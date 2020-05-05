Энергетика
Коммерсантъ«А-Проперти» хочет стать экспортером СПГ
Стоимость проекта «Якутской СПГ» мощностью до 13 млн тонн превысит $10 млрд, сообщила компания 5 мая. Ресурсной базой должны стать месторождения Якутской топливной компании (ЯТЭК), принадлежащей «А-Проперти».
Читать в источнике
Оценить43
с чего всё началось
Компания «Глобалтэк», подконтрольная «А-Проперти» Альберта Авдоляна, вложит более $10 млрд в проект по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Якутии «Якутский газовый проект (СПГ)», предполагающий выпуск до 13 млн СПГ в год.РБК05:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:38, Ашберн
Комментарии
Общество
Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина
Lenta.ru 01:11
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
Политика
Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru 05:43
Общество
Instagram ограничил показ публикаций с хэштегом #море
Социальная сеть Instagram ограничила просмотр опубликованных фотографий с хэштегом #море.
Газета.Ru 06:31
Общество
Эксперт рассказал о новых штрафах для водителей
Новые штрафы для автовладельцев подготовили в правительстве России.
Известия вчера в 21:37
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина дала первое интервью после выздоровления
Народная артистка России Надежда Бабкина, которую в апреле госпитализировали с пневмонией, дала первое интервью после выздоровления.
Lenta.ru 10:06
Общество
Куйвашев рассказал, когда власти обсудят смягчение режима самоизоляции
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, когда региональные власти могут начать снимать ограничения, связанные с пандемией коронавируса.
Европейско-Азиатские новости 10:57
Общество
От коронавируса умер генконструктор РКК «Энергия» академик Микрин
Ушел из жизни генеральный конструктор и первый заместитель директора РКК "Энергия" академик Евгений Микрин, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
Вести.Ru 04:03
Здоровье
В Калининградской области более 300 медиков отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:21
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
Здоровье
Ростовская область выйдет из самоизоляции с сохранением масочного режима
Регион пока не достиг плато по коронавирусу.
REGNUM 10:07
Общество
Еврокомиссия подтвердила превосходство законов ЕС над национальными
Превосходство законов ЕС над законами стран-членов Евросоюза подтвердил пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер 5 мая.
ИА Красная Весна 10:54
Общество
ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён
Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
Происшествия
Сирену включили в Липецке в память о погибшем пожарном
Сотрудники МЧС сегодня, 5 мая, почтили память Геннадия Кувшинова. 22 октября 1997 года он погиб, спасая людей из горящей многоэтажки.
LipetskMedia.ru 05:19
Политика
Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
Газета.Ru 11:00
Авто
Появились новые фото пятидверного Suzuki Jimny
Мини-внедорожник Suzuki Jimny, четвертое поколение которого пользуется ажиотажным спросом не только в России, но и в родной Японии, получит пятидверную версию.
Автоновости дня вчера в 13:40
Общество
Вирусолог оценил вероятность выхода России на плато по коронавирусу
Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.
RT на русском 10:03
Политика
NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России
На сайте Пулитцеровской премии говорится, что коллектив New York Times награжден в категории "Международная журналистика" – за "написанную с большим риском серию захватывающих историй, раскрывающих хищнические действия режима Владимира Путина".
РИА Новости вчера в 18:02
Здоровье
Объяснена низкая смертность в России от коронавируса
Ранняя диагностика позволяет не допускать развития тяжелой формы COVID-19 и обеспечивает низкий уровень летальности в России, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в комментарии порталу стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 08:24
Общество
Польша начинает строительство газопровода Baltic Pipe
"Фактически начинается строительство Baltic Pipe, то есть того известного газопровода, который пройдет сначала с норвежского шельфа до Дании, а потом через Данию в Польшу, на наше побережье", - заявил он.
ТАСС вчера в 02:54
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
Эхо Москвы вчера в 19:04
Наука
В Нидерландах учёные синтезировали антитело против коронавируса
Амстердам, 5 мая 2020, 13:48 — REGNUM Антитело, способное «победить новый коронавирус в лабораторных условиях», создано учёными из Утрехтского университета в Нидерландах.
REGNUM 06:48
Политика
Посол Украины предложил Шредеру пари о Крыме
Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал заявление бывшего канцлера Герхарда Шредера о том, что «ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине».
Взгляд.ру вчера в 00:22
Происшествия
Пять частных домов загорелись в Самаре
В Самарском городском округе на улице Пестеля загорелись пять частных домов, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
РБК 10:50
Общество
В Липецкой области вводится всеобщий масочный режим
Глава региона предложил уже с 7 мая ввести масочный режим на всей территории Липецкой области, а также усилить полицию и Росгвардию на улицах.
Kursk.com 07:21
Общество
Трое журналистов умерли в России от коронавируса
«В России скончались трое журналистов, более ста заразились коронавирусом», — уточнил он.
Городовой 08:11
Экономика
Воронежский губернатор отчитался о доходах за 2019 год
Супруга губернатора за 2019 год задекларировала доход в 1 млн 688 тыс. 906,12 рублей, в собственности у неё — два земельных участка площадью по 1500 кв. м, жилой дом площадью 165,2 кв. м, баня площадью 180 кв. м, треть квартиры площадью 76,1 кв. м, автомобиль Lexus LX 570.
REGNUM 09:27
Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз стал отцом
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета 02:31