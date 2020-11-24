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Финансовая газета
Финансовая газета

К 2024 году 95% госкомпаний направят половину прибыли на дивиденды

Правительство решило увеличить долю госкомпаний, которые направляют не менее половины чистой прибыли на дивиденды, до 95% к 2024 году. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на правительственный проект изменений в госпрограмму по управлению финансами.В источнике
С чего всё началось
Известия

Под одну воронку: 95% госкомпаний направят половину прибыли на дивиденды

Долю госкомпаний, которые направляют не менее 50% чистой прибыли на дивиденды, доведут до 95% к 2024 году. Это следует из правительственного проекта изменений в госпрограмму по управлению финансами, которая есть в распоряжении «Известий».
Известия16:01
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Стали известны планы властей по выплатам дивидендов госкомпаниями

ПРАЙМ01:23
РБК

СМИ узнали о планах властей по госкомпаниям и их дивидендам

РБК00:42
Телеканал 360°

Госкомпании обязали повысить дивиденды при сокращении поддержки бюджета

Телеканал 360°18:11
REGNUM

В России планируют закрепить норматив по дивидендам для госкомпаний

REGNUM19:27
Известия

95% госкомпаний отдадут половину прибыли на дивиденды к 2024 году

Известия19:11
News.ru

95% госкомпаний отдадут 50% чистой прибыли на дивиденды к 2024 году

News.ru21:55
ТАСС

«Известия»: 95% компаний в России будут выплачивать акционерам половину чистой прибыли

ТАСС18:08

Бузова спела дуэтом с Трубачом в шоу НТВ

За звание "суперстара" сразятся восемь артистов, чьи имена гремели в 90-е гг. В их числе Богдан Титомир, Алиса Мон, Влад Сташевский, Юлия Волкова, Николай Трубач, Ирина Шведова, Татьяна Иванова и Владимир Лёвкин.
Бузова спела дуэтом с Трубачом в шоу НТВ
Piter.tv04:18

Путин посетит Нижегородскую область

"Двадцать пятого ноября президент России совершит рабочую поездку в Нижегородскую область, где посетит Российский федеральный ядерный центр и осмотрит разработки предприятия", - говорится в сообщении.
РИА Новости07:36

ВМС США отвергли нарушение границы России эсминцем «Джон Маккейн»

Американский эсминец «Джон Маккейн» не нарушал водных границ России в Японском море, так как район инцидента не относится к российским внутренним водам, заявили в пресс-службе Седьмого флота ВМС США.
Ведомости07:15

СК задержал руководителей центра «Свидетелей Иеговы» в Москве

Следственный комитет совместно с ФСБ и МВД и при поддержке Росгвардии задержал в Москве руководителей центра «Свидетелей Иеговы» в России (запрещенная в России экстремистская организация), сообщили в ведомстве.
Ведомости03:25

США наложили санкции на 3 компании из РФ по закону об оружии массового поражения

Власти США приняли решение вести санкции против пяти структур, включая трех российских, за нарушение закона о нераспространении оружия массового поражения в отношении Ирана, Сирии и КНДР, говорится в заявлении госдепа.
Интерфакс09:40

Минэкономики предлагает разрешить покупку акций на бирже по рыночной цене

Замглавы ведомства Илья Торосов считает, что инициатива позволяет "приобрести акции по рыночной цене в режиме реального времени, а не по заранее определенной решением стоимости, которая не может быть изменена в ходе приобретения".
Деловое.ТВ05:28

Главе карельского «Мемориала» Дмитриеву продлили арест

Руководителю карельского отделения "Мемориала" Юрию Дмитриеву продлили срок ареста до 27 февраля по делу о развратных действиях в отношении дочери, изготовлении порнографии и хранении оружия.
Московский Комсомолец08:04

КГБ: Бабарико не признал обвинения в получении взяток

Экс-председатель правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктор Бабарико, которому предъявлено обвинение по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путём, не признал свою вину.
RT на русском07:39

Актер Павел Прилучный восстанавливается в больнице после операции

Актер Павел Прилучный, который с травмами находится в московской больнице, восстанавливается после операции, подробную информацию о том, что с ним произошло, он планирует передать в правоохранительные органы.
ТАСС07:17

Российский вратарь Хайкин показал чемпионский кортеж «Будё-Глимт» из военных истребителей

Российский вратарь норвежского «Будё-Глимт» Никита Хайкин на своей странице в "Инстаграме" показал кортеж из военных истребителей, который был предоставлен команде по случаю победы в чемпионате страны.
Чемпионат05:15