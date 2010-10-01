По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в России за прошедшие сутки положительные тесты на COVID-19 зафиксированы у 9 268 человек. Всего в России было выявлено с начала тестирования 405 843 инфицированных.

9 268 положительных тестов на коронавирус выявлено в России за сутки

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