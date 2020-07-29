Экономика
Коммерсантъ90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными
Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей. В мае и июне, когда в России начали снимать ограничения, выросла задолженность по розничным кредитам.
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с чего всё началось
Завершение острой фазы кризиса и пандемии не улучшило ситуацию с проблемными долгами: в мае и июне, когда в России начали постепенно сниматься санитарные ограничения, произошел заметный рост просроченной задолженности по розничным кредитам.РБК28 июля в 23:00
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