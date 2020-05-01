Коронавирус
МонаВиста8 июня может возобновиться сезон в АПЛ
В Великобритании решается вопрос о возобновлении Английской премьер-лиги (АПЛ) 6 июня.
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СМИ: АПЛ разослала клубам расписание игр накануне конференции по возобновлению сезона
Sport24.ruвчера в 20:45
АПЛ отправила клубам расписание игр накануне конференции по возобновлению сезона
Газета.Ruвчера в 21:10
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 00:19, Ашберн
Общество
Китай не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса
Китай отказал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в просьбе принять участие в расследовании происхождения коронавируса SARS-COV-2.
Известия вчера в 22:30
Экономика
«Роснефть» решила не менять сумму вознаграждения совету директоров
В документе говорится, что бывшему канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру предлагается выплатить 600 тысяч долларов с учётом надбавки за работу председателем совета директоров.
Говорит Москва вчера в 05:25
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
РИА Новости вчера в 09:02
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС вчера в 13:18
Экономика
ФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи
Организации малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели (ИП) из наиболее пострадавших отраслей экономики в мае и июне смогут получить безвозмездную финансовую помощь по 12 130 руб. (минимальный размер оплаты труда) на каждого сотрудника.
РБК 29 апреля в 07:28
Политика
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru вчера в 06:04
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина сообщила о выписке из больницы
РБК вчера в 18:55
Общество
Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок
Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 12:27
Политика
Алексей Навальный согласился на дебаты с Марией Захаровой
Политик Алексей Навальный согласился на дебаты с представителем министерства иностранных дел Марией Захаровой.
Ведомости вчера в 17:19
Наука
Предложен новый метод обнаружения слабых магнитных полей
Индикатор вчера в 13:12
Происшествия
В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции мужчину
В Москве на шоссе Энтузиастов сотрудники ГИБДД открыли огонь по колесам иномарки, чтобы задержать 26-летнего водителя, нарушившего режим самоизоляции, а также выполнявшего опасные маневры на дороге.
Известия вчера в 06:44
Экономика
Переводы до 100 тысяч рублей в СБП станут бесплатными
За переводы на сумму свыше указанной комиссия не может превышать 0,5%. Переводы до 100 тыс. рублей в СБП освободят от комиссии с 1 мая.
Деловое.ТВ вчера в 07:45
Шоу-бизнес
Анна Седокова показала провокационный наряд в новом клипе «Грааль»
Певица Анна Седокова выпустила новый клип на песню «Грааль».
Popcornnews.ru вчера в 08:41
Политика
Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. главы правительства
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности председателя правительства в связи с тем, что занимающий этот пост Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
RT на русском вчера в 13:11
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Здоровье
Эффективность лекарства от Эболы для борьбы с коронавирусом доказана
Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний Соединенных Штатов Америки провел исследование, в ходе которого выяснилось, что препарат ремдесивир против вируса Эболы эффективен и в борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа.
Live24 вчера в 15:28
Политика
В храме Вооруженных сил РФ демонтировали мозаику с изображением Путина
Информация об оформлении внутреннего убранства главного храма Вооруженных сил РФ с использованием фрагментов, на которых изобразили российского президента и нескольких других руководителей государства, появилась ранее.
REGNUM вчера в 19:12
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как вернуть купленные в интернете лекарства
"Лекарственные препараты могут быть возвращены потребителем в аптеку только в том случае, если они ненадлежащего качества или их продажа сопровождалась распространением ненадлежащей информации (недостоверная реклама или ошибка в описании товара на сайте продавца)", - сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 21:15
Общество
Эксперт назвал срок пика эпидемии коронавируса в России
Директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин предположил, что пик распространения коронавируса в РФ наступит в середине мая.
DixiNews вчера в 05:08
Общество
Росгидромет предупредил об экстремальной жаре летом
Температура выше нормы с экстремальными значениями прогнозируется летом 2020 года в большинстве российских регионов, свидетельствуют данные Росгидромета.
Rambler News Service вчера в 05:08
Происшествия
Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке
Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в американском штате Нью-Йорк. Об этом пишет The New York Times.
Lenta.ru вчера в 01:48
Политика
Тимошенко сравнила Украину с тонущим «Титаником»
Глава оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время заседания согласительного совета фракций Верховной рады сравнила Украину с тонущим "Титаником".
Газета.Ru вчера в 23:08
Шоу-бизнес
Топалов заявил, что устал от ненависти на фоне скандала с Тодоренко
РИА Новости вчера в 23:23
Технологии
Россияне могут стать владельцами ноутбуков Acer по подписке
Самая доступная модель ноутбука от Acer ежемесячно обойдется в 990 рублей, причем договор оформляется на 18 месяцев, а по его истечении клиент может выкупить ноутбук или вернуть его компании и оформить подписку на другую модель.
Astera вчера в 13:32
Общество
В Ростовской области ввели обязательный масочный режим
Ранее обязательный масочный режим с 1 мая на фоне пандемии коронавируса был введен в Республике Коми, Краснодарском крае, Самарской и Калужской областях.
Известия вчера в 17:43
Экономика
Бывший партнер Босова возглавил крупнейший угольный проект в России
Александр Исаев, недавно уволенный из «Востокугля» Дмитрия Босова, возглавил управляющую компанию (УК) «Эльга Уголь», созданную 29 апреля для управления крупнейшим в России Эльгинским угольным месторождением в Якутии с запасами 2,2 млрд т.
РБК вчера в 06:49
Кино
Режиссер «Истории игрушек 4» займется приквелом «Трансформеров»
Popcornnews.ru вчера в 10:00
Спорт
Mafia III, F1 2019 и Squad — семь игр в Steam станут временно бесплатными
30 апреля в 20:00 мск у семи игр в магазине Steam, включая Mafia III, F1 2019 и Squad, начнется период, во время которого их можно будет опробовать бесплатно.
CyberSport.ru вчера в 03:09
Армия и оружие
Израильские вертолеты нанесли ракетный удар по Сирии
Израильские военные нанесли очередной ракетный удар по южным районам Сирии, погибших нет, сообщает сирийское государственное агентство САНА.
РИА Новости вчера в 19:25