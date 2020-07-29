Завершение острой фазы кризиса и пандемии не улучшило ситуацию с проблемными долгами: в мае и июне, когда в России начали постепенно сниматься санитарные ограничения, произошел заметный рост просроченной задолженности по розничным кредитам.

с чего всё началось

Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей. В мае и июне, когда в России начали снимать ограничения, выросла задолженность по розничным кредитам.

90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными

Политика Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается Президент России Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в России заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране успокаивается, но еще может измениться в любую сторону. 1,1K

Шоу-бизнес Водонаева призналась, что была изнасилована в 14 лет Водонаева вспомнили, что, когда ей было 14 лет она стала жертвой сексуального насилия.

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 1,8K

Происшествия Подозреваемый в захвате заложника на Украине может быть мёртв — МВД Полтава, Украина, 29 июля 2020, 15:37 — REGNUM Бывший участник гражданской войны в Донбассе Роман Скрипник, подозреваемый в угоне авто и захвате заложника, может быть мёртв.

Экономика Акции «Аэрофлота» на открытии торгов Мосбиржи упали на 2% Акции авиакомпании "Аэрофлот" на открытии торгов Московской биржи опустились на 2% к отметке закрытия предыдущей сессии и в моменте достигали 82,1 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа Новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне ещё не прививались, придут в страну осенью — зимой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 207

Хоккей «Сочи» обыграл олимпийскую сборную России U20 в контрольном матче ХК «Сочи» обыграл олимпийскую сборную России U20 в первом контрольном матче после перерыва в межсезонье.

Гаджеты Sony представила камеру Alpha 7S III для видеосъемки Модель выйдет на рынок Европы в сентябре. Компания Sony анонсировала выход новой камеры Sony Alpha 7S III. 6

Авто Сергей Когогин устроил на трассе тест-драйв нового тягача Гендиректор набережночелнинского автогиганта Сергей Когогин проехал за рулем магистрального тягача «КАМАЗ-54901» по участку трассы «М7» и протестировал модель в условиях, близких к реальной эксплуатации.

Фигурное катание Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram. 11