Экономика
REGNUM83% компаний в России заявили о повышении зарплат своим работникам
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с чего всё началось
Большинство фирм увеличило зарплаты своих работников за последний год. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young (EY), которое есть в распоряжении «Известий». Фонд оплаты труда вырос на 6,4%, опередив инфляцию, и в дальнейшем компании продолжат его повышать.Известиявчера в 16:01
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«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
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Трупы были обнаружены в одной из квартир жилого дома по адресу: улица Советской армии, 163а.
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Google обновляет интерфейс YouTube
Обновлённый интерфейс YouTube для десктопов и мобильных устройств на базе Android и iOS уже доступен всем пользователям.
Армия и оружие
Турция подозревает наличие тайного соглашения США и России по Сирии
Турецкое издание приводит ряд пунктов, по которым, по его мнению, есть договорённости между Россией и США: борьба с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), использование фактора курдских отрядов Народных защитников, передел нефтяных месторождений, сохранение нынешнего президента Сирии Башара Асада у власти.
Здоровье
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Количество фельдшеров уменьшилось до 11 078. Число врачей скорой помощи в России сократилось на треть за 8 лет.
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Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
Здоровье
Сахалинский губернатор Валерий Лимаренко: «У нас амбициозный план – создать на островах медицинский кластер мирового уровня»
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Эксперимент по имитации межпланетного полёта стартует в конце 2020 года
Ранее News.ru писал, что первый этап эксперимента SIRIUS продлился 17 суток и прошёл в ноябре 2017 года, во время второго этапа с марта по июль 2019 года шестеро его участников находились в изоляции от внешнего мира на протяжении четырёх месяцев.
Футбол
Скончался чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков
Из сборной СССР, которая в 1960-м году стала чемпионом Европы, в живых остался только Виктор Понедельник, которому на данный момент 82 года.
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Певица Maruv (Анна Корсун) опубликовала на YouTube клип на новый сингл To Be Mine ("Стань моим") из ее мини-альбома Hellcat Story.
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Президент Казахстана восхитился Омском
Как отмечается, президент Казахстана прибыл в Омск, чтобы провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
Авто
АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4
Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
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Бывшая участница обновленного состава группы Serebro Ирина Титова рассказал об унижениях со стороны Ольги Серябкиной.
Общество
Самолет с семьей россиянина Лисова на борту приземлился в Хабаровске
Самолет, на борту которого находится россиянин Денис Лисов, который в апреле вывез в Польшу своих детей, ранее помещенных органами ювенальной юстиции Швеции в приемную семью, утром в субботу приземлился в аэропорту Хабаровска, сообщается на онлайн-табло аэропорта.
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В NASA уловили мощный рентгеновский всплеск в глубинах космоса
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В Steam стартовали предзаказы Death Stranding за 3499 рублей
В Steam и Epic Games Store начался сбор предварительных заказов на Death Stranding за 3499 рублей — игра Хидео Кодзимы не станет временным эксклюзивом Epic Games Store, несмотря на слухи и предположения, но выйдет одновременно в обоих сервисах.
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Главы ДНР и ЛНР не хотят присутствия полиции Украины в зоне разведения
Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал слова Тейлора «вопиющей некомпетентностью и перекручиванием текста Рамочного решения о разведении сил и средств».