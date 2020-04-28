Коронавирус
Газета.Ru960 российских военных заразились коронавирусом
Число заражений коронавирусом среди российских военных увеличилось до 960, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны. "В ходе сплошного тестирования в Вооруженных Силах РФ в период с марта по 28 апреля с.г. установлено 960 военнослужащих с положительными результатами", - соообщили в Минобороны.
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«В ходе сплошного тестирования в Вооруженных Силах РФ в период с марта по 28 апреля с.г. установлено 960 военнослужащих с положительными результатами», – говорится в бюллетене на сайте Минобороны.Взгляд.ру13:18
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