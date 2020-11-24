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Известия
Известия

95% госкомпаний отдадут половину прибыли на дивиденды к 2024 году

Долю госкомпаний, которые направляют не менее 50% чистой прибыли на дивиденды, доведут до 95% к 2024 году. Это следует из правительственного проекта изменений в госпрограмму по управлению финансами, которая есть в распоряжении «Известий».В источнике
С чего всё началось
Известия

Под одну воронку: 95% госкомпаний направят половину прибыли на дивиденды

Долю госкомпаний, которые направляют не менее 50% чистой прибыли на дивиденды, доведут до 95% к 2024 году. Это следует из правительственного проекта изменений в госпрограмму по управлению финансами, которая есть в распоряжении «Известий».
Известия16:01
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ПРАЙМ

Стали известны планы властей по выплатам дивидендов госкомпаниями

ПРАЙМ01:23
Телеканал 360°

Госкомпании обязали повысить дивиденды при сокращении поддержки бюджета

Телеканал 360°18:11
News.ru

95% госкомпаний отдадут 50% чистой прибыли на дивиденды к 2024 году

News.ru21:55
REGNUM

В России планируют закрепить норматив по дивидендам для госкомпаний

REGNUM19:27
Известия

95% госкомпаний отдадут половину прибыли на дивиденды к 2024 году

Известия19:11
РБК

СМИ узнали о планах властей по госкомпаниям и их дивидендам

РБК00:42
ТАСС

«Известия»: 95% компаний в России будут выплачивать акционерам половину чистой прибыли

ТАСС18:08

Renault выпустит бюджетный 7-местный кроссовер на базе нового Sandero

Компания Dacia, входящая в состав Renault Group и представляющая в Европе бюджетный сегмент, отказалась от создания преемника Lodgy в пользу семиместного кроссовера, который будет разработан на базе третьего поколения Sandero.
Автостат05:14

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Второе, некоторые институты будут укрупнены: например, Фонд содействия реформированию ЖКХ и Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства будут объединены в единый Фонд содействия реформированию ЖКХ.
31 канал Челябинскавчера в 07:53

«Репортер»: в Азербайджане назревает «бунт» из-за оставшихся в стране после войны в Карабахе протурецких боевиков

В Азербайджане назревает «бунт» из-за оставшихся в закавказской республике после войны в Нагорном Карабахе представителей протурецких вооруженных формирований.
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В Кремле назвали ситуацию с коронавирусом в России контролируемой

За исключением нескольких проблемных регионов, ситуация с коронавирусом в России остается контролируемой, однако система здравоохранения работает в режиме сильной перегрузки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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РИА Новости06:45