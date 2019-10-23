Экономика

Газета.RuГазета.Ru90 лет со дня краха Уолл-стрит и начала Великой депрессии

24 октября 1929 года фондовый рынок США рухнул, спровоцировав мировой кризис, голод и нищету. В тот "черный четверг" началась Великая депрессия. Крах Уолл-стрит положил конец мифу о вечном процветании США, в который так верилось в благополучные 20-е.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

90 лет со дня краха Уолл-стрит и начала Великой депрессии

Газета.Ru01:21

Все развлечения Великой депрессии

Коммерсантъ Weekend19 октября в 02:02

90 лет назад случился крупнейший кризис в истории человечества. Его избежал только СССР

Lenta.ruвчера в 17:03

СПРАВКА: Обвал на Нью-Йоркской фондовой бирже (Черный четверг) – начало Великой депрессии

ПРАЙМвчера в 19:45

Великой депрессии — 90

Коммерсантъ Приложения21 октября в 01:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 01:50, Вашингтон
Происшествия

Медведь напал на дрессировщика во время циркового шоу в Карелии

Петрозаводск говорит 00:43
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 22 октября в 23:16
Общество

В России могут начать штрафовать за недолив топлива на АЗС

Минпромторг РФ задумался о введении оборотных штрафов за недолив топлива на автозаправочных станциях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.
REGNUM 00:33
Общество

Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн

Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 года подорожала до 2,2 трлн руб. Это более чем в два раза превышает изначальную сумму — 900 млн, которая называлась еще в 2011-м, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресной инвестиционной программе.
РБК вчера в 22:39
Кино

Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel

В среду, 23 октября, стало известно о том, что Скарлетт Йоханссон собирается уйти из киновселенной Marvel.
Piter.tv вчера в 05:52
Экономика

В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости вчера в 10:27
Авто

Nissan показал электрокроссовер Ariya

Компания Nissan на автосалоне в Токио представила новый концепт-кар Ariya, который в скором времени превратится в серийный электрический кроссовер.
Коммерсантъ вчера в 07:57
Происшествия

Трехмесячный ребенок умер на борту самолета в небе над Хабаровском

РИА Новости вчера в 15:05
Экономика

Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
ТАСС вчера в 12:10
Здоровье

В Челябинскую область привезли колбасу с вирусом африканской чумы

Московский Комсомолец вчера в 03:22
Происшествия

Криминального авторитета Таро экстрадировали из РФ в Испанию

Криминального авторитета Таро (Тариэла Мулухова) экстрадировали из России и передали испанскими правоохранительными органам в Испанию.
Газета.Ru вчера в 11:12
Футбол

Хачериди стал игроком брестского «Динамо»

Бывший защитник греческого ПАОКа Евгений Хачериди стал футболистом "Динамо" из Бреста.
Soccer.ru вчера в 11:27
Футбол

Футболист «Витесса» послал Слуцкого на тренировке

Футболист нидерландского «Витесса» Ришедли Базур нагрубил главному тренеру команды Леониду Слуцкому во время тренировки, сообщила «Газета.Ru».
Телеканал 360° вчера в 20:16
Армия и оружие

В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор

США не рассматривают планов нападения на Россию благодаря наличию у нее стратегических ядерных сил.
Известия вчера в 23:49
Общество

Forbes назвал самых богатых женщин России

Газета.Ru 01:36
Экономика

В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса

Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.
РБК 22 октября в 10:28
Происшествия

В Британии нашли грузовик с 39 человеческими телами

Газета.Ru вчера в 22:56
Космос

Китайский луноход отправил новую фотографию загадочного вещества

Появилась новая фотографию этого вещества, и вместе с ней увеличилось количество предположений по поводу того, что оно собой представляет.
ГЛАС.RU вчера в 05:04
Армия и оружие

Американцы отработали бомбардировку российской базы под Калининградом

Американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress отработал бомбардировку базы российского Балтийского флота в Калининградской области, говорят данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
Алтапресс 00:26
Происшествия

В Кемеровской области медведь задрал охотника

REGNUM вчера в 22:43
Экономика

Госдума предварительно приняла проект федерального бюджета на три года

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на ближайшие три года. В приоритете национальные проекты, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 09:11
Игры

Опубликован первый геймплейный ролик ремастера Command & Conquer

Игромания.ру вчера в 18:03
Спорт

Биатлонистка Подчуфарова назвала российский спорт цирком-шапито

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова объяснила свое решение взять спортивное гражданство Словении, назвав весь отечественный спорт "цирком-шапито".
Газета.Ru вчера в 13:58
Политика

«Подглядывающая» за Зеленским сотрудница рассмешила пользователей Сети

Необычное поведение пресс-секретаря Зеленского рассмешило пользователей Сети. "Квартал в Японии", - заметил Александр Тимошенко.
РИА Новости вчера в 19:59
Шоу-бизнес

Бузова купила квартиру за 120 миллионов

Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета 22 октября в 06:55
Политика

В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России

Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.
Известия 22 октября в 05:53
Происшествия

Школьницу из Коломны обвиняют в надругательстве над семиклассницами

Как сообщает «Комсомольская правда», 15-летнюю школьницу из Коломны Московской области подозревают в надругательстве над двумя семиклассницами.
Московский Комсомолец вчера в 19:36
Общество

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости 22 октября в 23:37
Общество

Елену Малышеву госпитализировали

Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 вчера в 01:47
Авто

В России снизилось количество автодилеров

UfaTime.ru вчера в 15:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Великая депрессия
Мировой экономический кризис, начавшийся в октябре 1929 года с биржевого краха в США и продолжавшийся до 1939 года. 1930-е годы в целом считаются периодом Великой депрессии. Великая депрессия наиболее сильно затронула США, Канаду, Великобританию, Германию и Францию, но ощущалась и в других государствах.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное