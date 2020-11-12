В 2021 году: таролог назвала точный месяц ухода Владимира Путина с поста президента

По мнению Базановой, в обозримом будущем от российского президент может отвернуться удача, более того, нельзя исключать и заговора против Путина, в результате которого он на самом деле может лишиться поста номер один в стране.