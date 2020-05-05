Компания «Глобалтэк», подконтрольная «А-Проперти» Альберта Авдоляна, вложит более $10 млрд в проект по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Якутии «Якутский газовый проект (СПГ)», предполагающий выпуск до 13 млн СПГ в год.

с чего всё началось

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Общество Еврокомиссия подтвердила превосходство законов ЕС над национальными Превосходство законов ЕС над законами стран-членов Евросоюза подтвердил пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер 5 мая.

Происшествия Сирену включили в Липецке в память о погибшем пожарном Сотрудники МЧС сегодня, 5 мая, почтили память Геннадия Кувшинова. 22 октября 1997 года он погиб, спасая людей из горящей многоэтажки.

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Здоровье Объяснена низкая смертность в России от коронавируса Ранняя диагностика позволяет не допускать развития тяжелой формы COVID-19 и обеспечивает низкий уровень летальности в России, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в комментарии порталу стопкоронавирус.рф. 353

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