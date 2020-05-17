За последние сутки в России выявили 8 926 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные оперштаба. Отмечается, что новые инфицированные найдены в 81 регионе страны.

В России за сутки выявили 8 926 случаев заражения коронавирусом

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