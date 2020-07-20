Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми отложил визит в Саудовскую Аравию из-за госпитализации короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, сообщает телеканал Al Arabia. Планируется, что визит состоится после выздоровления короля.

Происшествия Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП с автобусом в Люблино Прокуратура столицы начала проверку в связи с ДТП с автобусом в районе Люблино, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе надзорного ведомства.

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Здоровье В Казахстане предложили продлить карантин по COVID-19 до конца года Карантин по COVID-19 предложил продлить в Казахстане до конца 2020 года профессор, академик НАН Казахстана, президент Казахстанской Ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин 17 июля в своем видеообращении. 4

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Армия и оружие Украина в глубинах Черного моря «обнаружила» тайное оружие России Россия тайно разрабатывает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, предполагающую внедрение новейших гидроакустических систем в глубины Черного моря, пишет Defence Express, ссылаясь на исследование, проведенное с участием бывшего (в 2014-2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука. 38

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