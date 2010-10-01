Общество
Bobsoccer9 268 положительных тестов на коронавирус выявлено в России за сутки
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в России за прошедшие сутки положительные тесты на COVID-19 зафиксированы у 9 268 человек. Всего в России было выявлено с начала тестирования 405 843 инфицированных.
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Оперштаб заявил, что в РФ выявлено 9268 пациентов с COVID-19 за последние сутки
ПолитРоссия31 мая в 03:44
Количество выявленных пациентов с COVID-19 за сутки в России выросло на 9268 человек
Политическая Экспертиза31 мая в 03:42
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 04:25, Ашберн
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Презентацию Cyberpunk 2077 отложили до 25 июня
CD Projekt RED решила отложить презентацию Cyberpunk 2077 с 11 до 25 июня.
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Архиерей сообщил об убийстве священника в Ярославле
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Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса
Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
RT на русском 01:56
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В Татарстане выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в Татарстане выявлено 54 новых случая заражения вирусом COVID-19, в числе заразившихся двое детей.
Новый Век 03:45
Общество
В институте Минобороны успешно испытали вакцину от коронавируса
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 17:06
Происшествия
В Хакасии полицейский сбил на дороге двух девочек
В селе Райково Усть-Абаканского района Хакасии полицейский на личной машине сбил внезапно выбежавших на дорогу двух маленьких девочек.
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Аналитики Райффайзенбанка ожидают в третьем квартале укрепление доллара до 74 руб. и восстановление до 72 руб. по итогам года при условии, что нефть будет торговаться на уровне $40.
РБК вчера в 01:00
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Юрий Лоза раскритиковал Киркорова за шутку про аппендицит
Российский музыкант Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его никому не нужным аппендицитом.
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Евросоюз указал на отсутствие у США права менять состав G7
Накануне президент США в телефонном разговоре сообщил российскому коллеге Владимиру Путину о своей инициативе проведения саммита G7 в ближайшем сентябре, на который будут приглашены лидеры России, Австралии, Индии и Южной Кореи.
Газета.Ru вчера в 16:26
Происшествия
Пропавшего в Красноярске шестилетнего мальчика нашли мертвым
В Красноярске нашли тело шестилетнего мальчика, пропавшего накануне вечером в Ленинском районе города.
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Авто
АвтоВАЗ создаст новые двигатели для Lada
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ЕСПЧ отклонил жалобу крымского комбината по водной блокаде полуострова
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Прокурор области призвал Роспотребнадзор прекратить проверки бизнеса
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Общество
В России выздоровела почти половина пациентов с коронавирусом
В России за сутки выздоровели 8 972 пациента, при этом число новых случаев сутки возросло на 8 536, сообщает оперштаб.
МИР 24 03:48
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Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Общество
Сенатор Сулейман Керимов подал иски к Forbes и «Ведомостям»
Гагаринский суд Москвы зарегистрировал иски о защите чести, достоинства и деловой репутации от члена Совета Федерации Сулеймана Керимова к газетам "Версия", "Ведомости" и журналу Forbes.
ТАСС 04:02
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
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