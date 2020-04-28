Коронавирус

Kursk.comKursk.com85 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области

Оперштаб сообщил во вторник, 28 апреля о 85 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией на Среднем Урале.
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Источник: в Свердловской области подтвердились еще 85 случаев коронавируса

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РБК 07:12
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21 июня — наиболее удобная дата для рестарта, — сказал Прядкин в эфире «Матч ТВ».
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РБК 10:57
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Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
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Политика

Путин предложил установить День работников скорой помощи 28 апреля

Президент России Владимир Путин предложил официально установить День работников скорой помощи 28 апреля.
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Концертный директор Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

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Благодаря моему совету карьера Лионеля изменилась.
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Лавров ответил на обвинения в адрес России о дезинформации

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Мероприятие прошло из-за пандемии в режиме видеоконференции.
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Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям

Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
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Путин продлил режим нерабочих дней

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Новый кроссовер Geely HaoYue представили официально

Китайский автомобильный гигант Geely официально рассекретил новую модель паркетника HaoYue.
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СМИ: в Москве режим самоизоляции продлят до 13 мая

В Москве режим самоизоляции продлят до 13 мая. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

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