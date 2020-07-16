Общество
Время Н83 участника ЕГЭ в Нижегородской области получили 100 баллов
Стали известны первые результаты ЕГЭ по Нижегородской области, об этом в Instagram написал министр образования, науки и молодежной политики Сергей Злобин. По его словам, традиционно по информатике, географии и литературе дети показали результаты выше среднероссийских.
Читать в источнике
Оценить56
Подробнее о событии
Показать все источники
Рособрандзор: увеличилось число высокобалльников на ЕГЭ по географии и литературе
Интерфакс14 июля в 06:25
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 01:54, Ашберн
Политика
Трутнев: врио губернатора Хабаровского края назначат в ближайшее время
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края может быть назначен в ближайшее время, заявил вице-премьер и полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Газета.Ru вчера в 21:16
Шоу-бизнес
Яну Кошкину назвали новой возлюбленной Гарика Харламова
На шуточном фото Харламов позирует с незнакомкой, грудь которой просто огромного размера.
Live24 вчера в 05:30
Кино
Стартовали съемки экранизации видеоигры Uncharted с Томом Холландом
iReactor вчера в 03:03
Происшествия
Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о торговле детьми
Газета.Ru вчера в 14:39
Энергетика
Нефть Brent подешевела до $43,22 на фоне осторожных настроений
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 по московскому времени составляет $43,22 за баррель, что на $0,15 (0,35%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Интерфакс 01:39
Игры
Авторы Rogue Legacy 2 отложили запуск раннего доступа на месяц
CellarDoorGames перенесла дату запуска раннего доступа Rogue Legacy 2 с 23 июля на 18 августа. Об этом студия сообщила в твиттере.
CyberSport.ru вчера в 23:30
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
Lenta.ru вчера в 10:26
Общество
СМИ сообщили о 75 тысячах случаев коронавируса в США за сутки
Газета The New York Times со ссылкой на собственные подсчёты заявила, что за сутки в США было выявлено более 75 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 23:54
Происшествия
Суд арестовал вице-мэра Томска, обвиняемого во взяточничестве
Как сообщала "РГ", заместитель мэра города Томска по безопасности и управлению делами Евгений Суриков был задержан 16 июля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Российская газета 01:45
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Piter.tv 15 июля в 08:12
Финансы
Рублю предсказали резкое укрепление к осени
Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
Вести.Ru вчера в 02:36
Общество
В США школьницу отправили в тюрьму за невыполненную домашнюю работу
Власти штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, отправленной в тюрьму за невыполнение домашнего задания.
Известия 01:24
Технологии
В KFC могут появиться наггетсы из мяса, напечатанного на 3D-принтере
Сеть ресторанов фастфуда KFC намерена печатать наггетсы из искусственного куриного мяса, используя особый 3D-биопринтер.
Игромания.ру вчера в 16:29
Здоровье
Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
РИА Новости вчера в 23:12
Политика
В Европарламенте выступили против памятника Ленину в Германии
Польский депутат Европарламента Эльжбет Крук выступил против установленного в немецком городе Гельзенкирхен памятника Владимиру Ленину и поднял вопрос о сносе монумента и запрете коммунистической символики.
Взгляд.ру 01:31
Энергетика
Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM 01:27
Происшествия
СК: идентифицировать останки Николая II поможет 3D-модель его шляпы
В Следственном комитете РФ сообщили "Известиям", что по итогам различных экспертиз следствие пришло к выводу, что останки принадлежат Николаю II, его семье и лицам из их окружения.
Московский Комсомолец вчера в 18:24
Космос
Астрономы обнаружили самый далекий гамма-всплеск во Вселенной
РИА Новости 14 июля в 11:33
Космос
Станция Solar Orbiter прислала первые фотографии Солнца
Космический зонд Solar Orbiter прислал первые фотографии Солнца, сделанные на расстоянии 77 млн км от звезды.
Газета Metro вчера в 11:20
Общество
В Гидрометцентре пообещали жаркую вторую половину лета в России
«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — отметил он. Вильфанд пояснил, что россиянам стоит ожидать изменчивую погоду.
РБК вчера в 08:59
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском вчера в 15:16
Происшествия
Один из главных объектов туркластера Барнаула восстановят после пожара
Как уже сообщало ИА REGNUM, пожар на территории бывшего сереброплавильного завода, который считается основным объектом барнаульского туркластера, произошёл в ночь на 17 июля.
REGNUM 01:38
Политика
Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
Футбол
«Локомотив» победил ЦСКА и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов
«Локомотив» на своем поле победил ЦСКА в рамках 29-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» и обеспечил себе минимум бронзовые медали чемпионата России по футболу и участие в квалификации Лиги чемпионов.
Известия вчера в 15:47
Общество
В России заявили о стадии угасания эпидемии коронавируса
В настоящее время страна находится на стадии угасания эпидемии, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:31
Здоровье
Топ-10 самых «дорогих» вакансий медиков в Томской области возглавили анестезиологи
Аналитики сайта по поиску работы и сотрудников hh.ru составили топ-10 вакансий с высокими зарплатами в профессиональной сфере «Медицина и фармацевтика» в Томской области.
КП - Томск вчера в 22:38
Армия и оружие
Разведка США засекла повышенную готовность ПВО Ирана
По данным американской разведки, сегменты противовоздушной обороны Ирана были приведены в состояние повышенной готовности после пожара на атомном объекте в Натанзе и некоторых других событий.
Ридус вчера в 19:15
Общество
Число зараженных коронавирусом в Индии превысило один миллион
Страна занимает третье место в списке по числу зараженных коронавирусом. Число жертв коронавируса в Индии достигло 25,6 тысячи.
Lenta.ru 00:36