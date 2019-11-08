Экономика

REGNUMREGNUM83% компаний в России заявили о повышении зарплат своим работникам

За последний год в России зарплату своим сотрудникам повысило большинство фирм.
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с чего всё началось

Фонд доплаты труда: 83% компаний подняли зарплаты сотрудникам

Большинство фирм увеличило зарплаты своих работников за последний год. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young (EY), которое есть в распоряжении «Известий». Фонд оплаты труда вырос на 6,4%, опередив инфляцию, и в дальнейшем компании продолжат его повышать.
Известия07 ноября в 16:01

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Как сократить пропасть между зарплатами топ-менеджеров и рядовых работников

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URA.Ru07 ноября в 18:54

Аудиторы рассказали о росте зарплат в большинстве российских компаний

Известия07 ноября в 17:59

83% работодателей России подняли зарплаты своих сотрудников

РЕН ТВ07 ноября в 16:43
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В противном случае – если официальная часть зарплаты будет ниже – будущий пенсионер сможет рассчитывать только на социальную часть пенсии, которая составляет на сегодняшний день около 9000 рублей и присваивается на пять лет позже обычной пенсии.
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Общество

Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
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Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню

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В Приморье спасли пропавшего дайвера, который двое суток провёл в море

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Глава Минобороны Украины сообщил о готовности защититься от России

Министр обороны Украины Алексей Загороднюк заявил, что страна готова «самостоятельно защититься» в случае нападения России.
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В Киеве в воскресенье начался съезд партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
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Автомобили дорожают при падении спроса

Владимир Мирошников говорит, что ряд производителей запускают спецпредложения на определенные модели или комплектации, продажи которых хотят поддержать, предоставляют дисконт при сдаче автомобилей в трейд-ин и специальные кредитные программы на покупку, но «акции носят точечный характер, и их недостаточно, чтобы оживить спрос на рынке».
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В Орске водитель внедорожника насмерть сбил 76-летнюю женщину

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СК проводит проверку после смертельного ДТП в Красноярском крае

В Красноярском крае следователи начали проверку после дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса и грузового автомобиля, в котором погибли два человека.
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Разработан шелковый датчик для анализа пота

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