Коронавирус

Kursk.comKursk.com85 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области

Оперштаб сообщил во вторник, 28 апреля о 85 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией на Среднем Урале.
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Как менялось состояние пациентов с коронавирусом в регионе: показываем в одном графике

Екатеринбург Онлайн05:35

В Нижнем Тагиле за сутки не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

ТагилСити.ру04:03

Число заболевших коронавирусом на Среднем Урале превысило 500 человек

Областная газета03:55

В Свердловской области ещё 85 человек заразились коронавирусом

Вечерние Ведомости03:51

Максимум с начала пандемии: за день в Свердловской области зарегистрировали 85 новых случаев коронавируса

66.ru04:00

Свердловские медики вылечили от коронавируса еще 11 человек

КП - Екатеринбург03:58

Источник: в Свердловской области подтвердились еще 85 случаев коронавируса

Znak.com02:32
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Энергетика

Bloomberg: компании начали хранить нефть в стратегическом резерве США

Складирование нефти в Национальный стратегический нефтяной резерв (SPR) начали компании США. Об этом 28 апреля сообщило агентство Bloomberg.
ИА Красная Весна 05:58
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Армия и оружие

Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном

Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
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Культура

Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ

В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv вчера в 10:00
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Происшествия

В Москве в апреле в три раза выросло число случаев кибермошенничества

Число случаев кибермошенничества в Москве увеличилось в апреле в три раза, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
RT на русском 06:46
2
Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
3K
Гаджеты

Xiaomi официально представила MIUI 12

MIUI 12 с сегодняшнего дня стала доступна для закрытого тестирования, но пока только в Китае, тогда как на глобальном рынке тестирование оболочки начнут позже.
Astera вчера в 06:04
35
Политика

Путин выступит с обращением на совещании по коронавирусу

Владимир Путин запланировал "большое выступление" на совещании с губернаторами и членами правительства, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:23
2,1K
Общество

Появилась карта распространения коронавируса по районам Петербурга

На сайте Смольного опубликовал доклад руководителя центра имени Алмазова и главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгения Шляхто.
Собака.ru 07:05
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Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
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Общество

Крупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь

О планах размещения госпиталя для лечения больных с коронавирусом в АТЦ «Москва» сообщила со ссылкой на близкие к мэрии столицы источники и газета «Ведомости».
РБК 07:12
44
Общество

Попова спрогнозировала сроки отмены режима самоизоляции в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 10:31
2,6K
Здоровье

Минздрав России изменил рекомендации по лечению коронавируса

Министерство здравоохранения России изменило рекомендации по лечению коронавируса и расширило список возможных к назначению взрослым лекарств с 9 до 13.
Lenta.ru 07:22
57
Экономика

Набиуллина видит потенциал снижения ключевой ставки

Москва, 28 апреля 2020, 13:37 — REGNUM Глава ЦБ Эльвира Набиуллина видит потенциал для снижения ключевой ставки.
REGNUM 06:37
Общество

Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии

По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
396
Общество

В Steam бесплатно раздают Total War: Shogun 2

Sega бесплатно раздает стратегию Total War: Shogun 2 в Steam. Раздача началась 27 апреля и продлится до 1 мая.
Cyber.sports.ru вчера в 08:25
33
Здоровье

В Британии выявили детский синдром коронавируса

Представители национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании направили врачам страны предупреждение о росте числа случаев, когда дети попадают в реанимацию с болью в животе и проблемами с сердцем, что может быть связано с коронавирусом, сообщает благотворительная организация Paediatric Intensive Care Society.
Взгляд.ру вчера в 11:21
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Энергетика

В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
1,2K
Общество

График выплаты пенсий в мае изменится

В связи с майскими праздниками в мае изменятся сроки выплаты пенсий в Самарской области.
SamRU.ru вчера в 09:22
4
Общество

Стена памяти умершим от коронавируса медикам появилась в Петербурге

Neva.Today 07:04
11
Общество

Якутия проверит соблюдение прав вахтовиков Чаяндинского месторождения

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению трудовых прав граждан, требований санитарно-эпидемиологического законодательства, полноты принятия мер, направленных на недопущение массового заболевания работников месторождения", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
РЕН ТВ 03:57
Общество

Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом

Россия вышла на восьмое место в первой десятке стран с наибольшим количеством зараженных.
BFM.ru 03:53
1,2K
Армия и оружие

Военная авиация пролетит над 12 городами России в день 75-летия Победы

Несмотря на отмену праздничных мероприятий, военная авиация Западного военного округа устроит торжественный вылет над 12 городами России 9 мая, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы ЗВО.
Газета.Ru 07:32
32
Экономика

«Яндекс» отчитался о снижении чистой прибыли с начала 2020 года

Москва, 28 апреля 2020, 14:46 — REGNUM Скорректированная чистая прибыль «Яндекса» по итогам первого квартала текущего года упала на 5%, до 5,1 млрд рублей.
REGNUM 07:46
1
Транспорт

Стало известно о первом штрафе с камеры за езду без пропуска в Москве

РИА Новости 07:31
358
Экономика

Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире

Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
760
Политика

Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям

Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42
466
Происшествия

В Татарстане умер первый пациент с коронавирусом

В Татарстане 27 апреля зафиксировали первую смерть пациента, зараженного коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 05:06
9
Здоровье

В ООН заявили об эволюции вспышки коронавируса в Белоруссии

В Белоруссии наблюдается эволюция вспышки коронавируса, которая характеризуется устойчивой и распространяющейся локальной передачей.
Lenta.ru 07:43
Политика

Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru вчера в 15:58
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Спорт

Яна Кудрявцева проведёт онлайн-тренировку

Чемпионат 25 апреля в 04:33
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