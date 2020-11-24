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Правительство решило увеличить долю госкомпаний, которые направляют не менее половины чистой прибыли на дивиденды, до 95% к 2024 году. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на правительственный проект изменений в госпрограмму по управлению финансами.

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