Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными

Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей. В мае и июне, когда в России начали снимать ограничения, выросла задолженность по розничным кредитам.
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с чего всё началось

Почти 90% просроченных в разгар пандемии кредитов остались проблемными

Завершение острой фазы кризиса и пандемии не улучшило ситуацию с проблемными долгами: в мае и июне, когда в России начали постепенно сниматься санитарные ограничения, произошел заметный рост просроченной задолженности по розничным кредитам.
РБКвчера в 23:00

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В России до 90% просроченных в пандемию кредитов остались проблемными

Росбалт04:22

Неизлечимая просрочка

Newvz.ru03:54

Почти 90% просроченных в пандемию кредитов остались проблемными

Piter.tv02:30

90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными

Коммерсантъ02:49

В России растет число просроченных кредитов

ГЛАС.RU02:59

В России растет количество просроченных кредитов

ФедералПресс02:10

Почти 90% просроченных в разгар пандемии кредитов остались проблемными

РБКвчера в 23:00
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Армия и оружие

На Украине назвали катастрофой российский «Панцирь-С1»

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Политика

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Происшествия

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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

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Полтава, Украина, 29 июля 2020, 15:37 — REGNUM Бывший участник гражданской войны в Донбассе Роман Скрипник, подозреваемый в угоне авто и захвате заложника, может быть мёртв.
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Акции авиакомпании "Аэрофлот" на открытии торгов Московской биржи опустились на 2% к отметке закрытия предыдущей сессии и в моменте достигали 82,1 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
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Общество

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«Сочи» обыграл олимпийскую сборную России U20 в контрольном матче

ХК «Сочи» обыграл олимпийскую сборную России U20 в первом контрольном матче после перерыва в межсезонье.
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Эксперты Forbes в очередной раз сформировали рейтинг самых дорогих брендов в мире.
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Общество

В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
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Модель выйдет на рынок Европы в сентябре. Компания Sony анонсировала выход новой камеры Sony Alpha 7S III.
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В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий россиян

Минтруд РФ пообещал обеспечить реальный рост пенсий в ближайшие четыре года.
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Экс-полицейским по делу Голунова предъявили окончательное обвинение

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Авто

Kia представила новый Carnival, который появится в России

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Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
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