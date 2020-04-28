Коронавирус
Kursk.com85 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области
Оперштаб сообщил во вторник, 28 апреля о 85 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией на Среднем Урале.
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Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин продлил до 11 мая включительно режим нерабочих дней, который должен был завершиться 30 апреля.
Ведомости 10:47
Общество
В Австрии намерены отменить режим самоизоляции с 1 мая
Глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер заявил о намерении властей страны отменить режим самоизоляции, введённый из-за коронавирусной инфекции COVID-19, с 1 мая.
RT на русском 03:43
Общество
ООН призвала Белоруссию незамедлительно ввести карантин
Эксперты призвали белорусские власти принять ограничительные меры на фоне новой динамики роста инфицирования: отложить все массовые мероприятия, перевести школы и университеты на дистанционное обучение.
Lenta.ru 07:56
Политика
Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу
Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Челябинск Сегодня 06:57
Общество
Исследователи нашли на дне Черного моря теплоход «Армения»
В Русском географическом обществе агентству ТАСС рассказали, что еще в 2017 году обнаружили в этом районе магнитную аномалию.
Эхо Москвы вчера в 13:31
Здоровье
Обнаружено шесть новых симптомов коронавируса
Американские врачи обнаружили шесть новых симптомов коронавируса, сообщает The Mirror.
Lenta.ru вчера в 21:47
Общество
Крупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь
О планах размещения госпиталя для лечения больных с коронавирусом в АТЦ «Москва» сообщила со ссылкой на близкие к мэрии столицы источники и газета «Ведомости».
РБК 07:12
Футбол
Прядкин назвал наиболее удобную дату для рестарта чемпионата России
21 июня — наиболее удобная дата для рестарта, — сказал Прядкин в эфире «Матч ТВ».
Спорт-Экспресс 10:12
Политика
Путин заявил о торможении распространения коронавируса в России
В России удалось затормозить распространение эпидемии коронавируса.
РБК 10:57
Политика
Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины
Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
Политика
Путин предложил установить День работников скорой помощи 28 апреля
Президент России Владимир Путин предложил официально установить День работников скорой помощи 28 апреля.
Газета.Ru 11:06
Шоу-бизнес
Концертный директор Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
ТАСС 26 апреля в 08:01
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Футбол
Это’О: «Благодаря мне карьера Месси изменилась»
Благодаря моему совету карьера Лионеля изменилась.
Евро-футбол.ру 09:50
Политика
Лавров ответил на обвинения в адрес России о дезинформации
В конце марта госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о коронавирусе.
РИА Новости 09:15
Политика
Путин заявил о росте количества исследований на коронавирус
Количество исследований на коронавирус в России выросло за последнее время в 60 раз.
News.ru 10:46
Политика
Меркель заявила, что санкции против России во время пандемии неприятны
Мероприятие прошло из-за пандемии в режиме видеоконференции.
ТАСС 10:20
Футбол
Логотип ЦСКА претендует на звание лучшей эмблемы по версии Marca
Испанское спортивное издание Marca запустила голосование за определение лучшей эмблемы футбольного клуба во всем мире.
Матч ТВ 09:00
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Армия и оружие
Турция перешла в наступление в Сирии
Турецкие войска перешли в наступление в Сирии, атаковав позиции боевиков в районе шоссе M4 около селения Найраб в провинции Идлиб.
Lenta.ru 05:37
Политика
Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней
Владимир Путин высказался о продлении режима нерабочих дней.
Новости Брянска 10:30
Авто
Новый кроссовер Geely HaoYue представили официально
Китайский автомобильный гигант Geely официально рассекретил новую модель паркетника HaoYue.
Faktom 06:47
Общество
Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса
Люди оправятся от последствий коронавируса через год или два. Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса.
Piter.tv 03:14
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
Общество
СМИ: в Москве режим самоизоляции продлят до 13 мая
В Москве режим самоизоляции продлят до 13 мая. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:34
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Происшествия
На Алтае нашли тела подростков, пропавших в январе
Российская газета 03:25