика

«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»

Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости вчера в 11:03
Происшествия

В СК рассказали о расследовании убийства экс-мэра Киселевска

Следователи провели уже около 20 обысков и допросили более ста свидетелей по делу об убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 02:01
Хоккей

«Тампа» обыграла «Баффало» в Стокгольме с голом Кучерова

REGNUM вчера в 23:23
Политика

Партнеры Джулиани требовали от Порошенко расследования против Байдена

Партнеры адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани просили экс-президента Украины Петра Порошенко открыть расследование в отношении Хантера Байдена, сообщает The Wall Street Journal.
Газета.Ru вчера в 21:34
Общество

Игоря Верника госпитализировали

Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Транспорт

Фотографии интерьера новых поездов в Крым появились в сети

Газета.Ru вчера в 11:21
Общество

Отец Ассанжа опасается за жизнь сына в тюрьме

Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что опасается за жизнь сына в тюрьме после «девяти лет преследований», сообщает газета The Daily Mail.
REGNUM вчера в 21:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное