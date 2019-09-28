Делегации нескольких стран покинули в пятницу зал Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала пленарных заседаний Генассамблеи. Зал, в частности, покинули представители США и Колумбии.

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Во время выступления вице-президента Венесуэлы Дельси Родригеса зал Генассамблеи ООН покинули восемь делегаций из разных стран.

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