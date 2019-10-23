Экономика
Газета.Ru90 лет со дня краха Уолл-стрит и начала Великой депрессии
24 октября 1929 года фондовый рынок США рухнул, спровоцировав мировой кризис, голод и нищету. В тот "черный четверг" началась Великая депрессия. Крах Уолл-стрит положил конец мифу о вечном процветании США, в который так верилось в благополучные 20-е.
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Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время циркового шоу в Карелии
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Общество
В России могут начать штрафовать за недолив топлива на АЗС
Минпромторг РФ задумался о введении оборотных штрафов за недолив топлива на автозаправочных станциях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.
Общество
Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн
Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 года подорожала до 2,2 трлн руб. Это более чем в два раза превышает изначальную сумму — 900 млн, которая называлась еще в 2011-м, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресной инвестиционной программе.
Кино
Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel
В среду, 23 октября, стало известно о том, что Скарлетт Йоханссон собирается уйти из киновселенной Marvel.
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
Авто
Nissan показал электрокроссовер Ariya
Компания Nissan на автосалоне в Токио представила новый концепт-кар Ariya, который в скором времени превратится в серийный электрический кроссовер.
Происшествия
Трехмесячный ребенок умер на борту самолета в небе над Хабаровском
Экономика
Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
Здоровье
В Челябинскую область привезли колбасу с вирусом африканской чумы
Происшествия
Криминального авторитета Таро экстрадировали из РФ в Испанию
Криминального авторитета Таро (Тариэла Мулухова) экстрадировали из России и передали испанскими правоохранительными органам в Испанию.
Футбол
Хачериди стал игроком брестского «Динамо»
Бывший защитник греческого ПАОКа Евгений Хачериди стал футболистом "Динамо" из Бреста.
Футбол
Футболист «Витесса» послал Слуцкого на тренировке
Футболист нидерландского «Витесса» Ришедли Базур нагрубил главному тренеру команды Леониду Слуцкому во время тренировки, сообщила «Газета.Ru».
Армия и оружие
В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор
США не рассматривают планов нападения на Россию благодаря наличию у нее стратегических ядерных сил.
Общество
Forbes назвал самых богатых женщин России
Экономика
В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса
Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.
Происшествия
В Британии нашли грузовик с 39 человеческими телами
Космос
Китайский луноход отправил новую фотографию загадочного вещества
Появилась новая фотографию этого вещества, и вместе с ней увеличилось количество предположений по поводу того, что оно собой представляет.
Армия и оружие
Американцы отработали бомбардировку российской базы под Калининградом
Американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress отработал бомбардировку базы российского Балтийского флота в Калининградской области, говорят данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
Происшествия
В Кемеровской области медведь задрал охотника
Экономика
Госдума предварительно приняла проект федерального бюджета на три года
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на ближайшие три года. В приоритете национальные проекты, передает ОТР.
Игры
Опубликован первый геймплейный ролик ремастера Command & Conquer
Спорт
Биатлонистка Подчуфарова назвала российский спорт цирком-шапито
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова объяснила свое решение взять спортивное гражданство Словении, назвав весь отечественный спорт "цирком-шапито".
Политика
«Подглядывающая» за Зеленским сотрудница рассмешила пользователей Сети
Необычное поведение пресс-секретаря Зеленского рассмешило пользователей Сети. "Квартал в Японии", - заметил Александр Тимошенко.
Шоу-бизнес
Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Политика
В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России
Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.
Происшествия
Школьницу из Коломны обвиняют в надругательстве над семиклассницами
Как сообщает «Комсомольская правда», 15-летнюю школьницу из Коломны Московской области подозревают в надругательстве над двумя семиклассницами.
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
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