Один из крупнейших производителей программного обеспечения компания Microsoft намерена произвести обновление устаревших операционных систем Windows 10 принудительным способом, сообщает портал компании Windowslatest.
"Сегодня решением Ленинского районного суда Республики Крым мужчина признан виновным в инкриминируемом ему преступлении и приговорен к 6 месяцам исправительных работ и удержанию из заработной платы 10% в доход государства", - говорится в сообщении.
По мнению Базановой, в обозримом будущем от российского президент может отвернуться удача, более того, нельзя исключать и заговора против Путина, в результате которого он на самом деле может лишиться поста номер один в стране.
В России почти завершено создание нового пункта управления стратегическими ядерными силами, сообщил в ходе совещания с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК президент России Владимир Путин.
Россия потребует у стран - участников Договора по открытому небу (ДОН) возможности совершать полеты в том числе над американскими объектами на их территории, а также потребует от них взять на себя обязательство не передавать США информацию, полученную в ходе полетов над РФ.
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство продлевает налоговые каникулы для компаний и индивидуальных предпринимателей из пострадавших от коронавируса отраслей ещё на три месяца.
Поясняется, что бетулоновая кислота способствует снижению воспалительных процессов, повышению устойчивости внутренних органов к воздействию патогенных факторов, нормализует функциональную активность и стимулирует регенераторные процессы в клетках, обладает иммуномодулирующим действием.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 ноября заявил, что кандидат от Демократической партии США Джо Байден в случае победы на выборах главы государства предложит политику, подобную той, что проводил экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама.
Ранее директор ГБУ "Ритуал" Артем Екимов сообщил ТАСС, что закрытые гробы, в которых принято хоронить умерших от коронавируса, теперь будут делать со стеклянными крышками, чтобы люди могли традиционно проводить близких в последний путь.