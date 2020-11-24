Видео Фото Интересное видео Автовоспроизведение Деловое.ТВ Экономика сегодня РЕН ТВ НТВ РЕН ТВ Пятый канал Известия Дума ТВ НТВ Известия РЕН ТВ РЕН ТВ НТВ Дума ТВ Моя Москва.онлайн Мой Брянск РЕН ТВ ТК Звезда Известия Городовой РЕН ТВ МИР 24 МИР 24

Долю госкомпаний, которые направляют не менее 50% чистой прибыли на дивиденды, доведут до 95% к 2024 году. Это следует из правительственного проекта изменений в госпрограмму по управлению финансами, которая есть в распоряжении «Известий».

Поделиться