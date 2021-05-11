Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

8,44 тыс. рублей составил средний размер микрозайма в марте 2021 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в марте текущего года средний размер микрозайма составил 8,44 тыс. рублей. Средний размер микрозайма вырос на 4,8%. Специалисты бюро выявили, что наибольший средний займ в марте 2021 года был отмечен в Москве и составил 11,10 тыс. рублей.В источнике
Banknn.ru
ГЛАС.RU
АБН
СитиТрафик
Рамблер
РЕН ТВ
TatCenter
Общественная служба новостей
Деловое.ТВ
АМИТЕЛ
Онлайн Тамбов.ру
RuNews24.ru
СаратовБизнесКонсалтинг
News.ru
Новый Век
Lenta.ru
Известия

С чего всё началось

Средняя сумма микрозайма в марте выросла почти на 5%

Средняя сумма микрозайма в РФ в марте 2021 года увеличилась по сравнению с мартом 2020 года на 4,8%, до 8,44 тыс. рублей, а по сравнению с предыдущим месяцем данный показатель не изменился. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй.
ТАСС06:55

Подробнее о событии

В России стали брать больше денег в долг «до зарплаты»

Финансовая газета13:24

Россияне стали брать на 4,8% больше денег в долг «до зарплаты»

Известия10:57

Россияне стали больше брать денег в долг до зарплаты

РЕН ТВ07:45

Размер займов до зарплаты вернулся к допандемийному уровню

News.ru09:39

Средний размер микрозаймов в России вырос за год на 5%

Фонтанка.Ру08:26

Аналитики заявили о полном восстановлении сегмента микрокредитования в России

Ведомости10:09

Россияне стали больше брать в долг «до зарплаты»

Lenta.ru07:18
Интересное

РПЛ: кто станет вторым, кто попадет в еврокубки и кто вылетит?

Победа "Локо" над лучшей командой ФНЛ обеспечит участие в Лиге Европы самим железнодорожникам или "Спартаку" (если тот финиширует третьим в РПЛ), а еврокубковым также станет пятое место в чемпионате.
Спорт-Экспресс17:10