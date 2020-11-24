Долю госкомпаний, которые направляют не менее 50% чистой прибыли на дивиденды, доведут до 95% к 2024 году. Это следует из правительственного проекта изменений в госпрограмму по управлению финансами, которая есть в распоряжении «Известий».

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