с чего всё началось

Число заражений коронавирусом среди российских военных увеличилось до 960, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны. "В ходе сплошного тестирования в Вооруженных Силах РФ в период с марта по 28 апреля с.г. установлено 960 военнослужащих с положительными результатами", - соообщили в Минобороны.

Политика Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями.

Энергетика Цены на аренду нефтяных танкеров подскочили на фоне роста спроса Нефтеперерабатывающие компании стремятся обезопасить танкеры для хранения излишков топлива, дизельного топлива и бензина, поскольку сокращение спроса, вызванное вспышкой коронавируса, привело к переизбытку нефти и нефтепродуктов в мире, пишет The Financial Times.

Общество Вице-президент США при посещении клиники не счел нужным надеть маску Вице-президент США Майкл Пенс во время посещения клиники в штате Миннесота во вторник проигнорировал рекомендацию закрыть лицо тканевой маской, поскольку не заражен коронавирусом нового типа.

Общество Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев. 448

Политика Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.

Авто Банки и дилеры продают автомобили дистанционно Банки и дилеры продают автомобили дистанционно Выдача автокредитов с введением карантинных мер резко сократилась, но не исчезла совсем.

Кино Братья Руссо показали кадры последних дней съёмок «Мстителей: Финал» Американские режиссёры Энтони и Джо Руссо показали кадры последних дней съёмок фильма «Мстители: Финал» вселенной Marvel.

Здоровье Владимир Солодов: в пандемию нужно ужиматься и эффективно тратить бюджет Даже во время напряженной ситуации с коронавирусом Камчатка сможет перетянуть на себя значительную часть турпотока, потому что при турбулентности, которая сейчас есть, уединенное размещение в экологически чистых местах с красивой природой будет выигрывать по сравнению со скученным размещением на пляжах или достопримечательностях европейских государств.

Экономика Более 50% предпринимателей не могут получить господдержку Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей. 198

Общество В Москве продлили режим самоизоляции Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина. 396

Политика Путин объявил о продлении режима нерабочих дней Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая. 4,3K

Общество Россияне вылетели из США на родину возвратным рейсом «Аэрофлота» Как сообщил президент общественной организации "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан, этим рейсом в РФ возвращаются 19 российских школьников.

Экономика Сельхозпроизводители США уничтожают урожай из-за пандемии После закрытия многих предприятий и переход учреждений на удаленную работу продукцию стало некуда поставлять, и сельхозпроизводители стали уничтожать урожай.

Общество Роскачество обнаружило кадмий и мышьяк в чипсах Превышение по содержанию кадмия выявлено в чипсах четырех торговых марок, а в свекольных чипсах «Здороведа» содержание кадмия и мышьяка превышает предельно допустимый уровень в 6 и 17,4 раза соответственно, сообщили в Роскачестве. 233