По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в марте текущего года средний размер микрозайма составил 8,44 тыс. рублей. Средний размер микрозайма вырос на 4,8%. Специалисты бюро выявили, что наибольший средний займ в марте 2021 года был отмечен в Москве и составил 11,10 тыс. рублей.

С чего всё началось Средняя сумма микрозайма в марте выросла почти на 5% Средняя сумма микрозайма в РФ в марте 2021 года увеличилась по сравнению с мартом 2020 года на 4,8%, до 8,44 тыс. рублей, а по сравнению с предыдущим месяцем данный показатель не изменился. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй. ТАСС 06:55