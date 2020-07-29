Экономика
Коммерсантъ90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными
Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей. В мае и июне, когда в России начали снимать ограничения, выросла задолженность по розничным кредитам.
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Аналитики обратили внимание на прирост объема ссуд с просрочкой от 30 до 89 дней — именно такие задержки в платежах характерны для заемщиков, начавших их допускать в разгар ограничений из-за пандемии.РБКвчера в 23:00
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Авто
Kia объявила цены на новый минивэн Kia Carnival
Tvoe-avto.com 03:53
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru вчера в 02:21
Авто
Модульный электрокар eBussy появится в Европе
Уже в следующем году появится кемпер, небольшой грузовик, однообъемный вэн и даже электропикап. Экстерьер новинки выполнен в стиле ретро.
ГЛАС.RU 27 июля в 08:00
Авто
В России заметили Skoda Octavia нового поколения
Можно предположить, что новая модель проходит дорожные тесты перед сертификацией в Российской Федерации.
Car.ru 27 июля в 06:47
Авто
Названы самые продаваемые в России кроссоверы от 2,5 до 3 млн рублей
Автоэксперты назвали топ-10 самых продаваемых кроссоверов на рынке России от 2,5 до 3 млн рублей.
Лезги газет 00:35
Армия и оружие
На форуме «Армия-2020» представят более 28 тыс. образцов вооружений
Москва, 29 июля 2020, 10:25 — REGNUM На военно-техническом форуме «Армия-2020» представят более 28 тыс. образцов вооружений и техники.
REGNUM 03:25
Авто
Hyundai презентовала спортивную версию кроссовера Hyundai Santa Fe
Стало известно, что для большого кроссовера Santa Fe автопроизводитель создал спортивную модификацию, которая не будет относится к серии N Line.
32CARS.ru 27 июля в 11:34
Авто
В Сети появились первые изображения обновленного Peugeot 3008
В Сети появились первые рендеры обновленного Peugeot 3008, премьера которого состоится в ближайшее время.
Letnews.ru 02:41
Авто
Mercedes-AMG GLB 35 будет стоить от 4,3 млн рублей
В России Mercedes-AMG GLB 35 будет стоить от 4,3 млн руб. Напомним, базовый Mercedes-Benz GLB оценивается минимум в 2,5 млн руб.
Коммерсантъ вчера в 05:15
Авто
Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay
На седаны и универсалы Lada Vesta и хэтчбеки Lada Xray новые трубки топливопровода начали устанавливать полтора года назад на версии с 1,8-литровым силовым агрегатом, что позволило улучшить эффективность мотора и устранить дефект, выражавшийся в "пульсации бензина" и обеднении горючей смеси, поступающей в цилиндры ДВС.
Новые автомобили вчера в 23:11
Авто
Кроссовер Changan CS35PLUS для России получил ряд обновлений
32CARS.ru вчера в 08:39
Армия и оружие
Sohu: МиГ-41 станет частью противоракетной обороны России
Перспективный российский самолет МиГ-41 станет неотъемлемой составляющей противоракетной обороны РФ, считают китайские журналисты.
Народные новости 02:54
Общество
Минюст разъяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Поправки в Бюджетный кодекс разрабатывает Минфин, сообщали ранее «Ведомостям» в министерстве.
Ведомости вчера в 13:20
Авто
В Китае представили новый кроссовер Qoros 7
Китайская марка Qoros, которая входит в состав холдинга Baoneng Group и компании Chery, официально презентовала свой новый кроссовер Qoros 7. Об этом 29 июля сообщает speedme.
Известия 03:00
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК 27 июля в 07:37
Авто
Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России
Японский концерн Toyota получил в России ОТТС на внедорожник Fortuner, а также пикап Hilux.
Новые автомобили вчера в 09:36
Происшествия
Убийцы сотрудника Росгвардии в Ингушетии похитили его табельное оружие
Дело возбуждено по нескольким статьям уголовного кодекса - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору, хищение оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору.
Российская газета 02:44
Футбол
Источник: Глушаков хочет перебраться в Москву из-за футболистки ЦСКА
Отмечается, что Глушаков хочет переехать в Москву из-за футболистки московского ЦСКА Ксении Коваленко.
Газета.Ru 03:44
Финансы
Экономист дал россиянам советы на случай обвала курса рубля
Экономисты дали россиянам ряд советов. Они пояснили, что делать в случае обвала рубля.
ToDay News Ufa вчера в 04:14
Футбол
Сумма отступных в контракте Адольфо Гайча с ЦСКА составит € 30 млн
По информации источника, в контракте форварда с ЦСКА будет прописана сумма отступных в размере € 30 млн.
Чемпионат вчера в 19:34
Экономика
В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение провести деноминацию рубля.
RT на русском 27 июля в 08:56
Происшествия
В Москве умер адвокат фигуранта дела «Нового величия» Иван Сустин
Адвокат Иван Сустин, представлявший интересы одного из фигурантов дела экстремистского движения "Новое величие" Павла Ребровского, умер на рабочем месте.
ТАСС 03:28
Футбол
«Зенит» сыграет с «Ротором» в первом туре нового сезона РПЛ
Российская Премьер-лига опубликовала календарь на новый сезон чемпионата России. Так, первый тур пройдет в период с 8 по 11 августа.
Vprognoze.ru 03:16
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Напомним, что в июне семьи с детьми 3-16 лет получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого такого ребенка.
Evo-rus.com 01:34
Общество
Минпромторг разработает концепцию внедрения алкозамков в автомобили
Министерство промышленности и торговли России планирует до конца 2020 года разработать «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков — приборов, которые могут блокировать зажигание при выявлении паров алкоголя в выдохе водителя.
Известия 02:30
Авто
Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге
Автоновости дня вчера в 13:36
Политика
Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе
Министерство иностранных дел Украины передало посольству России в Киеве ноту в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада.
Газета.Ru вчера в 02:34
Авто
Тюменцы предпочитают ездить на автомобилях серого цвета
В целом по стране большинство россиян предпочитают серого цвета автомобили -30%, белого 23% и черного 18%.
Тюменская область сегодня 03:21
Здоровье
Число заразившихся COVID-19 в России за сутки выросло на 5 475 человек
За минувшие сутки число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в РФ возросло на 5 475 и достигло 828 990 человек.
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