Политика
Газета.Ru8 делегаций бойкотировали выступление Венесуэлы на ГА ООН
Во время выступления вице-президента Венесуэлы Дельси Родригеса зал Генассамблеи ООН покинули восемь делегаций из разных стран.
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с чего всё началось
Делегации нескольких стран покинули в пятницу зал Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала пленарных заседаний Генассамблеи. Зал, в частности, покинули представители США и Колумбии.ТАССвчера в 17:20
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Делегаты США покинули зал Генассамблеи ООН во время выступления вице-президента Венесуэлы
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