Коронавирус
Мой БрянскВ России за сутки выявили 8 926 случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 8 926 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные оперштаба. Отмечается, что новые инфицированные найдены в 81 регионе страны.
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В России за сутки выявили 8 926 новых случаев заболевания коронавирусом
Аргументы и Факты18 мая в 04:01
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Политика
Зеленский рассказал о важности прямых переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что ему необходимо вести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Вестник Кавказа 05:51
Общество
Где в Самарской области нашли коронавирус за сутки
Региональный оперативный штаб опубликовал данные статистики по заболевшим коронавирусом в Самарской области за сутки.
ГТРК Самара 18 мая в 05:23
Космос
Создан симулятор космических лучей для изучения радиации вне Земли
В ряде экспериментов животные были подвергнуты моделируемым космическим лучам в течение четырех недель для изучения риска развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний и воздействия на центральную нервную систему.
Популярная механика 05:58
Общество
В Свердловской области число случаев коронавируса превысило 3000
Уральский меридиан 03:39
Общество
Собянин предупредил о росте смертности от коронавируса
Уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 07:26
Политика
Зеленский высказался о языковом вопросе на Украине
Языковой вопрос на Украине «создан искусственно», заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции.
Rambler News Service 07:30
Экономика
В Дагестане с 1 июля введут налог для самозанятых
На территории Дагестана с 1 июля планируется ввести специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
Голос Эренлара 04:47
Энергетика
Польская PGNiG собирается наладить отношения с «Газпромом»
Руководитель польской энергетической компании PGNiG Ежи Квечиньский выступает за восстановление сотрудничества с российским «Газпромом».
News.ru вчера в 05:23
Энергетика
Экспорт российского газа в Турцию сократился в семь раз
В марте этого года поставки трубопроводного российского газа в Турцию составили 210 миллионов кубометров.
Российская газета 06:17
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ вчера в 07:52
Шоу-бизнес
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa вчера в 11:05
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Власти продлили режим самоизоляции в Пермском крае до 8 июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 03:53
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
Известия вчера в 23:12
Экономика
Bloomberg: ВВП России в апреле сократился на четверть
Ограниченная экономическая активность и падение доходов населения могут во втором квартале спровоцировать в России более глубокий экономический спад, чем во время мирового финансового кризиса 2008 года, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Минфина РФ.
Profinance.ru 04:27
Кино
Джейсон Момоа резко высказался про «Лигу справедливости» Зака Снайдера
Лос-Анджелес, США, 20 мая 2020, 04:04 — REGNUM Джейсон Момоа сделал резкое заявление по поводу того, что DC и Warner Bros. не торопятся выпустить кинокомикс «Лига справедливости» в версии Зака Снайдера.
REGNUM вчера в 21:04
Авто
«Автотор» начал выпускать новый кроссовер Kia XCeed
Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство нового купе-кроссовера KIA XCeed для российского рынка.
Автоновости дня 03:57
Происшествия
В Татарстане женщина задушила восьмилетнего сына и покончила с собой
В Альметьевске обнаружены тела восьмилетнего мальчика и его 38-летней матери, пишет СУ СКР по Республике Татарстан.
Газета.Ru вчера в 16:14
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
Общество
Голикова заявила, что решение по ЕГЭ примут в ближайшее время
Решение о дате проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет принято в ближайшее время.
ТАСС 04:35
Здоровье
В Минздраве назвали обязательным восстановление после COVID-19
Меры по восстановлению здоровья переболевшим коронавирусной инфекцией с начала заболевания нужно соблюдать без перерывов два-три месяца.
РБК 05:46
Фигурное катание
Фигуристка Загитова показала, что ей подарили на день рождения
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала Загитовой счастливой жизни в день её рождения.
RT на русском 18 мая в 11:45
Общество
Ontarget подала в Мосгорсуд иск о безвременной блокировке YouTube
Принадлежащий Google видеосервис YouTube может быть навсегда заблокирован в России по требованию компании – разработчика тестов для оценки персонала Ontarget, подавшей иск в Мосгорсуд.
Ведомости вчера в 23:56
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Здоровье
Медбрат переболел коронавирусом и поделился фотографиями своего исхудавшего тела
Lenta.ru 06:19
Шоу-бизнес
Муж Гагариной оставил странное послание после новостей о разводе
Многие ожидали, что Дмитрий Исхаков объяснит свое решение о разводе с Полиной Гагариной и вообще являются ли эти слухи правдой.
Слово и Дело 02:36
Авто
АвтоВАЗ представит 17 новых моделей к 2026 году
Компания "АвтоВАЗ" планирует запустить производство 10 абсолютно новых авто и 7 обновленных моделей до конца 2026 года.
Новые автомобили вчера в 23:41
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 05:53