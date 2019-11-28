Политика
Российская газета90 процентов белорусов выступили за союз с Россией
Отвечая на вопрос, какие отношения с Россией вы считаете наиболее приемлемыми для РБ, около 60 процентов респондентов заявили о желании видеть союз двух государств. Еще почти 32 процента опрошенных граждан Беларуси рассчитывают, что российско-белорусские отношения будут носить партнерский характер.
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с чего всё началось
21,4% опрошенных граждан Белоруссии сказали, что бывают в России несколько раз в год; 55,4% посещают Россию один раз в год и реже; 23,2% признались, что никогда не были в России.Коммерсантъ07:46
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Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку новогодней ёлки почти за 18 млн рублей
Экономика
Германия признана страной с наибольшим финансовым благополучием в ЕС
Среди всех стран Евросоюза Германия обладает признаками наибольшего финансового благополучия, говорится в исследовании шведской компании Intrum AB.
Политика
Земан высказался против преследования бывших лидеров Чехословакии
Президент Чехии Милош Земан прокомментировал возбуждение уголовных дел против бывших руководителей Чехословакии, заявив, что преследование столь старых людей бессмысленно.
Футбол
«Севилья» сыграет с «Карабахом» вторым составом
Сразу восемь футболистов основного состава испанской "Севильи" не сыграют в матче с агдамским "Карабахом" в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы по футболу, сообщает Sputnik Азербайджан.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Общество
Минтруд объяснил, почему нельзя сделать 31 декабря выходным
Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем.
Происшествия
Найден новый способ мошенничества с банковскими картами
Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
Общество
В «Роскосмосе» обнаружили существовавшие десятилетиями схемы коррупции
"В организации долгое время применялись мошеннические схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью", -отметил он.
Политика
Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе
Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину посоветовал одному из жителей не зацикливаться на украинской проблематике.
Единоборства
Озвучен призовой фонд поединка Емельяненко-Кокляев
Федерация бокса России, санкционировавшая поединок между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым, выделит полтора миллиона рублей в качестве призового фонда, две трети которого получит победитель, а одну треть – проигравший.
Армия и оружие
В России собран первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М
Источник в оборонно-промышленном комплексе проинформировал о том, что первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М был собран в России и передан на испытания.
Гаджеты
Samsung обновит около 30 моделей смартфонов до Android 10
28 моделей смартфонов Samsung получат Android 10. Об этом сообщил портал SamMobile.
Политика
Турецкое СМИ сравнило Россию со стихийным бедствием для США и Европы
Россия наряду с Турцией и Китаем представляет собой "стихийное бедствие", которое угрожает Западу во главе с США.
Политика
На Украине назвали нищету в стране результатом Майдана
Бедственное положение на Украине является результатом событий на Майдане.
Политика
CNN: администрация Трампа сократит выплаты в бюджет НАТО
Администрация президента США Дональда Трампа планирует сократить объем выплат в бюджет НАТО.
Общество
В России отменили обязательную сертификацию лекарств
Правительство России отменило обязательную сертификацию лекарств.
Хоккей
Илья Воробьев: Сегодня ЦСКА нам показал, почему они чемпионы
Политика
Делегация Украины сорвала выступление России на форуме в ООН
Делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств ООН, который проходит в Женеве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Спорт
МИД РФ призвал не политизировать претензии WADA к России
Министерство иностранных дел РФ призвало не политизировать вопрос о претензиях Всемирного антидопингового агентства (WADA) к России.
Экономика
Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери
Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.
Происшествия
Подлодку с 3 тоннами кокаина подняли на поверхность в Испании
Армия и оружие
Командующий РВСН рассказал о невозможности перехватить ракеты «Ярс»
В середине ноября военнослужащие РВСН впервые применили для обработки ракетных комплексов «Ярс» новейшую спецтехнику химической защиты на учениях в Свердловской области, сообщило RT.
Общество
В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай
Общество
Москва получила премию World Travel Awards-2020
Технологии
ФПИ сравнил пуск квантового компьютера со взрывом первой атомной бомбы
Создание и запуск компанией Google 54-кубитного процессора можно справедливо сравнивать с испытанием первой атомной бомбы и полетом в космос первого спутника, рассказал в интервью РИА Новости научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института автоматики им. Духова, член научно-технического совета Фонда перспективных исследований Александр Андрияш.
Политика
Трамп впервые прибыл в Афганистан
Президент США Дональд Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, Reuters.