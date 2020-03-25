Коронавирус
REGNUM840 заболевших коронавирусом выявлено в России
Общее количество заболевших в России на сегодняшний день достигло 840 заболевших. Больше всего случаев заражения — в Москве (546). Как сообщало ИА REGNUM, в России жертвами коронавируса уже стали два человека.
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Число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки на 163 человека
Красная веснавчера в 05:15
Плюс 163 за сутки – число зараженных коронавирусом в России превысило 650 человек
Новый Деньвчера в 05:33
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Экономика
Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям
Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Общество
В Москве умерли два пожилых пациента с коронавирусом
Музыка
Гудков и Варнава поддержали флешмоб Little Big
Ради нового ролика Варнава и Гудков облачились в костюмы в стиле 70-х годов прошлого века и поддержали запущенный клипом Little Big на песню Uno флэшмоб.
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Общество
СКР создал группу по борьбе с фейками о коронавирусе
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин распорядился создать рабочую группу по выявлению в интернете ложной информации о распространении коронавируса в стране, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Общество
В Москве из-за коронавируса закрывают рестораны и парки
В Москве в нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля вводятся дополнительные ограничения на работу предприятий и организаций с массовым посещением людей.
Общество
Мэр Сочи призвал туристов не приезжать на курорт
«Отдельная просьба к потенциальным гостям курорта, отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отказаться от посещения Сочи хотя бы на ближайшую неделю», — написал мэр.
Шоу-бизнес
Ветлицкая призналась, что переболела странным вирусом
Здоровье
«Медси» открыла клинику для больных коронавирусом и пневмонией
Сеть частных клиник «Медси» открывает на Пятницком шоссе в Москве инфекционную больницу для лечения пациентов с COVID-19 и пневмонией.
Экономика
Россияне из-за коронавируса отказываются платить по кредитам
Заемщики начали информировать банки о невозможности обслуживать свои кредиты из-за пандемии коронавируса и общего карантина в стране.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Спорт
Шахматный турнир претендентов приостановили из-за коронавируса
Международная шахматная федерация (FIDE) решила приостановить турнир претендентов, который проходит в Екатеринбурге с 17 марта.
Политика
Американцы настояли на антикитайской резолюции ООН
Американцы настояли на антикитайской резолюции ООН Недружественные заявления вызвали недовольство со стороны Китая.
Общество
Россия прекращает все авиасообщение с другими странами
Россия прекращает все авиасообщение с другими странами с полуночи 27 марта 2020 года.
Политика
Путин объявил о переносе сроков голосования по Конституции
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию не пройдет 22 апреля, как это было запланировано, объявил президент России Владимир Путин.
Общество
ОАЭ запретили российскому самолёту приземлиться в Дубае
Власти Объединённых Арабских Эмиратов не позволили лайнеру российского лоукостера «Победа», совершавшему согласованный полёт из Москвы в Дубай, приземлиться в аэропорту города.
Происшествия
В Магадане на ребёнка напала бесхозная собака
Театры
Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького
Политика
Российскую помощь Италии для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной
Большая часть российских поставок в Италию, которые должны послужить для помощи в борьбе с коронавирусом, назвали бесполезными.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Здоровье
В Пермском крае подтверждено пять случаев заражения коронавирусом
За текущие сутки в Пермском крае выявлено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Политика
Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму
Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Происшествия
В Хакасии зафиксировали второй случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом был подтвержден в Хакасии 17 марта. Он был выявлен у жителя республики, вернувшегося из Германии.
Общество
В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом
Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Общество
В России зафиксировано 182 новых случая коронавируса
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о том, что за последние сутки новые заболевшие зарегистрированы в 18 регионах России.
Общество
Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет
Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. руб. на ребенка ежемесячно.
Общество
В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом
В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
Игры
Стратегия Endless Legend до 30 марта стала бесплатной в Steam
Amplitude Studios решила сделать дармовые выходные в стратегии Endless Legend. Пользователи могут поиграть в проект до 30 марта.