Коронавирус
Катунь 248926 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в РФ сообщил о новых случаях заражения COVID-19 за сутки.
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Наука
Тесты на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с коронавирусом
Эксперимент с хомяками, проведенный исследователями из Университета Гонконга, показал, что защитные маски, применяемые для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, являются эффективным средством, действительно помогающим снизить число зараженных.
Planet Today 02:18
Общество
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из ограничений
В эфире программы «Неделя в городе» на канале «Россия-1» губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что уже к понедельнику Подмосковье будет соответствовать трем критериям, которые требуются для частичного запуска экономики.
Журналистская правда вчера в 04:36
Гаджеты
Xiaomi представила пальчиковый элемент питания емкостью 2900 мА•ч за 2 доллара
Емкость составляет 2900 мА•ч, при этом элемент питания весит всего 16 г, примерно на 33% меньше подобных аккумуляторов.
iXBT.com 05:45
Политика
В Пуэрто-Рико пройдет референдум о вхождении в состав США
Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед 16 мая подписала закон об окончательном определении политического статуса территории, который предусматривает референдум о вхождении в состав США.
Телеканал RTVI вчера в 10:09
Происшествия
Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей
На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина.
Вести.Ru 06:01
Авто
Компания Dyson показала конкурента электромобилей Tesla
Британский производитель бытовой техники Dyson показал свой секретный электромобиль, который мог пойти в «серию» и стать конкурентом Tesla Model X. Вложив в этот проект порядка 500 млн фунтов, глава компании Джеймс Дайсон закрыл его в силу нерентабельности и отсутствия перспектив на рынке.
Автоновости дня вчера в 13:44
Общество
Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен
Рост заболеваемости коронавирусом в России удалось остановить.
Вести.Ru 06:09
Общество
В России зарегистрировали высокоточный тест на коронавирус
Росздравнадзор зарегистрировал высокоточный тест на коронавирусную инфекцию, который показывает наличие или отсутствие заражения на самых ранних стадиях.
Lenta.ru 04:33
Политика
В украинском учебнике Галицию назвали родиной евреев и французов
В украинском учебнике по географии для восьмого класса, рекомендованном министерством образования и науки страны, Галицию назвали возможной родиной современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турок.
Lenta.ru вчера в 12:12
Спорт
Корейский «Сеул» заменил болельщиков на трибунах секс-куклами
Корейский "Сеул" придумал оригинальное решение, как заменить на матчах болельщиков, которые отсутствуют из-за пандемии коронавируса.
Soccer.ru 04:09
Общество
Минсельхоз выступил против запрета на ввоз сои с ГМО
Минсельхоз не считает необходимым инициировать отмену постановления правительства об упрощенном ввозе на территорию России соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО, рассказали "РГ" в ведомстве.
Российская газета 03:57
Наука
У переболевших коронавирусом не вырабатывается иммунитет
Ученые из Китая выяснили, что у 7-8% пацентов не вырабатывается иммунитет.
Астрахань.Ру 06:40
Общество
Россиян ждет аномально холодная погода
В ближайшие дни жителей Центральной России ждет аномально холодная погода.
Kazanfirst.ru вчера в 08:02
Экономика
Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию России
Сын писателя Александра Солженицына Степан возглавил крупнейшую угольную компанию России — СУЭК, подконтрольный бизнесмену Андрею Мельниченко.
РБК 06:40
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
Общество
На крупнейшем золотодобывающем ГОКе России заразились 866 сотрудников
На Олимпиадинском горнообогатительном комбинате (принадлежит золотодобывающей компании «Полюс») в Красноярском крае выявили 866 случаев COVID-19.
РБК 06:39
Хоккей
Яшкин признан самым ценным игроком сезона КХЛ
Нападающий московского "Динамо" Дмитрий Яшкин завоевал приз "Золотая клюшка" - самый ценный игрок сезона.
Piter.tv 06:17
Шоу-бизнес
Анна Семенович поделилась архивным снимком в купальнике
Певица и актриса Анна Семенович поделилась с подписчиками архивной фотографией в купальнике.
Вечерняя Москва вчера в 20:23
Недвижимость
Жилье вернулось к стагнации
Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов называет сложившуюся ситуацию на вторичном рынке стагнацией: не произошло ни заметного снижения, ни роста цен на жилье.
Коммерсантъ вчера в 03:00
Политика
Штурмовик Ил-2 стал лицом Huawei
На плакате изображен советский штурмовик Ил-2: изрешеченный снарядами, но продолжающий полет.
Российская газета вчера в 08:19
Общество
В России представили две модели распространения коронавируса
Представленная ранее модель Сбербанка по заболеваемости коронавирусом предполагает, что пик эпидемии COVID-19 в России произошел 16 мая.
Коммерсантъ вчера в 11:48
Гаджеты
Huawei прокомментировала сложнейшую ситуацию, в которой оказалась из-за новых санкций США
Сама Huawei только что прокомментировала ситуацию, но пока без какой-либо конкретики.
iXBT.com 06:23
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала, когда будут разрешены прогулки
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прогулки будут возможны на третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.
РИА Новости 06:46
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:57
Общество
Роспотребнадзор не потерял надежды на сезон отпусков
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что несмотря на пандемию коронавируса сезон летних отпусков на российских курортах все же может состояться.
Московский Комсомолец вчера в 03:24
Армия и оружие
В РФ создали материал для маскировки военной техники под сугробы
В РФ создали материал, позволяющий проводить маскировку военной техники под сугробы.
Дни24 вчера в 00:27
Игры
Бесплатная раздача GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Деловое.ТВ 16 мая в 13:20