Компания «Глобалтэк», подконтрольная «А-Проперти» Альберта Авдоляна, вложит более $10 млрд в проект по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Якутии «Якутский газовый проект (СПГ)», предполагающий выпуск до 13 млн т СПГ в год.

с чего всё началось

Здоровье В России зафиксировали снижение смертности от легочных заболеваний В России снизились показатели смертности от легочных заболеваний по итогам первых трех месяцев 2020 года - значения сравнивались с аналогичным периодом прошлого года. 3

Общество В Псковской области ограничили карантинные меры В Псковской области расширили список магазинов и организаций, которые могут работать во время введенного президентом нерабочего периода из-за коронавируса. 54

Общество В Ленобласти вводят масочный режим в семи районах Власти Ленинградской области готовят распоряжение, согласно которому в семи районах с неблагоприятной эпидемической ситуацией будет введен режим обязательного ношения защитных масок в транспорте, магазинах и общественных местах. 133

Общество В Приморье Находку закрывают на карантин из-за коронавируса По словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяны Детковской, темпы прироста заболевших коронавирусом в Находке почти в два раза превышают среднекраевые, составляя 16,4%. По состоянию на 5 мая общее количество заболевших в Находкинском городском округе составляет 42 человека. 59

Здоровье Жителей Мордовии могут обязать носить перчатки В Мордовии в ближайшее время может быть принято решение об обязательном ношении защитных перчаток в магазинах, транспорте и других общественных местах. 17

Здоровье В Омске уволился главврач больницы, где выявили вспышку коронавируса Главный врач принял решение, что по собственному желанию покидает свой пост, потому что не смог уберечь коллектив и не смог принять нужные меры эпидемиологической безопасности пресс-служба министра здравоохранения Омской области В понедельник, 4 мая, больница была закрыта на карантин. 602

Игры Halo 2: Anniversary выйдет на ПК уже 12 мая Корпорация Microsoft и студия 343 Industries объявили о том, что шутер Halo 2: Anniversary пополнит ПК-версию сборника Halo: The Master Chief Collection 12 мая. 1

Здоровье Инфекционист: пик по коронавирусу в Алтайском крае еще не пройден Прогнозы делать не стоит Главный внештатный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко считает, что пик по коронавирусу еще не пройден.

Шоу-бизнес Надежда Ангарская стала победителем «Последнего героя» Надежна стала победительницей и Героем. Так же Надежда поблагодарила всех зрителей за поддержку и теплые слова в ее адрес. 82

Общество Трамп назвал ошибочными прогнозы о большом числе жертв COVID-19 в США Президент США Дональд Трамп усомнился в достоверности модели, используемой университетом Джонса Хопкинса и Вашингтонским университетом, для прогнозирования количества летальных исходов в стране от коронавируса.

Политика Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. 731

Экономика Суд Германии: ЕЦБ превысил свои полномочия Высший суд Германии постановил, что покупка облигаций Европейского центрального банка (ЕЦБ) не учитывает "принцип пропорциональности", предполагая, что центральный банк еврозоны зашел слишком далеко, превысив полномочия, пишет CNBC. 2

Здоровье Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС из-за эпидемии Врачи, чиновники и военные 24 июня 2019 года на площдке ОНФ обсуждали возможность массового оказания медицинской помощи в условиях ЧС и пришли к выводу, что система здравоохранения к этому не готова. 159

Общество Генпрокуратура признала фейком сообщения о «чипировании населения» Генеральная прокуратура России признала фейком сообщения в интеренете о том, что коронавирус якобы был создан искусственно для «чипирования населения» и установления «глобального мирового порядка». 1

Экономика Walt Disney из-за пандемии коронавирусной инфекции потеряла $1,4 млрд Потери корпорации Walt Disney от пандемии COVID-19 в прошедшем квартале составили $1,4 млрд прибыли, один миллиард из этой суммы пришелся на тематические парки, закрытые на время эпидемии. 1

Экономика Не по МРОТ: ИП предложили освободить от страховых взносов В письме к председателю правительства Михаилу Мишустину сенатор попросил освободить от страховых взносов в 2020 году ИП, занимающихся частной практикой и не имеющих сотрудников, если их доход не превышал размер МРОТа каждый месяц. 2