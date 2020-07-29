Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными

Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей. В мае и июне, когда в России начали снимать ограничения, выросла задолженность по розничным кредитам.
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с чего всё началось

Почти 90% просроченных в разгар пандемии кредитов остались проблемными

Аналитики обратили внимание на прирост объема ссуд с просрочкой от 30 до 89 дней — именно такие задержки в платежах характерны для заемщиков, начавших их допускать в разгар ограничений из-за пандемии.
РБКвчера в 23:00

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90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными

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Почти 90% просроченных в разгар пандемии кредитов остались проблемными

РБКвчера в 23:00
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Опубликовано фото нового iPhone 12 с 5,4-дюймовым дисплеем

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Происшествия

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В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса

«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением»,— сообщается на сайте президента Казахстана.
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ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня в Донбассе

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