Общее количество заболевших в России на сегодняшний день достигло 840 заболевших. Больше всего случаев заражения — в Москве (546). Как сообщало ИА REGNUM, в России жертвами коронавируса уже стали два человека.

Экономика Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Музыка Гудков и Варнава поддержали флешмоб Little Big Ради нового ролика Варнава и Гудков облачились в костюмы в стиле 70-х годов прошлого века и поддержали запущенный клипом Little Big на песню Uno флэшмоб.

Происшествия Найден первый зараженный коронавирусом Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».

Общество СКР создал группу по борьбе с фейками о коронавирусе Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин распорядился создать рабочую группу по выявлению в интернете ложной информации о распространении коронавируса в стране, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Общество В Москве из-за коронавируса закрывают рестораны и парки В Москве в нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля вводятся дополнительные ограничения на работу предприятий и организаций с массовым посещением людей.

Общество Мэр Сочи призвал туристов не приезжать на курорт «Отдельная просьба к потенциальным гостям курорта, отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отказаться от посещения Сочи хотя бы на ближайшую неделю», — написал мэр.

Экономика Россияне из-за коронавируса отказываются платить по кредитам Заемщики начали информировать банки о невозможности обслуживать свои кредиты из-за пандемии коронавируса и общего карантина в стране.

Общество Льва Лещенко перевели в реанимацию Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.

Политика Американцы настояли на антикитайской резолюции ООН Американцы настояли на антикитайской резолюции ООН Недружественные заявления вызвали недовольство со стороны Китая.

Политика Путин объявил о переносе сроков голосования по Конституции Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию не пройдет 22 апреля, как это было запланировано, объявил президент России Владимир Путин.

Общество ОАЭ запретили российскому самолёту приземлиться в Дубае Власти Объединённых Арабских Эмиратов не позволили лайнеру российского лоукостера «Победа», совершавшему согласованный полёт из Москвы в Дубай, приземлиться в аэропорту города.

Политика Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.

Политика Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.

Происшествия В Хакасии зафиксировали второй случай заражения коронавирусом Первый случай заражения коронавирусом был подтвержден в Хакасии 17 марта. Он был выявлен у жителя республики, вернувшегося из Германии.

Общество В России зафиксировано 182 новых случая коронавируса Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о том, что за последние сутки новые заболевшие зарегистрированы в 18 регионах России.