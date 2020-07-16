Общество

Время НВремя Н83 участника ЕГЭ в Нижегородской области получили 100 баллов

Стали известны первые результаты ЕГЭ по Нижегородской области, об этом в Instagram написал министр образования, науки и молодежной политики Сергей Злобин. По его словам, традиционно по информатике, географии и литературе дети показали результаты выше среднероссийских.
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Энергетика

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Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 по московскому времени составляет $43,22 за баррель, что на $0,15 (0,35%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
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Газета The New York Times со ссылкой на собственные подсчёты заявила, что за сутки в США было выявлено более 75 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
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Общество

В США школьницу отправили в тюрьму за невыполненную домашнюю работу

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Станция Solar Orbiter прислала первые фотографии Солнца

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Один из главных объектов туркластера Барнаула восстановят после пожара

Как уже сообщало ИА REGNUM, пожар на территории бывшего сереброплавильного завода, который считается основным объектом барнаульского туркластера, произошёл в ночь на 17 июля.
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Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
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Число зараженных коронавирусом в Индии превысило один миллион

Страна занимает третье место в списке по числу зараженных коронавирусом. Число жертв коронавируса в Индии достигло 25,6 тысячи.
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