Завершение острой фазы кризиса и пандемии не улучшило ситуацию с проблемными долгами: в мае и июне, когда в России начали постепенно сниматься санитарные ограничения, произошел заметный рост просроченной задолженности по розничным кредитам.

с чего всё началось

Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей. В мае и июне, когда в России начали снимать ограничения, выросла задолженность по розничным кредитам.

90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными

Экономика Путин подписал закон о регулировании криптовалют Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). 212

Происшествия Высокоскоростной поезд потерпел крушение в Португалии Высокоскоростной поезд сошел в пятницу с рельсов в Португалии, в результате погиб один человек, еще 50 пострадали. 2

Политика Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян «Правительству России совместно с ЦБ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках», — говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 164

Авто Ни намека на брак: почему «хрюкает» УАЗ «Патриот»? Об одной из любопытных конструктивных особенностей UAZ Patriot расскажет портал "АвтоВзгляд" Счастливые обладатели УАЗ "Патриот" не сразу осознают какое чудо попало им в руки: ведь ульяновский внедорожник — настоящая модель для сборки, непаханое поле для доработок и один из лучших автомобилей для тюнинга всех времен.

Политика Украина намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян Офис генерального прокурора Украины проинформировал компетентные органы Белоруссии о намерении требовать экстрадиции задержанных на ее территорию участников боевых действий в Донбассе. 447

Политика Путин подписал закон об учреждении нового Дня воинской славы в России Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий новый День воинской славы в честь разгрома фашистских войск на Кавказе в 1943 году - 9 октября. 1

Происшествия У муниципального депутата Галяминой проходит обыск Следственный комитет России (СКР) проводит обыск у муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой по делу об участии в несанкционированных митингах. 439

Общество Умер бывший мэр Калининграда Юрий Савенко Бывший мэр Калининграда Юрий Савенко скончался в одной из столичных клиник в возрасте 59 лет, сообщил «РИА Новости» депутат Госдумы от Калининградской области Александр Ярошук. 15

Общество Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным В условиях пандемии коронавируса в новом учебном году студенты и преподаватели российских вузов будут обязаны носить маски, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. 316

Происшествия Вспышка коронавируса выявлена в карельском пансионате для пожилых В Петрозаводске в частном пансионате для пожилых "Малина" зафиксирована вспышка коронавируса среди персонала и постояльцев, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Происшествия Задержаны трое участников погрома в саратовской больнице Напомним, вчера вечером в Саратовскую городскую клиническую больницу № 1 ворвалась группа агрессивно настроенных граждан численностью в два десятка человек, устроила дебош и требовала выдачи тела умершего родственника. 60

Футбол Деян Ловрен может дебютировать за «Зенит» в матче против «Локомотива» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что новичок петербургского клуба Деян Ловрен может принять участие в матче за Суперкубок России против «Локомотива», который состоится 7 августа.

Экономика Минфин планирует сократить финансирование «Роскосмоса» В приложении, касающемся космических программ, сообщается, что в каждый год в течение 2021–2023 гг. расходы по космическим программам могут быть сокращены примерно на 20 млрд руб. 7

Политика Лукашенко поручил разобраться с задержанием предполагаемых членов ЧВК Белорусский президент Александр Лукашенко поручил главе КГБ страны Валерию Вакульчику разобраться с задержанием иностранных граждан, которые предположительно являются сотрудниками частной военной компании (ЧВК), передаёт РИА Новости. 1,7K