Экономика

REGNUMREGNUM83% компаний в России заявили о повышении зарплат своим работникам

За последний год в России зарплату своим сотрудникам повысило большинство фирм.
Читать в источнике
Комментировать243
с чего всё началось

Фонд доплаты труда: 83% компаний подняли зарплаты сотрудникам

Большинство фирм увеличило зарплаты своих работников за последний год. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young (EY), которое есть в распоряжении «Известий». Фонд оплаты труда вырос на 6,4%, опередив инфляцию, и в дальнейшем компании продолжат его повышать.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Как сократить пропасть между зарплатами топ-менеджеров и рядовых работников

News.ru12:23

Аудиторы заявили о росте зарплат в большинстве российских компаний

RT на русском01:27

Россиянам подняли зарплату

Lenta.ruвчера в 23:22

Зарплаты офисных работников в России выросли

Телеканал 360°вчера в 21:47

В России выросли зарплаты, но это породило социальное неравенство

URA.Ruвчера в 18:54

Аудиторы рассказали о росте зарплат в большинстве российских компаний

Известиявчера в 17:59

83% работодателей России подняли зарплаты своих сотрудников

РЕН ТВвчера в 16:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 20:18, Ашберн
Происшествия

Пять подростков арестованы по делу об убийстве и насилии в Забайкалье

Пятеро подростков арестованы по делу об изнасиловании женщины и избиении до смерти мужчины в Кыринском районе Забайкалья, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 09:46
Политика

Зеленский назвал Украину требующим огранки алмазом

Украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на открытии Международного экономического форума в Киеве, назвал Украину алмазом, который требует огранки с помощью реформ и инвестиций.
RT на русском 04:55
Транспорт

На поезда в Крым продали 3,4 тыс. билетов

Известия 15:09
Общество

В Московский регион может прийти «вишневая» зима

Самой теплой была зима 1960-1961 годов, когда температура превысила норму на 4,9 градуса. С начала XXI века было четыре «вишневых» зимы.
РИАМО вчера в 11:17
Общество

Игоря Верника госпитализировали

Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru 13:39
Политика

«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»

Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости 11:03
Гаджеты

Роскачество обновило рейтинг смартфонов

Роскачество выпустило обновленный рейтинг смартфонов.
ToDay News Ufa 02:11
Армия и оружие

Беспилотник ВВС США провел разведку у границ России на Черном море

21 октября самолет управления нанесением ударов E-8C Joint STARS и самолет радиоэлектронной разведки RC-135V Военно-воздушных сил (ВВС) США совершили длительные полеты вблизи Калининградской области.
Известия 18:39
Финансы

Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей

Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб. Отток произошел из-за "продолжающейся оптимизации стоимости клиентских средств во всех валютах", а также на фоне снижения рыночных ставок, замедления инфляции и смягчения монетарной политики ЦБ, объясняет Сбербанк в пресс-релизе.
Ведомости 08:41
Происшествия

Двойное убийство произошло в Барнауле

Трупы были обнаружены в одной из квартир жилого дома по адресу: улица Советской армии, 163а.
Катунь 24 05:30
Наука

Ученые объяснили, как формируются воспоминания

Naked Science 11:24
Авто

Стала известна дата начала продаж нового кроссовера Honda Breeze

Компания Honda объявила дату старта продаж нового среднеразмерного кроссовера Breeze.
Новые автомобили вчера в 21:45
Технологии

Google обновляет интерфейс YouTube

Обновлённый интерфейс YouTube для десктопов и мобильных устройств на базе Android и iOS уже доступен всем пользователям.
3DNews 06:44
Происшествия

На фоне протестов в Чили подожгли университет в Сантьяго

РБК 20:06
Армия и оружие

Турция подозревает наличие тайного соглашения США и России по Сирии

Турецкое издание приводит ряд пунктов, по которым, по его мнению, есть договорённости между Россией и США: борьба с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), использование фактора курдских отрядов Народных защитников, передел нефтяных месторождений, сохранение нынешнего президента Сирии Башара Асада у власти.
REGNUM 06:22
Здоровье

Российская скорая стала лидером по сокращению врачей

Количество фельдшеров уменьшилось до 11 078. Число врачей скорой помощи в России сократилось на треть за 8 лет.
Моя Москва.онлайн 03:20
Политика

Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»

Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости 14:33
Здоровье

Сахалинский губернатор Валерий Лимаренко: «У нас амбициозный план – создать на островах медицинский кластер мирового уровня»

Интерфакс - Россия 00:38
Космос

Эксперимент по имитации межпланетного полёта стартует в конце 2020 года

Ранее News.ru писал, что первый этап эксперимента SIRIUS продлился 17 суток и прошёл в ноябре 2017 года, во время второго этапа с марта по июль 2019 года шестеро его участников находились в изоляции от внешнего мира на протяжении четырёх месяцев.
News.ru 06 ноября в 05:00
Происшествия

В Оренбурге суд продлил арест дочери и зятю священника Стремского

РИА Новости 02:33
Футбол

Скончался чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков

Из сборной СССР, которая в 1960-м году стала чемпионом Европы, в живых остался только Виктор Понедельник, которому на данный момент 82 года.
МК-Спорт 04:55
Музыка

Пламя, мистика и приворот: Maruv представила клип на сингл To Be Mine

Певица Maruv (Анна Корсун) опубликовала на YouTube клип на новый сингл To Be Mine ("Стань моим") из ее мини-альбома Hellcat Story.
РИА Новости 17:50
Политика

Президент Казахстана восхитился Омском

Как отмечается, президент Казахстана прибыл в Омск, чтобы провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
Газета.Ru вчера в 10:14
Авто

АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4

Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
Российская газета вчера в 09:48
Шоу-бизнес

Экс-участница Serebro рассказала об унижениях со стороны Серябкиной

Бывшая участница обновленного состава группы Serebro Ирина Титова рассказал об унижениях со стороны Ольги Серябкиной.
РЕН ТВ 17:34
Происшествия

С полковника ФСБ Черкалина взыскали более шести миллиардов рублей

РИА Новости 11:20
Общество

Самолет с семьей россиянина Лисова на борту приземлился в Хабаровске

Самолет, на борту которого находится россиянин Денис Лисов, который в апреле вывез в Польшу своих детей, ранее помещенных органами ювенальной юстиции Швеции в приемную семью, утром в субботу приземлился в аэропорту Хабаровска, сообщается на онлайн-табло аэропорта.
ТАСС 18:20
Космос

В NASA уловили мощный рентгеновский всплеск в глубинах космоса

Южный Федеральный 09:43
Киберспорт

В Steam стартовали предзаказы Death Stranding за 3499 рублей

В Steam и Epic Games Store начался сбор предварительных заказов на Death Stranding за 3499 рублей — игра Хидео Кодзимы не станет временным эксклюзивом Epic Games Store, несмотря на слухи и предположения, но выйдет одновременно в обоих сервисах.
Игромания.ру 11:35
Армия и оружие

Главы ДНР и ЛНР не хотят присутствия полиции Украины в зоне разведения

Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал слова Тейлора «вопиющей некомпетентностью и перекручиванием текста Рамочного решения о разведении сил и средств».
RuNews24.ru 03:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное