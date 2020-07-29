Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными

Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей. В мае и июне, когда в России начали снимать ограничения, выросла задолженность по розничным кредитам.
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с чего всё началось

Почти 90% просроченных в разгар пандемии кредитов остались проблемными

Завершение острой фазы кризиса и пандемии не улучшило ситуацию с проблемными долгами: в мае и июне, когда в России начали постепенно сниматься санитарные ограничения, произошел заметный рост просроченной задолженности по розничным кредитам.
РБК28 июля в 23:00

Подробнее о событии

90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными

Коммерсантъвчера в 02:49

В России до 90% просроченных в пандемию кредитов остались проблемными

Росбалтвчера в 04:22

В России растет число просроченных кредитов

ГЛАС.RUвчера в 02:59

«Эквифакс»: пандемия привела к росту просроченных платежей по кредитам

Банки.ру04:20

Почти 90% просроченных в пандемию кредитов остались проблемными

Piter.tvвчера в 02:30

В России растет количество просроченных кредитов

ФедералПрессвчера в 02:10

Почти 90% просроченных в разгар пандемии кредитов остались проблемными

РБК28 июля в 23:00
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Футбол

Геркус сообщил о переходе Кокорина в «Спартак»

Москва, 30 июля 2020, 13:51 — REGNUM Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что нападающий Александр Кокорин перешёл в «Спартак».
REGNUM 06:51
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Политика

В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии

МИД Белоруссии уведомил посольство России в Минске о задержании россиян.
Известия 06:21
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Политика

Путин сообщил о готовности Минобороны РФ работать в Усолье-Сибирском

Российский президент Владимир Путин сообщил о готовности Минобороны РФ работать в Усолье-Сибирском для ликвидации экологического загрязнения.
ФАН 08:28
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Происшествия

Признательные показания Ефремова могут списать на состояние аффекта

Москва, 30 июля 2020, 14:14 — REGNUM Сторона защиты актёра Михаила Ефремова, вероятно, попытается добиться смягчения общественных настроений по отношению к артисту.
REGNUM 07:14
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
2K
Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
1,3K
Происшествия

В расчленении рэпера Энди Картрайта оказалась замешана его теща

Ранее супруга заявила, что Энди Картрайт (Александр Юшко) скончался от передозировки наркотиков, однако шприца в их квартире в Санкт-Петербурге не нашли.
Газета.Ru 07:36
Космос

Великобритания впервые выведет на орбиту свои спутники

Замминистра образования Великобритании Аманда Соллоуэй подчеркнула, что цель правительства – добиться того, чтобы к 2030 году на Соединенное Королевство приходилось 10% мирового космического рынка.
Профиль вчера в 17:41
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Общество

В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену

В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
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Политика

Главой делегации Киева в группе в Минске стал первый президент Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук назначен главой украинской делегации в контактной группе.
РБК 08:07
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Шоу-бизнес

Дарья Мороз стала длинноволосой брюнеткой

Отмечается, что после того как на экраны вышел сериал «Содержанки», Мороз стали воспринимать только в образе ее героини, то есть с короткими и светлыми волосами.
RuNews24.ru 05:38
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Футбол

«Зенит» объявил о продлении контракта с Дзюбой

Моя Москва.онлайн 04:04
Экономика

Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 06:53
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Общество

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
1K
Происшествия

В Ростовской области суд вновь арестовал замминистра здравоохранения

Ростов-на-Дону, 30 июля 2020, 13:09 — REGNUM Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский арестован по решению Ленинского суда Ростова-на-Дону, об этом пишет «Коммерсантъ-Юг» 30 июля.
REGNUM 06:09
75
Происшествия

На Сахалине против чиновника возбудили дело о халатности

Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении исполняющего обязанности министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области.
RT на русском 03:23
1
Здоровье

В Кировской области выявили 58 новых случаев коронавируса за сутки

58 случаев выявили за последние сутки.
Newsler.ru вчера в 03:02
25
Космос

Virgin Galactic разработала интерьер корабля для космического туризма

Компания Virgin Galactic опубликовала виртуальную концепцию салона в космолёте Unity, предназначенного для комического туризма.
Discover24 вчера в 05:47
5
Общество

ФСИН составила список самых читаемых заключенными книг

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России составила список самых читаемых книг среди осужденных, на первом месте оказался роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
РБК 08:02
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Авто

Запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ

Поправки, прописанные в изменениях для Техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» запрещает российским автовладельцам использовать восстановленные узлы и агрегаты, а также обяжет получать разрешения для установки, например, багажника на крышу.
SpeedMe вчера в 22:22
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Кино

Брендан Глисон сыграл Дональда Трампа в сериале «Закон Коми»

Роль Дональда Трампа исполнил ирландский актер Брендан Глисон («Залечь на дно в Брюгге», «Однажды в Ирландии»), а роль Джеймса Коми — Джефф Дэниелс («Служба новостей», «Забытые богом»).
РБК 07:49
Космос

Ракета с марсоходом стартовала с космодрома в США

Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
RT на русском 08:05
102
Общество

Семья Фургала объявила о сборе средств на оплату услуг адвокатов

РБК 08:19
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Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс 05:47
200
Политика

В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18
139
Общество

В Пензенской области сняли запрет на проведение массовых мероприятий

В регионе вновь разрешили проводить массовые мероприятия. Соответствующие изменения внесены в Постановление губернатора в четверг, 30 июля.
Наш город сегодня (Пенза и Заречный) 07:42
Общество

Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек»

Тверской суд Москвы поддержал позицию Генпрокуратуры в споре с правозащитным центром «Мемориал», который пытался получить информацию об 11 советских прокурорах, участвовавших в работе сталинских «троек».
РБК 04:58
39
Армия и оружие

Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины

Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ.
РИА Новости вчера в 15:52
209
Футбол

«Зенит» проведет первый матч нового сезона в РПЛ 11 августа

Окончательно стало известно, как будет проходить первый тур Тинькофф РПЛ в 2020/21. Все матчи пройдут за 4 дня — с 8 по 11 августа.
CT news 04:01
Общество

Железнодорожный вокзал Иваново открылся после реконструкции

Вокзал Иваново является хорошим примером этих изменений.
РЖД-Партнер 06:16
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