Коронавирус

REGNUMREGNUM840 заболевших коронавирусом выявлено в России

Общее количество заболевших в России на сегодняшний день достигло 840 заболевших. Больше всего случаев заражения — в Москве (546). Как сообщало ИА REGNUM, в России жертвами коронавируса уже стали два человека.
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В России зафиксировано 182 новых случая заражения коронавирусом

Говорит Москва04:27

В Петербурге пять новых заболевших коронавирусом. В России впервые зафиксированы две смерти от COVID-2019

Фонтанка.Ру04:18

Число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки на 163 человека

Красная веснавчера в 05:15

В России зафиксировано 182 новых случая Covid-19, общее число диагнозов 840

Интерфакс04:04

За одни сутки в России заразились коронавирусом более 180 человек

1pnz.ru04:14

Плюс 163 за сутки – число зараженных коронавирусом в России превысило 650 человек

Новый Деньвчера в 05:33

В России за сутки выявили 182 случая коронавируса. Резкий рост числа заболевших на Урале

URA.Ru04:14
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Общество

Сенатор Людмила Нарусова госпитализирована в больницу в Коммунарке

REGNUM 02:15
Экономика

Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям

Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ведомости вчера в 12:45
Общество

В Москве умерли два пожилых пациента с коронавирусом

ТАСС вчера в 12:43
Музыка

Гудков и Варнава поддержали флешмоб Little Big

Ради нового ролика Варнава и Гудков облачились в костюмы в стиле 70-х годов прошлого века и поддержали запущенный клипом Little Big на песню Uno флэшмоб.
ФАН 24 марта в 21:18
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Lenta.ru вчера в 23:03
Общество

СКР создал группу по борьбе с фейками о коронавирусе

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин распорядился создать рабочую группу по выявлению в интернете ложной информации о распространении коронавируса в стране, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Интерфакс 04:18
Общество

В Москве из-за коронавируса закрывают рестораны и парки

В Москве в нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля вводятся дополнительные ограничения на работу предприятий и организаций с массовым посещением людей.
RT на русском 03:39
Общество

Мэр Сочи призвал туристов не приезжать на курорт

«Отдельная просьба к потенциальным гостям курорта, отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отказаться от посещения Сочи хотя бы на ближайшую неделю», — написал мэр.
REGNUM 02:54
Шоу-бизнес

Ветлицкая призналась, что переболела странным вирусом

Аргументы недели вчера в 14:28
Здоровье

«Медси» открыла клинику для больных коронавирусом и пневмонией

Сеть частных клиник «Медси» открывает на Пятницком шоссе в Москве инфекционную больницу для лечения пациентов с COVID-19 и пневмонией.
Дождь 03:56
Культура

Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов

Дни24 01:52
Экономика

Россияне из-за коронавируса отказываются платить по кредитам

Заемщики начали информировать банки о невозможности обслуживать свои кредиты из-за пандемии коронавируса и общего карантина в стране.
Evo-rus.com 03:10
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Спорт

Шахматный турнир претендентов приостановили из-за коронавируса

Международная шахматная федерация (FIDE) решила приостановить турнир претендентов, который проходит в Екатеринбурге с 17 марта.
Екатеринбург-ТВ 04:15
Политика

Американцы настояли на антикитайской резолюции ООН

Американцы настояли на антикитайской резолюции ООН Недружественные заявления вызвали недовольство со стороны Китая.
Экспресс газета 03:57
Общество

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами с полуночи 27 марта 2020 года.
P1spb.ru 01:56
Политика

Путин объявил о переносе сроков голосования по Конституции

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию не пройдет 22 апреля, как это было запланировано, объявил президент России Владимир Путин.
Ведомости вчера в 09:24
Общество

ОАЭ запретили российскому самолёту приземлиться в Дубае

Власти Объединённых Арабских Эмиратов не позволили лайнеру российского лоукостера «Победа», совершавшему согласованный полёт из Москвы в Дубай, приземлиться в аэропорту города.
News.ru вчера в 06:00
Происшествия

В Магадане на ребёнка напала бесхозная собака

REGNUM вчера в 22:47
Театры

Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

Evo-rus.com 03:17
Политика

Российскую помощь Италии для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной

Большая часть российских поставок в Италию, которые должны послужить для помощи в борьбе с коронавирусом, назвали бесполезными.
Lenta.ru 03:56
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
Здоровье

В Пермском крае подтверждено пять случаев заражения коронавирусом

За текущие сутки в Пермском крае выявлено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Город342 вчера в 05:28
Политика

Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму

Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Газета.Ru вчера в 14:32
Происшествия

В Хакасии зафиксировали второй случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом был подтвержден в Хакасии 17 марта. Он был выявлен у жителя республики, вернувшегося из Германии.
ТАСС 04:01
Общество

В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Lenta.ru 23 марта в 08:10
Общество

В России зафиксировано 182 новых случая коронавируса

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о том, что за последние сутки новые заболевшие зарегистрированы в 18 регионах России.
Петербургский дневник 04:15
Общество

Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. руб. на ребенка ежемесячно.
Газета.Ru вчера в 09:34
Общество

В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 19:30
Игры

Стратегия Endless Legend до 30 марта стала бесплатной в Steam

Amplitude Studios решила сделать дармовые выходные в стратегии Endless Legend. Пользователи могут поиграть в проект до 30 марта.
OAnews вчера в 13:14
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