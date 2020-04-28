Коронавирус
Kursk.com85 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области
Оперштаб сообщил во вторник, 28 апреля о 85 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией на Среднем Урале.
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Как менялось состояние пациентов с коронавирусом в регионе: показываем в одном графике
Екатеринбург Онлайн05:35
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Энергетика
Bloomberg: компании начали хранить нефть в стратегическом резерве США
Складирование нефти в Национальный стратегический нефтяной резерв (SPR) начали компании США. Об этом 28 апреля сообщило агентство Bloomberg.
ИА Красная Весна 05:58
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Культура
Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ
В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv вчера в 10:00
Происшествия
В Москве в апреле в три раза выросло число случаев кибермошенничества
Число случаев кибермошенничества в Москве увеличилось в апреле в три раза, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
RT на русском 06:46
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Гаджеты
Xiaomi официально представила MIUI 12
MIUI 12 с сегодняшнего дня стала доступна для закрытого тестирования, но пока только в Китае, тогда как на глобальном рынке тестирование оболочки начнут позже.
Astera вчера в 06:04
Политика
Путин выступит с обращением на совещании по коронавирусу
Владимир Путин запланировал "большое выступление" на совещании с губернаторами и членами правительства, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:23
Общество
Появилась карта распространения коронавируса по районам Петербурга
На сайте Смольного опубликовал доклад руководителя центра имени Алмазова и главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгения Шляхто.
Собака.ru 07:05
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Общество
Крупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь
О планах размещения госпиталя для лечения больных с коронавирусом в АТЦ «Москва» сообщила со ссылкой на близкие к мэрии столицы источники и газета «Ведомости».
РБК 07:12
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены режима самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 10:31
Здоровье
Минздрав России изменил рекомендации по лечению коронавируса
Министерство здравоохранения России изменило рекомендации по лечению коронавируса и расширило список возможных к назначению взрослым лекарств с 9 до 13.
Lenta.ru 07:22
Экономика
Набиуллина видит потенциал снижения ключевой ставки
Москва, 28 апреля 2020, 13:37 — REGNUM Глава ЦБ Эльвира Набиуллина видит потенциал для снижения ключевой ставки.
REGNUM 06:37
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
Общество
В Steam бесплатно раздают Total War: Shogun 2
Sega бесплатно раздает стратегию Total War: Shogun 2 в Steam. Раздача началась 27 апреля и продлится до 1 мая.
Cyber.sports.ru вчера в 08:25
Здоровье
В Британии выявили детский синдром коронавируса
Представители национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании направили врачам страны предупреждение о росте числа случаев, когда дети попадают в реанимацию с болью в животе и проблемами с сердцем, что может быть связано с коронавирусом, сообщает благотворительная организация Paediatric Intensive Care Society.
Взгляд.ру вчера в 11:21
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Общество
График выплаты пенсий в мае изменится
В связи с майскими праздниками в мае изменятся сроки выплаты пенсий в Самарской области.
SamRU.ru вчера в 09:22
Общество
Якутия проверит соблюдение прав вахтовиков Чаяндинского месторождения
"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению трудовых прав граждан, требований санитарно-эпидемиологического законодательства, полноты принятия мер, направленных на недопущение массового заболевания работников месторождения", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
РЕН ТВ 03:57
Общество
Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом
Россия вышла на восьмое место в первой десятке стран с наибольшим количеством зараженных.
BFM.ru 03:53
Армия и оружие
Военная авиация пролетит над 12 городами России в день 75-летия Победы
Несмотря на отмену праздничных мероприятий, военная авиация Западного военного округа устроит торжественный вылет над 12 городами России 9 мая, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы ЗВО.
Газета.Ru 07:32
Экономика
«Яндекс» отчитался о снижении чистой прибыли с начала 2020 года
Москва, 28 апреля 2020, 14:46 — REGNUM Скорректированная чистая прибыль «Яндекса» по итогам первого квартала текущего года упала на 5%, до 5,1 млрд рублей.
REGNUM 07:46
Экономика
Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
Политика
Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42
Происшествия
В Татарстане умер первый пациент с коронавирусом
В Татарстане 27 апреля зафиксировали первую смерть пациента, зараженного коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 05:06
Здоровье
В ООН заявили об эволюции вспышки коронавируса в Белоруссии
В Белоруссии наблюдается эволюция вспышки коронавируса, которая характеризуется устойчивой и распространяющейся локальной передачей.
Lenta.ru 07:43
Политика
Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru вчера в 15:58
Спорт
Яна Кудрявцева проведёт онлайн-тренировку
Чемпионат 25 апреля в 04:33