Экономика
REGNUM83% компаний в России заявили о повышении зарплат своим работникам
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с чего всё началось
Большинство фирм увеличило зарплаты своих работников за последний год. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young (EY), которое есть в распоряжении «Известий». Фонд оплаты труда вырос на 6,4%, опередив инфляцию, и в дальнейшем компании продолжат его повышать.Известиявчера в 16:01
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 05:29, Ашберн
Политика
Лавров заявил, что Россия не намерена отказываться от ядерного оружия
Россия считает, что ликвидация ядерного оружия возможна лишь в контексте всеобщего и полного разоружения, и потому не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия.
ТАСС 04:33
Экономика
Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта
«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
Коммерсантъ 03:03
Политика
Песков исключил запрет «Википедии» после появления российского аналога
У российских властей нет планов по ограничению доступа к интернет-энциклопедии «Википедия» после появления отечественного аналога, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 05:12
Происшествия
Три взрыва произошли в кафе в Бишкеке
Три взрыва произошли в кафе в центре Бишкека, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:12
Политика
Макрон назвал три сценария для развития России
Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью британскому журналу The Economist рассказал о трех сценариях развития России, один из которых связан со сближением Москвы и ЕС, но он займет много времени.
Евразия Daily вчера в 16:37
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service 06 ноября в 11:09
Общество
Производители молока попросили ослабить регулирование отрасли
Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предложил правительству отменить или скорректировать ряд постановлений, федеральных законов, СанПиНов и ГОСТов, регулирующих отрасль.
Известия 00:49
Общество
Синоптик пообещал аномально теплую зиму в Москве
Специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что зима в Центральной России будет аномально теплой.
Вечерняя Москва 03:05
Армия и оружие
Турция и Россия начали новое патрулирование в Сирии
Минобороны Турции сообщило о начале третьего совместного с Россией патрулирования на северо-востоке Сирии.
Росбалт 04:45
Шоу-бизнес
Фото Заворотнюк с мужем появилось в ее Instagram
Пост содержит фото Заворотнюк с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым, у которого состоялась премьера в рамках московского блока шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек».
Росбалт вчера в 09:11
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru вчера в 07:11
Общество
Мосгорсуд смягчил приговор отцу полковника Захарченко
RT на русском 04:32
Единоборства
Майк Тайсон дал несколько уроков действующему бойцу MMA
Самый знаменитый бывший профессиональный боксер Майк Тайсон доказал, что все еще очень крут, и преподал несколько уроков боя молодому коллеге из MMA.
ИнфоСМИ 02:51
Происшествия
Болельщиков ЦСКА задержали в Будапеште после потасовки с полицией
Известия вчера в 14:29
Здоровье
Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач
Evo-rus.com вчера в 06:00
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Политика
Совфед предложил включить блогеров в закон о СМИ-иноагентах
Законопроект о введении штрафов за нарушения в деятельности СМИ, признанных иностранными агентами, ко второму чтению будет дополнен нормой о признании иноагентами физических лиц.
РБК 04:30
Шоу-бизнес
Яна Рудковская назвала Диму Билана «космическим артистом»
Супруга Евгения Плющенко поделилась впечатлениями от выступления и назвала исполнителя «космическим артистом».
Актуальные Новости 03:31
Космос
В NASA вскрыли капсулу с лунным грунтом, собранным в 1972 году
В США ученые распечатали капсулу с лунным грунтом, доставленным на Землю в 1972 году астронавтами из миссии «Аполлон-17», сообщили в NASA.
Аргументы и Факты вчера в 07:02
Интернет
В WhatsApp появилась полезная функция
Разработчики популярного мессенджера WhatsApp добавили новую функцию, позволяющая ограничить круг людей, которые могут добавлять пользователя в коллективные чаты.
Bash.News вчера в 01:32
Гаджеты
Huawei готовит смартфон Y9s с выдвижной камерой
Huawei Y9s оснастят экраном без каких-либо вырезов, в котором будут узкие боковые и верхняя рамка, а фронтальную камеру в аппарате установят выдвижную.
Astera вчера в 07:50
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов лидируют на этапе Гран-при в Китае
В китайском Чунцине стартовал четвертый в сезоне этап серии Гран-при по фигурному катанию.
Российская газета 05:13
Общество
Васильева сообщила о нехватке в школах молодых учителей
В России 23 процента учителей являются пенсионерами, а 19 процентов — людьми предпенсионного возраста, лишь 5,9 процента педагогов в школах страны младше 29 лет, заявила глава Минпросвещения Ольга Васильева.
Парламентская газета 04:50
Здоровье
Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей
Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
РБК вчера в 16:00
Армия и оружие
Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Известия вчера в 15:58
Игры
Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии
Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform 05 ноября в 13:53
Общество
Польша оштрафовала по делу о «Северном потоке - 2» одного из инвесторов проекта
Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал французскую компанию Engie, одного из инвесторов проекта "Северный поток - 2", на 172 млн злот (€40,3 млн) за отсутствие сотрудничества по делу о строительстве газопровода.
ТАСС 05:03
Политика
«Нафтогаз» отказался урегулировать судебные споры с Газпромом
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко фактически отказал России в мирном урегулировании судебных споров, предложив заключить новый контракт с Газпромом на фоне судебных разбирательств.
Взгляд.ру 04:12