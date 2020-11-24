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Известия

95% госкомпаний отдадут половину прибыли на дивиденды к 2024 году

Mockva.ru
ФАН
Известия
РБК
ПРАЙМ
News.ru
Телеканал 360°
Долю госкомпаний, которые направляют не менее 50% чистой прибыли на дивиденды, доведут до 95% к 2024 году. Это следует из правительственного проекта изменений в госпрограмму по управлению финансами, которая есть в распоряжении «Известий».В источнике
С чего всё началось
Известия

Под одну воронку: 95% госкомпаний направят половину прибыли на дивиденды

Долю госкомпаний, которые направляют не менее 50% чистой прибыли на дивиденды, доведут до 95% к 2024 году. Это следует из правительственного проекта изменений в госпрограмму по управлению финансами, которая есть в распоряжении «Известий».
Известия16:01
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Стали известны планы властей по выплатам дивидендов госкомпаниями

ПРАЙМ01:23
ТАСС

«Известия»: 95% компаний в России будут выплачивать акционерам половину чистой прибыли

ТАСС18:08
News.ru

95% госкомпаний отдадут 50% чистой прибыли на дивиденды к 2024 году

News.ru21:55
REGNUM

В России планируют закрепить норматив по дивидендам для госкомпаний

REGNUM19:27
Известия

95% госкомпаний отдадут половину прибыли на дивиденды к 2024 году

Известия19:11
Телеканал 360°

Госкомпании обязали повысить дивиденды при сокращении поддержки бюджета

Телеканал 360°18:11
РБК

СМИ узнали о планах властей по госкомпаниям и их дивидендам

РБК00:42

Амбулаторные больные COVID-19 смогут получать консультации врача на портале госуслуг

В удалённом формате врачи смогут выяснять самочувствие больных, оценивать и корректировать ход лечения, назначать обследования, выдавать электронные справки и продлевать больничные.
Амбулаторные больные COVID-19 смогут получать консультации врача на портале госуслуг
Tkgorod.ru23:44

В РФС поддержали россиянина, отстранённого от матчей в США из-за отказа преклонить колено

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин прокомментировал ситуацию с полузащитником американского клуба «Остин Боулд» Валерием Сарамутиным, которого отстранили от матча после того, как он не стал на колено в знак поддержки движения Black Lives Matter.
RT на русскомвчера в 12:44

В Томске научились выявлять рак груди при помощи радиоволн СВЧ

Ученые обнаружили, что радиоволны можно использовать при поиске опухолей в биологических тканях При помощи рентгена и УЗИ вероятность обнаружить новообразования на ранней стадии невысока.
Российская газета00:48

В Петербурге пенсионерка обругала и ударила полицейского после замечания о маске

В Санкт-Петербурге в отношении 58-летней пенсионерки возбудили два уголовных дела по факту агрессии в отношении полицейского, который зафиксировал ее проезд в общественном транспорте без медицинской маски.
Известия16:38

Администрация Дональда Трампа после длительного отказа все-таки начала процедуру передачи власти Джо Байдену

Администрация президента США Дональда Трампа, после длительного отказа, все-таки начала официальную процедуру передачи власти избранному президенту Джо Байдену.
Эхо Москвы22:04

Нарушение дыхания во сне при коронавирусе может быть смертельно опасным

Врач-сомнолог Дарья Лебедева в беседе с "Лентой.ру" сообщила, что если зараженные коронавирусом пациенты с остановками дыхания не проходят терапию с помощью респираторной поддержки, то они имеют высокий риск попасть в реанимацию.
Слово и Дело18:09

РБК: самарских налоговиков подозревают в создании преступной группы по уходу от НДС

Следственный комитет России подозревает бывших и действующих сотрудников налоговых органов Самарской области в создании одной из самых крупных в стране площадок по уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).
Газета.Ru01:26

Семак назвал имена четырех футболистов, которые точно не сыграют против «Лацио»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак накануне дал пресс-конференцию, в которой рассказал, кто именно из футболистов сине-бело-голубых не сможет принять участие в матче против «орлов».
Петербургский дневник23:53

В амбулаторно-ковидном центре увеличат число операторов

По итогам оперативного штаба при правительстве Хакасии глава республики на своей странице в соцсети сообщил: - В связи с большим количеством обращений жителей Абакана в мои соцсети в части работы амбулаторно-ковидного центра (прием в который должен осуществляться только по предварительной записи), там будет увеличено число операторов.
Хакасия00:13

КПЛ. 20-й тур. «Астана» встретится с «Кайсаром», «Каспий» поборется с «Таразом», а «Кызыл-Жар» сыграет с «Ордабасы»

В 20-м туре КПЛ «Астана» сыграет против «Кайсара», «Каспий» встретится с «Таразом», «Окжетпес» с «Тоболом», «Кызыл-Жар» – с «Ордабасы», а «Шахтер» поборется с «Жетысу».
Sports.ru22:54