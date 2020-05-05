Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъ«А-Проперти» хочет стать экспортером СПГ

Стоимость проекта «Якутской СПГ» мощностью до 13 млн тонн превысит $10 млрд, сообщила компания 5 мая. Ресурсной базой должны стать месторождения Якутской топливной компании (ЯТЭК), принадлежащей «А-Проперти».
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с чего всё началось

Основатель Yota вложит более $10 млрд в СПГ-проект

Компания «Глобалтэк», подконтрольная «А-Проперти» Альберта Авдоляна, вложит более $10 млрд в проект по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Якутии «Якутский газовый проект (СПГ)», предполагающий выпуск до 13 млн СПГ в год.
РБК05:12

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Российская компания построит СПГ-завод на побережье Охотского моря

Вести.Ru06:48

Новый инвестор собирается вложить в Якутию 10 миллиардов долларов

SakhaNews11:55

«А-Проперти» хочет стать экспортером СПГ

Коммерсантъ11:03

«А-Проперти» хочет построить СПГ-завод у берегов Охотского моря на 13 млн тонн в год

ПРАЙМ07:37

Губернатор Якутии пообещал поддержку реализации СПГ-проекта Авдоляна

РБК17:33

Компания сооснователя Yota вложит более $10 млрд в СПГ-проект в Якутии

Народные новости06:28

Компания сооснователя Yota вложится в СПГ-проект в Якутии

Компания06:27
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Эксперты советуют отложить покупку машины на конец года, когда начинают действовать выгодные предложения на фоне необходимости выполнения планов по продажам.
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Футбол

Начал работу портал УЕФА по возврату билетов на матчи Евро-2020

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Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
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В Хакасии подорожали машино-места

Средняя цена на машино-место в Хакасии сегодня составляет порядка 1 млн. 128 тысяч рублей.
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В России создан «Список памяти» с именами погибших во время пандемии коронавируса медиков

В России был создан сайт с именами медработников, погибших во время пандемии COVID-19.
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Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

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СМИ узнали о подготовке США договора о добыче ископаемых на Луне

Проект нового международного договора о добыче полезных ископаемых на Луне готовит Белый дом.
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Вирусолог заявил о риске заразиться коронавирусом дома

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн не исключает, что коронавирусом можно заразиться дома.
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Около 350 врачей и медсестер в Калининградской области отказались продолжать работать перед тем, как в регионе начали фиксировать случаи заражения COVID-19.
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В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой

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В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина

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С Чаяндинского месторождения вывезут около трех тысяч вахтовиков

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В Амурской области за сутки выявили семь случаев коронавируса

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Альберт Аликович Авдолян
Российский бизнесмен
Крупный российский инвестор, бизнесмен и меценат. Известен созданием компании Yota, ставшей первым LTE-оператором в России. Основные активы: фонд Telconet Capital и компания «А-Проперти».
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