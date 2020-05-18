Коронавирус

Катунь 24Катунь 248926 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в РФ сообщил о новых случаях заражения COVID-19 за сутки.
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В России впервые с 1 мая за сутки выявили менее 9 тыс. зараженных COVID

РБК04:14

COVID-19: в России снижается прирост новых случаев болезни

Вести.Ru04:36

Число выявленных случаев коронавируса в России впервые в мае оказалось меньше 9 тыс. человек

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В России за сутки подтвердили 8926 случаев коронавирусной инфекции

Интерфакс03:39

В Москве третий день подряд выявляют менее 4 тыс. случаев заражения коронавирусом в сутки

ТАСС03:38
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Армия и оружие

В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»

REGNUM 01:22
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Наука

Тесты на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с коронавирусом

Эксперимент с хомяками, проведенный исследователями из Университета Гонконга, показал, что защитные маски, применяемые для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, являются эффективным средством, действительно помогающим снизить число зараженных.
Planet Today 02:18
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Общество

Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из ограничений

В эфире программы «Неделя в городе» на канале «Россия-1» губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что уже к понедельнику Подмосковье будет соответствовать трем критериям, которые требуются для частичного запуска экономики.
Журналистская правда вчера в 04:36
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Гаджеты

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Емкость составляет 2900 мА•ч, при этом элемент питания весит всего 16 г, примерно на 33% меньше подобных аккумуляторов.
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Политика

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Происшествия

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Вести.Ru 06:01
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Авто

Компания Dyson показала конкурента электромобилей Tesla

Британский производитель бытовой техники Dyson показал свой секретный электромобиль, который мог пойти в «серию» и стать конкурентом Tesla Model X. Вложив в этот проект порядка 500 млн фунтов, глава компании Джеймс Дайсон закрыл его в силу нерентабельности и отсутствия перспектив на рынке.
Автоновости дня вчера в 13:44
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Общество

Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен

Рост заболеваемости коронавирусом в России удалось остановить.
Вести.Ru 06:09
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Общество

Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции

Lenta.ru 05:18
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Общество

В России зарегистрировали высокоточный тест на коронавирус

Росздравнадзор зарегистрировал высокоточный тест на коронавирусную инфекцию, который показывает наличие или отсутствие заражения на самых ранних стадиях.
Lenta.ru 04:33
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Политика

В украинском учебнике Галицию назвали родиной евреев и французов

В украинском учебнике по географии для восьмого класса, рекомендованном министерством образования и науки страны, Галицию назвали возможной родиной современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турок.
Lenta.ru вчера в 12:12
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Спорт

Корейский «Сеул» заменил болельщиков на трибунах секс-куклами

Корейский "Сеул" придумал оригинальное решение, как заменить на матчах болельщиков, которые отсутствуют из-за пандемии коронавируса.
Soccer.ru 04:09
Общество

Минсельхоз выступил против запрета на ввоз сои с ГМО

Минсельхоз не считает необходимым инициировать отмену постановления правительства об упрощенном ввозе на территорию России соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО, рассказали "РГ" в ведомстве.
Российская газета 03:57
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Наука

У переболевших коронавирусом не вырабатывается иммунитет

Ученые из Китая выяснили, что у 7-8% пацентов не вырабатывается иммунитет.
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Общество

Россиян ждет аномально холодная погода

В ближайшие дни жителей Центральной России ждет аномально холодная погода.
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Экономика

Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию России

Сын писателя Александра Солженицына Степан возглавил крупнейшую угольную компанию России — СУЭК, подконтрольный бизнесмену Андрею Мельниченко.
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Общество

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На Олимпиадинском горнообогатительном комбинате (принадлежит золотодобывающей компании «Полюс») в Красноярском крае выявили 866 случаев COVID-19.
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Яшкин признан самым ценным игроком сезона КХЛ

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На плакате изображен советский штурмовик Ил-2: изрешеченный снарядами, но продолжающий полет.
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В России представили две модели распространения коронавируса

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Huawei прокомментировала сложнейшую ситуацию, в которой оказалась из-за новых санкций США

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«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки

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Роспотребнадзор не потерял надежды на сезон отпусков

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что несмотря на пандемию коронавируса сезон летних отпусков на российских курортах все же может состояться.
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В РФ создали материал для маскировки военной техники под сугробы

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Бесплатная раздача GTA V обрушила магазин Epic Games Store

Деловое.ТВ 16 мая в 13:20
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