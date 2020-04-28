Оперштаб сообщил во вторник, 28 апреля о 85 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией на Среднем Урале.

Общество В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года. 3K

Гаджеты Xiaomi официально представила MIUI 12 MIUI 12 с сегодняшнего дня стала доступна для закрытого тестирования, но пока только в Китае, тогда как на глобальном рынке тестирование оболочки начнут позже. 35

Общество Появилась карта распространения коронавируса по районам Петербурга На сайте Смольного опубликовал доклад руководителя центра имени Алмазова и главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгения Шляхто. 67

Общество Крупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь О планах размещения госпиталя для лечения больных с коронавирусом в АТЦ «Москва» сообщила со ссылкой на близкие к мэрии столицы источники и газета «Ведомости». 44

Здоровье Минздрав России изменил рекомендации по лечению коронавируса Министерство здравоохранения России изменило рекомендации по лечению коронавируса и расширило список возможных к назначению взрослым лекарств с 9 до 13. 57

Экономика Набиуллина видит потенциал снижения ключевой ставки Москва, 28 апреля 2020, 13:37 — REGNUM Глава ЦБ Эльвира Набиуллина видит потенциал для снижения ключевой ставки.

Общество Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%. 396

Общество В Steam бесплатно раздают Total War: Shogun 2 Sega бесплатно раздает стратегию Total War: Shogun 2 в Steam. Раздача началась 27 апреля и продлится до 1 мая. 33

Здоровье В Британии выявили детский синдром коронавируса Представители национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании направили врачам страны предупреждение о росте числа случаев, когда дети попадают в реанимацию с болью в животе и проблемами с сердцем, что может быть связано с коронавирусом, сообщает благотворительная организация Paediatric Intensive Care Society. 30

Энергетика В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2» Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V. 1,2K

Общество График выплаты пенсий в мае изменится В связи с майскими праздниками в мае изменятся сроки выплаты пенсий в Самарской области. 4

Общество Якутия проверит соблюдение прав вахтовиков Чаяндинского месторождения "В ходе проверки будет дана оценка соблюдению трудовых прав граждан, требований санитарно-эпидемиологического законодательства, полноты принятия мер, направленных на недопущение массового заболевания работников месторождения", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Экономика Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен. 760

Здоровье В ООН заявили об эволюции вспышки коронавируса в Белоруссии В Белоруссии наблюдается эволюция вспышки коронавируса, которая характеризуется устойчивой и распространяющейся локальной передачей.