Коронавирус
Kursk.com85 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области
Оперштаб сообщил во вторник, 28 апреля о 85 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией на Среднем Урале.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
А в моём городе сколько? Где в Свердловской области больше всего заражённых COVID-19
Екатеринбург Онлайнвчера в 16:21
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 09:39, Ашберн
Политика
Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК вчера в 07:50
Общество
Крупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь
О планах размещения госпиталя для лечения больных с коронавирусом в АТЦ «Москва» сообщила со ссылкой на близкие к мэрии столицы источники и газета «Ведомости».
РБК 07:12
Экономика
Газпромбанк запустил льготную ипотеку под 6,5%
Президент России Владимир Путин 16 апреля предложил запустить специальную льготную программу ипотеки со ставкой 6,5% на покупку жилья в новостройках.
РИА Новости вчера в 04:00
Политика
Путин выступит с большим обращением
Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Гаджеты
Компания Xiaomi анонсировала новую оболочку MIUI 12
Китайская компания Xiaomi анонсировала новую версию фирменной Android-оболочки.
Народные новости вчера в 22:03
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видеоролики с НЛО
«Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как неопознанные», — говорится в заявлении Пентагона.
Известия вчера в 15:21
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru 26 апреля в 12:39
Энергетика
Мировая нефть продолжила падение
С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение.
Lenta.ru 01:45
Общество
Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить план снятия ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 04:18
Фигурное катание
Фигуристка предрекла поражение ученицам Тутберидзе на Олимпиаде в КНР
Instagram Ученицам тренера Этери Тутберидзе предрекли поражение на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
РЕН ТВ 09:14
Шоу-бизнес
Тодоренко оправдалась за поддержку домашнего насилия
Телеведущая Регина Тодоренко публично извинилась за свои слова о том, что в домашнем насилии виновата сама жертва.
NewInform 25 апреля в 03:54
Общество
Госпитализирован новый настоятель Елоховского собора
Православие и Мир 08:50
Политика
Медведев призвал единороссов направить зарплату на помощь медикам
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии направить месячную зарплату на помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 06:24
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
Газета.Ru вчера в 11:32
Общество
Прокуратура заинтересовалась происходящим на Чаяндинском месторождении
В Якутии Ленская районная прокуратура начала проверку соблюдения прав и законных интересов вахтовых рабочих в условиях распространения коронавирусной инфекции на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении ОАО «Газпром добыча Ноябрьск».
SakhaNews 03:48
Футбол
Месси назван лучшим футболистом XXI века
REGNUM 08:31
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ 26 апреля в 15:53
Экономика
Чистая прибыль «Энел Россия» по МСФО в I квартале снизилась вдвое
Чистая прибыль "Энел Россия" по МСФО в первом квартале текущего года снизилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,456 миллиарда рублей, следует из материалов компании.
ПРАЙМ 09:05
Здоровье
ГП признала фейком статью о платном лечении некоторых больных COVID-19
Генеральная прокуратура России признала ложной статью о платном лечении в Москве пациентов с коронавирусной инфекцией, которые были госпитализированы не скорой помощью.
Известия 08:08
Политика
Путин поручил представить план разработки вакцин против коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил правительству представить план-график разработки вакцин против коронавируса нового типа, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru 06:55
Политика
Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины
Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
Здоровье
Третий пациент с коронавирусом скончался в Ивановской области
По состоянию на 28 апреля на территории Ивановской области официально зарегистрированы 296 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки диагноз поставлен 14-ти пациентам.
Частник.Ru 06:02
Политика
Зеленский подписал закон о запуске рынка земли на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
РИА Новости 08:28
Политика
Кремль анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
В предыдущие разы Путин выступал 25 марта и 2 апреля.
Замана 26 апреля в 18:00
Здоровье
В Минздраве уточнили порядок выписки пациентов с COVID-19
Врачи могут отправить домой пациентов, у которых была выявлена коронавирусная инфекция, в случае исчезновения у них лихорадки — температура тела не поднимается выше 37,2 и отсутствия нарастания у них дыхательной недостаточности.
Известия 09:24
Происшествия
В Ухте три пациента психиатрической больницы заболели коронавирусом
В Ухте зафиксировали три новых случая заражения COVID-19. Заболели пациенты психиатрической больницы. Их перевели в городскую лечебницу.
КП - Сыктывкар 08:00