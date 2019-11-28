Исследование было проведено Центром пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО в рамках проекта «Трансформации электорального поведения в регионах зарубежных стран, пограничных с Российской Федерацией: сравнительный пространственный анализ» (руководитель — Игорь Окунев, источник финансирования — Российский научный фонд).

с чего всё началось

Отвечая на вопрос, какие отношения с Россией вы считаете наиболее приемлемыми для РБ, около 60 процентов респондентов заявили о желании видеть союз двух государств. Еще почти 32 процента опрошенных граждан Беларуси рассчитывают, что российско-белорусские отношения будут носить партнерский характер.

90 процентов белорусов выступили за союз с Россией

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