Политика

Российская газетаРоссийская газета90 процентов белорусов выступили за союз с Россией

Отвечая на вопрос, какие отношения с Россией вы считаете наиболее приемлемыми для РБ, около 60 процентов респондентов заявили о желании видеть союз двух государств. Еще почти 32 процента опрошенных граждан Беларуси рассчитывают, что российско-белорусские отношения будут носить партнерский характер.
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с чего всё началось

Почти 90% белорусов выступают за союзнические или партнерские отношения с Россией

Исследование было проведено Центром пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО в рамках проекта «Трансформации электорального поведения в регионах зарубежных стран, пограничных с Российской Федерацией: сравнительный пространственный анализ» (руководитель — Игорь Окунев, источник финансирования — Российский научный фонд).
Коммерсантъвчера в 07:46

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Опрос показал отношение жителей Белоруссии к России

РИА Новостивчера в 12:15

Почти 90% белорусов выступают за союзнические или партнерские отношения с Россией

Коммерсантъвчера в 07:46

Социологи узнали об отношении белорусов к «союзничеству» с Москвой

РБКвчера в 10:45

90% белорусов — за союз и партнерство с Россией

Комсомольская правдавчера в 10:33

Выяснено отношение белорусов к России

Lenta.ruвчера в 10:25

Опрос показал отношение белорусов к России

Взгляд.рувчера в 08:45

Почти 90% жителей Белоруссии выступили за союзнические или партнерские отношения с Россией

Дождьвчера в 12:24
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Происшествия

Найден новый способ мошенничества с банковскими картами

Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
РИА Новости вчера в 18:11
Технологии

ФПИ сравнил пуск квантового компьютера со взрывом первой атомной бомбы

Создание и запуск компанией Google 54-кубитного процессора можно справедливо сравнивать с испытанием первой атомной бомбы и полетом в космос первого спутника, рассказал в интервью РИА Новости научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института автоматики им. Духова, член научно-технического совета Фонда перспективных исследований Александр Андрияш.
РИА Новости вчера в 19:42
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 27 ноября в 10:52
Армия и оружие

Минобороны провело пуск баллистической ракеты «Тополь»

Боевой расчет Ракетных войск стратегического назначения запустил с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области межконтинентальную баллистическую ракету комплекса "Тополь".
РИА Новости вчера в 10:40
Авто

Продажи новых легковушек в Новосибирской области выросли на 7,4%

Продажи новых легковушек в Новосибирской области по итогам января-октября 2019 года выросли на 7,4%, до 14 812 штук.
UfaTime.ru 27 ноября в 09:56
Общество

Киберэксперты назвали самую пугающую тенденцию года

Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, признала самой пугающей тенденцией 2019 года использование кибероружия в открытых военных операциях.
Lenta.ru 00:00
Космос

На МКС перестали работать все туалеты

Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Ruposters.ru 27 ноября в 05:14
Армия и оружие

На видео попал танковый дрифт украинского Т-80БВ

В качестве вооружения выступает 125-миллиметровая пушка. Танк используется украинскими десантниками и морскими пехотинцами.
ГЛАС.RU 27 ноября в 03:47
Транспорт

Мэрия Москвы отреагировала на перебои в работе МЦД

Вице-мэр столицы Максим Ликсутов, комментируя перебои в работе Московских центральных диаметрах, заявил, что расходы за бесплатный проезд по МЦД возьмет на себя перевозчик - Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).
Газета.Ru вчера в 23:41
Происшествия

Задержана мать жестоко убитого в Екатеринбурге мальчика

Известия вчера в 23:40
Армия и оружие

Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16

Газета.Ru 26 ноября в 08:15
Музыка

Максим Фадеев раскрыл, за кого из артистов он пел своим голосом

Каково же было удивление зрителей «Крокуса», когда зазвучали аккорды и стало ясно — тем самым высоким голосом поет сам продюсер.
Super.ru вчера в 03:28
Недвижимость

Исследование определило средний срок выплаты ипотеки в России

По их данным, в ноябре 2019 года средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке страны составляет около 3,4 млн рублей, а средняя зарплата – 39,2 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 12:55
Происшествия

Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

Второклассницу, которую выгнали с чаепития в школе в Новосибирске, избил одноклассник. Об этом рассказала сайту kp.ru мать девочки, Ирина.
Известия 27 ноября в 13:25
Шоу-бизнес

Евгений Алдонин опубликовал первое фото новорожденной дочери

Второй брак Евгения Алдонина длится уже пять лет. На днях жена Ольга подарила ему второго ребенка — дочь, которую назвали Анжеликой.
StarHit.ru вчера в 13:00
Космос

ОАЭ решили запустить спутник Falcon Eye 2 на российской ракете

Для запуска разведывательного спутника Falcon Eye 2 ОАЭ выбрали российский «Союз-СТ».
News.ru 27 ноября в 14:31
Экономика

Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты

Более чем наполовину выделенные на нацпроекты деньги потратили 52 региона, в том числе Санкт-Петербург (63,4%).
Коммерсантъ вчера в 21:16
Общество

Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.
Известия вчера в 11:29
Политика

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины разработал пять сценариев реинтеграции Донбасса, сообщил секретарь совета Алексей Данилов.
Коммерсантъ вчера в 11:30
Политика

Экс-министр ВМС США раскритиковал Трампа: мало понимает в военном деле

Как сообщает Washington Post, экс-министр ВМС США Ричард Спенсер, ранее отправленный в отставку в связи с потерей доверия на фоне скандального дела в отношении спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, в беседе с журналистами раскритиковал президента США Дональда Трампа за непонимание сути военной службы.
Московский Комсомолец вчера в 17:01
Общество

В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции

«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
РБК вчера в 07:59
Здоровье

В России умер ребенок из-за увольнения уникального врача

Lenta.ru 27 ноября в 15:32
Общество

В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай

В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай, сообщает правительство Приамурья.
РИА Новости вчера в 22:32
Космос

Европейское космическое агентство назвало бюджет на новые программы

Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило, что бюджет на новые космические программы составит €14,4 млрд.
Известия вчера в 10:01
Шоу-бизнес

Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери

Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.
Газета.Ru 27 ноября в 09:06
Футбол

«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы

"Краснодар" в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы принимал "Базель".
Российская газета вчера в 12:59
Политика

Делегация Украины сорвала выступление России на форуме в ООН

Делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств ООН, который проходит в Женеве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
РИА Новости вчера в 22:11
Общество

Госдуме предложат сделать 31 декабря выходным днём

Как стало известно в четверг, 28 ноября, группа депутатов Госдумы подготовила законопроект о переноса одного из выходных дней на 31 декабря.
Форпост Северо-Запад вчера в 00:54
Общество

Силуанов предложил сократить число надзорных органов в России

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил сократить количество контрольно-надзорных органов в стране в рамках оптимизации штата госслужащих.
RT на русском вчера в 06:56
Политика

Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада

Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Известия вчера в 23:03
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