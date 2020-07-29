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Коммерсантъ
Коммерсантъ

90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными

Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей. В мае и июне, когда в России начали снимать ограничения, выросла задолженность по розничным кредитам.В источнике
С чего всё началось
РБК

Почти 90% просроченных в разгар пандемии кредитов остались проблемными

Завершение острой фазы кризиса и пандемии не улучшило ситуацию с проблемными долгами: в мае и июне, когда в России начали постепенно сниматься санитарные ограничения, произошел заметный рост просроченной задолженности по розничным кредитам.
РБК23:00
Подробнее о событии
ФедералПресс

В России растет количество просроченных кредитов

ФедералПресс02:10
Экономика сегодня

Россияне стали чаще допускать просрочки по кредитам

Экономика сегодня03:07
ГЛАС.RU

В России растет число просроченных кредитов

ГЛАС.RU02:59
Коммерсантъ

90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными

Коммерсантъ02:49
Piter.tv

Почти 90% просроченных в пандемию кредитов остались проблемными

Piter.tv02:30
Новые Известия

90% просроченных кредитов в период пандемии остались проблемными

Новые Известия03:40
РБК

Почти 90% просроченных в разгар пандемии кредитов остались проблемными

РБК23:00
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Минпромторг разработает концепцию внедрения алкозамков в автомобили

Министерство промышленности и торговли России планирует до конца 2020 года разработать «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков — приборов, которые могут блокировать зажигание при выявлении паров алкоголя в выдохе водителя.
Известия02:30
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Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости27 июля в 13:59
1,5K
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В Ростуризме назвали условие для получения кешбэка за туры по России

Глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк с одобрением отозвался о программе кешбэка за туры и предположил, что эта инициатива станет толчком для развития внутреннего туризма.
Известия03:46
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AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru18:13
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Следующий рывок Илона Маска: чего ждать

Комментируя отчетность компании Tesla, ее бессменный руководитель Илон Маск заявил о новом горизонте технического прогресса, а именно — что его команда работает над созданием умного и экологически чистого дома нового поколения.
РИА Новости01:00
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BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов

Учитывая, что часть товаров и услуг пока не включены в ETS ЕС (Emission trading scheme - схема торговли квотами на эмиссии парниковых газов), например транспортные услуги, BCG определяет облагаемую новым сбором базу в 100-160 млн т, что и дает нагрузку для экспортеров из России на уровне от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год.
Российская газетавчера в 17:01
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