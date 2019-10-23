Экономика

Газета.RuГазета.Ru90 лет со дня краха Уолл-стрит и начала Великой депрессии

24 октября 1929 года фондовый рынок США рухнул, спровоцировав мировой кризис, голод и нищету. В тот "черный четверг" началась Великая депрессия. Крах Уолл-стрит положил конец мифу о вечном процветании США, в который так верилось в благополучные 20-е.
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Все развлечения Великой депрессии

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Уроки Великой депрессии. Как она изменила мировую экономику

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90 лет со дня краха Уолл-стрит и начала Великой депрессии

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СПРАВКА: Обвал на Нью-Йоркской фондовой бирже (Черный четверг) – начало Великой депрессии

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Великой депрессии — 90

Коммерсантъ Приложения21 октября в 01:00
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