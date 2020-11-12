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Добринские вести
Добринские вести

99 случаев коронавируса выявили в Липецкой области за сутки. Данные на 12 ноября

Добринские вести
За последние сутки в Липецкой области выявили 99 случаев инфицирования коронавирусом. Это рекордная цифра по суточному приросту в регионе.В источнике

Microsoft обновит Windows миллионам пользователей принудительно

Один из крупнейших производителей программного обеспечения компания Microsoft намерена произвести обновление устаревших операционных систем Windows 10 принудительным способом, сообщает портал компании Windowslatest.
Новый Век04:22

В Крыму местного жителя приговорили к исправительным работам за гибель дочери

"Сегодня решением Ленинского районного суда Республики Крым мужчина признан виновным в инкриминируемом ему преступлении и приговорен к 6 месяцам исправительных работ и удержанию из заработной платы 10% в доход государства", - говорится в сообщении.
ТАСС06:47

В 2021 году: таролог назвала точный месяц ухода Владимира Путина с поста президента

По мнению Базановой, в обозримом будущем от российского президент может отвернуться удача, более того, нельзя исключать и заговора против Путина, в результате которого он на самом деле может лишиться поста номер один в стране.
Собеседник05:25

Путин заявил о завершении создания нового пункта управления ядерными силами

В России почти завершено создание нового пункта управления стратегическими ядерными силами, сообщил в ходе совещания с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК президент России Владимир Путин.
Ведомостивчера в 07:48

Лавров: Россия потребует гарантии возможности пролетать и над объектами США в странах ДОН

Россия потребует у стран - участников Договора по открытому небу (ДОН) возможности совершать полеты в том числе над американскими объектами на их территории, а также потребует от них взять на себя обязательство не передавать США информацию, полученную в ходе полетов над РФ.
ТАСС06:37

Мишустин сообщил о продлении налоговых каникул из-за пандемии

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство продлевает налоговые каникулы для компаний и индивидуальных предпринимателей из пострадавших от коронавируса отраслей ещё на три месяца.
RT на русском04:17

В России создали препарат для регенерации клеток после химиотерапии

Поясняется, что бетулоновая кислота способствует снижению воспалительных процессов, повышению устойчивости внутренних органов к воздействию патогенных факторов, нормализует функциональную активность и стимулирует регенераторные процессы в клетках, обладает иммуномодулирующим действием.
РИА Новостивчера в 05:18

Лавров спрогнозировал политику Байдена в случае победы на выборах в США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 ноября заявил, что кандидат от Демократической партии США Джо Байден в случае победы на выборах главы государства предложит политику, подобную той, что проводил экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама.
Известия06:07

СПЧ поддержал инициативу хоронить умерших из-за COVID-19 в гробах со стеклянными крышками

Ранее директор ГБУ "Ритуал" Артем Екимов сообщил ТАСС, что закрытые гробы, в которых принято хоронить умерших от коронавируса, теперь будут делать со стеклянными крышками, чтобы люди могли традиционно проводить близких в последний путь.
ТАССвчера в 08:45