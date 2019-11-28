Политика

Российская газетаРоссийская газета90 процентов белорусов выступили за союз с Россией

Отвечая на вопрос, какие отношения с Россией вы считаете наиболее приемлемыми для РБ, около 60 процентов респондентов заявили о желании видеть союз двух государств. Еще почти 32 процента опрошенных граждан Беларуси рассчитывают, что российско-белорусские отношения будут носить партнерский характер.
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с чего всё началось

Почти 90% белорусов выступают за союзнические или партнерские отношения с Россией

21,4% опрошенных граждан Белоруссии сказали, что бывают в России несколько раз в год; 55,4% посещают Россию один раз в год и реже; 23,2% признались, что никогда не были в России.
Коммерсантъ07:46

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90% белорусов — за союз и партнерство с Россией

Комсомольская правда10:33

Почти 90% жителей Белоруссии выступили за союзнические или партнерские отношения с Россией

Дождь12:24

Социологи узнали об отношении белорусов к «союзничеству» с Москвой

РБК10:45

Опрос показал отношение жителей Белоруссии к России

РИА Новости12:15

Выяснено отношение белорусов к России

Lenta.ru10:25

Около 90% белорусов одобряют тесные отношения с Россией

News.ru08:26

Почти 90% белорусов выступают за союзнические или партнерские отношения с Россией

Коммерсантъ07:46
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Происшествия

В Екатеринбурге зверски убили девятилетнего мальчика

Газета.Ru 09:03
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Общество

Назван гонорар Софии Ротару за выступления в России

Эстрадная певица София Ротару за одно выступление на новогоднем корпоративе в Москве может заработать около 3,8 миллиона рублей.
ТК Звезда вчера в 22:44
Происшествия

Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году

Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.
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Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM 03:43
Общество

В Думу внесли проект о психиатрическом освидетельствовании педагогов

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, подразумевающий обязательное психиатрическое освидетельствование преподавателей не реже одного раза в пять лет.
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Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.
РИА Новости 09:46
Происшествия

В Дагестане задержали участников банды «Шараповские»

ФСБ совместно с МВД и СК пресекла в Дагестане деятельность банды "Шараповские", сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
РИА Новости 04:54
Футбол

«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы

Российская газета 12:59
Футбол

Анчелотти отрицает, что может возглавить «Арсенал»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти опроверг слухи о том, что может возглавить «Арсенал».
Спорт-Экспресс 11:40
Гаджеты

Можно ли на смартфон сделать хорошее фото ночью

Lenta.ru 05:18
Экономика

Акции «Яндекса» обновили исторический максимум

Акции «Яндекса» обновили исторический максимум на Московской бирже, достигнув 2682 руб. за штуку на 18:07 мск.
Коммерсантъ вчера в 12:57
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Геннадий Орлов: «Дриусси начал проситься, чтобы его отпустили»

Потом начал проситься, чтобы его отпустили.
Sportbox.RU 11:04
Политика

Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal в суде ЕС

Еврокомиссия не будет обжаловать решение Европейского суда насчет ограничения использования «Газпромом» мощности газопровода Opal, сообщила 28 ноября ТАСС представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
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Политика

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Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
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Шоу-бизнес

Мадонна отменила три концерта из-за боли

Американская певица Мадонна объявила об отмене трех концертов в Бостоне из-за «непреодолимой боли».
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Фанаты «Мальмё» написали «Иуда» на доме Ибрагимовича в Стокгольме

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Общество

Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2»

Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).
РИА Новости вчера в 16:09
Общество

Суд Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал на своей странице в Facebook решение суда Швеции, который поддержал постановление Стокгольмского арбитража по спору с "Газпромом".
Газета.Ru вчера в 06:18
Общество

Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей

Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
REGNUM 02:15
Происшествия

Семь судов в Москве эвакуировали из-за угрозы минирования

Сотрудники и посетители Тверского и Мещанского судов Москвы эвакуированы в связи с угрозой минирования, передает корреспондент ТАСС.
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Фадеев признался, за кого из артистов пел своим голосом

Известно, что Фадеев разорвал контакты с подопечными и попрощался со своими артистами.
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Кино

Нового Супермена в фильме может сыграть темнокожий актер

Одного из самых прославленных супергероев, Супермена, в новой перезагрузке может сыграть темнокожий актер.
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Xiaomi представила меняющую форму кровать

Xiaomi создала «умную» электрическую кровать, которая может принимать такую форму, какая нужна пользователю для максимального удобства.
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Кино

В Тверской области состоялся премьерный показ военной драмы «Ржев»

Накануне вечером, 27 ноября, во Ржеве Тверской области состоялся премьерный показ фильма "Ржев".
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Шоу-бизнес

Шойгу помогает внучке-сироте скончавшейся актрисы Александры Назаровой

Внучка актрисы Александры Назаровой, которая скончалась в августе 2019 года, в ближайшее время будет зачислена в пансион при Министерстве обороны России.
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200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
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Культура

Знаменитый мультсериал «Симпсоны» могут закрыть в следующем году

32-й сезон может стать заключительным в его истории, рассказал композитор Дэнни Эльфман, написавший музыку к популярному мультипликационному сериалу.
Эхо Москвы 12:02
Общество

Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

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