Завершение острой фазы кризиса и пандемии не улучшило ситуацию с проблемными долгами: в мае и июне, когда в России начали постепенно сниматься санитарные ограничения, произошел заметный рост просроченной задолженности по розничным кредитам.

с чего всё началось

Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей. В мае и июне, когда в России начали снимать ограничения, выросла задолженность по розничным кредитам.

90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными

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