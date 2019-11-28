Политика
Российская газета90 процентов белорусов выступили за союз с Россией
Отвечая на вопрос, какие отношения с Россией вы считаете наиболее приемлемыми для РБ, около 60 процентов респондентов заявили о желании видеть союз двух государств. Еще почти 32 процента опрошенных граждан Беларуси рассчитывают, что российско-белорусские отношения будут носить партнерский характер.
Читать в источнике
Оценить431
с чего всё началось
Исследование было проведено Центром пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО в рамках проекта «Трансформации электорального поведения в регионах зарубежных стран, пограничных с Российской Федерацией: сравнительный пространственный анализ» (руководитель — Игорь Окунев, источник финансирования — Российский научный фонд).Коммерсантъвчера в 07:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Почти 90% белорусов выступают за союзнические или партнерские отношения с Россией
Коммерсантъвчера в 07:46
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 00:12, Ашберн
Происшествия
Найден новый способ мошенничества с банковскими картами
Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
Технологии
ФПИ сравнил пуск квантового компьютера со взрывом первой атомной бомбы
Создание и запуск компанией Google 54-кубитного процессора можно справедливо сравнивать с испытанием первой атомной бомбы и полетом в космос первого спутника, рассказал в интервью РИА Новости научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института автоматики им. Духова, член научно-технического совета Фонда перспективных исследований Александр Андрияш.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Армия и оружие
Минобороны провело пуск баллистической ракеты «Тополь»
Боевой расчет Ракетных войск стратегического назначения запустил с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области межконтинентальную баллистическую ракету комплекса "Тополь".
Авто
Продажи новых легковушек в Новосибирской области выросли на 7,4%
Продажи новых легковушек в Новосибирской области по итогам января-октября 2019 года выросли на 7,4%, до 14 812 штук.
Общество
Киберэксперты назвали самую пугающую тенденцию года
Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, признала самой пугающей тенденцией 2019 года использование кибероружия в открытых военных операциях.
Космос
На МКС перестали работать все туалеты
Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Армия и оружие
На видео попал танковый дрифт украинского Т-80БВ
В качестве вооружения выступает 125-миллиметровая пушка. Танк используется украинскими десантниками и морскими пехотинцами.
Транспорт
Мэрия Москвы отреагировала на перебои в работе МЦД
Вице-мэр столицы Максим Ликсутов, комментируя перебои в работе Московских центральных диаметрах, заявил, что расходы за бесплатный проезд по МЦД возьмет на себя перевозчик - Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).
Происшествия
Задержана мать жестоко убитого в Екатеринбурге мальчика
Армия и оружие
Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16
Музыка
Максим Фадеев раскрыл, за кого из артистов он пел своим голосом
Каково же было удивление зрителей «Крокуса», когда зазвучали аккорды и стало ясно — тем самым высоким голосом поет сам продюсер.
Недвижимость
Исследование определило средний срок выплаты ипотеки в России
По их данным, в ноябре 2019 года средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке страны составляет около 3,4 млн рублей, а средняя зарплата – 39,2 тыс. рублей.
Происшествия
Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
Второклассницу, которую выгнали с чаепития в школе в Новосибирске, избил одноклассник. Об этом рассказала сайту kp.ru мать девочки, Ирина.
Шоу-бизнес
Евгений Алдонин опубликовал первое фото новорожденной дочери
Второй брак Евгения Алдонина длится уже пять лет. На днях жена Ольга подарила ему второго ребенка — дочь, которую назвали Анжеликой.
Космос
ОАЭ решили запустить спутник Falcon Eye 2 на российской ракете
Для запуска разведывательного спутника Falcon Eye 2 ОАЭ выбрали российский «Союз-СТ».
Экономика
Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты
Более чем наполовину выделенные на нацпроекты деньги потратили 52 региона, в том числе Санкт-Петербург (63,4%).
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.
Политика
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины разработал пять сценариев реинтеграции Донбасса, сообщил секретарь совета Алексей Данилов.
Политика
Экс-министр ВМС США раскритиковал Трампа: мало понимает в военном деле
Как сообщает Washington Post, экс-министр ВМС США Ричард Спенсер, ранее отправленный в отставку в связи с потерей доверия на фоне скандального дела в отношении спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, в беседе с журналистами раскритиковал президента США Дональда Трампа за непонимание сути военной службы.
Общество
В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции
«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
Здоровье
В России умер ребенок из-за увольнения уникального врача
Общество
В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай
В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай, сообщает правительство Приамурья.
Космос
Европейское космическое агентство назвало бюджет на новые программы
Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило, что бюджет на новые космические программы составит €14,4 млрд.
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери
Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
"Краснодар" в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы принимал "Базель".
Политика
Делегация Украины сорвала выступление России на форуме в ООН
Делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств ООН, который проходит в Женеве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Общество
Госдуме предложат сделать 31 декабря выходным днём
Как стало известно в четверг, 28 ноября, группа депутатов Госдумы подготовила законопроект о переноса одного из выходных дней на 31 декабря.
Общество
Силуанов предложил сократить число надзорных органов в России
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил сократить количество контрольно-надзорных органов в стране в рамках оптимизации штата госслужащих.
Политика
Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада
Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.