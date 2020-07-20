Общество
КоммерсантъПремьер Ирака отложил поездку в Саудовскую Аравию из-за болезни короля
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми отложил визит в Саудовскую Аравию из-за госпитализации короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, сообщает телеканал Al Arabia. Планируется, что визит состоится после выздоровления короля.
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Авто
Lada Vesta стала самым ожидаемым автомобилем на российском рынке
Avtovesti.com 02:38
Происшествия
Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП с автобусом в Люблино
Прокуратура столицы начала проверку в связи с ДТП с автобусом в районе Люблино, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе надзорного ведомства.
Агентство Москва 03:13
Здоровье
К оганерской больнице пригнали два рефрижератора
«Более 20 человек с признаками заболевания скончались (муниципалитету уже переданы два рефрижератора для использования в качестве мобильных моргов)», – говорится в сообщении.
Северный город 17 июля в 10:54
Происшествия
Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин
Вести.Ru вчера в 23:50
Политика
В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ
Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
РБК 03:03
Шоу-бизнес
Джиган поправился до 110 килограммов после воссоединения с Самойловой
Через несколько дней после рождения долгожданного сына Давида Джиган "ушел в отрыв".
Слово и Дело 03:01
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Газета.Ru вчера в 02:31
Финансы
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Около 30% россиян закроют свои депозиты, если ставки по ним продолжат падать, пишут РИА "Новости" со ссылкой на исследование, проведенное "Росгосстрах-банком" и НАФИ.
Газета.Ru 02:45
Армия и оружие
Ереван заявил о девяти нарушениях перемирия на границе с Азербайджаном
РИА Новости 01:57
Общество
Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от COVID в апреле
Топ-менеджерам российских компаний и правительственным чиновникам уже в апреле была предоставлена экспериментальная вакцина, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
РБК 01:34
Общество
Сбежавший топ-менеджер немецкой Wirecard обнаружен в Минске
Бывший член совета директоров оказавшейся в центре скандала с рыночными махинациями германской компании Wirecard Ян Марсалек был обнаружен в Минске, пишет Der Spiegel со ссылкой на журналистское расследование, которое было проведено изданием вместе с расследовательскими группами Bellingcat и The Insider.
ANNA-News вчера в 06:07
Здоровье
В Казахстане предложили продлить карантин по COVID-19 до конца года
Карантин по COVID-19 предложил продлить в Казахстане до конца 2020 года профессор, академик НАН Казахстана, президент Казахстанской Ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин 17 июля в своем видеообращении.
ИА Красная Весна вчера в 02:41
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 июля
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 20 июля.
RT на русском 01:09
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 18 июля в 10:29
Интернет
В интернет попали данные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов
Персональная информация 20 млн пользователей группы бесплатных приложений VPN попала в открытый доступ.
Вести.Ru вчера в 23:51
Политика
Канье Уэст провел первый митинг в качестве кандидата в президенты США
Рэпер Канье Уэст, зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома, в воскресенье провел свой первый предвыборный митинг в штате Южная Каролина.
ТАСС вчера в 22:10
Общество
В Москве сократилось число обращений за пособиями по безработице
Почти на 90% в столице снизилось число обращений за пособиями по безработице, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
РИА Новости 00:57
Экономика
Россия в 2019 году выплатила 1,1 млрд рублей по решениям ЕСПЧ
«В 2019 году поступило для оплаты 1240 решений ЕСПЧ, по которым осуществлены денежные выплаты на общую сумму более 1,1 млрд руб. (с учетом курсовой разницы), или 66,8% от утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 1,7 млрд руб.»,— говорится в отчете.
Коммерсантъ вчера в 20:39
Хоккей
Алексей Ковалев назначен главным тренером хоккейного «Куньлуня»
Китайский клуб Континентальной хоккейной лиги "Куньлунь Рэд Стар" объявил о назначении экс-хоккеиста сборной России Алексея Ковалева на пост главного тренера.
Вести.Ru 02:55
Футбол
«Зенит» победил «Спартак» в полуфинале Кубка России
RT на русском вчера в 14:59
Здоровье
В Башкирии за сутки выявили 41 случай заражения коронавирусом
Уфа, 20 июля 2020, 08:39 — REGNUM 41 носитель коронавируса выявлен за сутки в Башкирии.
REGNUM 01:39
Политика
Жириновский оценил сроки назначения врио главы Хабаровского края
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края могут объявить в понедельник, 20 июля.
RT на русском 18 июля в 15:26
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Армия и оружие
Украина в глубинах Черного моря «обнаружила» тайное оружие России
Россия тайно разрабатывает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, предполагающую внедрение новейших гидроакустических систем в глубины Черного моря, пишет Defence Express, ссылаясь на исследование, проведенное с участием бывшего (в 2014-2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука.
Lenta.ru вчера в 17:04
Политика
Эрдоган понаблюдал за преобразованием собора Святой Софии в мечеть
ToDay News Ufa вчера в 22:22
Политика
Глава МИД Китая заявил Лаврову, что США лишились разума
Руководитель МИД Китая заявил Сергею Лаврову, что США лишились разума. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:01
Происшествия
В Киеве открыли памятник убитому журналисту Шеремету
Киев, 20 июля 2020, 09:59 — REGNUM В четвёртую годовщину убийства журналиста Павла Шеремета в Киеве открыли памятник, посвящённый убитому, сообщил 20 июля телеканал «1+1».
REGNUM 02:59
Политика
Страны ЕС прервали переговоры по созданию антикризисного фонда
Лидеры стран Европейского союза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания пострадавшей от коронавируса экономики.
RT на русском 18 июля в 21:08