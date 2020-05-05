Экономика
Коммерсантъ«А-Проперти» хочет стать экспортером СПГ
Стоимость проекта «Якутской СПГ» мощностью до 13 млн тонн превысит $10 млрд, сообщила компания 5 мая. Ресурсной базой должны стать месторождения Якутской топливной компании (ЯТЭК), принадлежащей «А-Проперти».
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с чего всё началось
Компания «Глобалтэк», подконтрольная «А-Проперти» Альберта Авдоляна, вложит более $10 млрд в проект по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Якутии «Якутский газовый проект (СПГ)», предполагающий выпуск до 13 млн т СПГ в год.РБКвчера в 05:12
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Здоровье
В России зафиксировали снижение смертности от легочных заболеваний
В России снизились показатели смертности от легочных заболеваний по итогам первых трех месяцев 2020 года - значения сравнивались с аналогичным периодом прошлого года.
РЕН ТВ 00:32
Общество
В Псковской области ограничили карантинные меры
В Псковской области расширили список магазинов и организаций, которые могут работать во время введенного президентом нерабочего периода из-за коронавируса.
Коммерсантъ 02:50
Общество
Названы возможные сроки переноса ЕГЭ из-за коронавируса
В правительстве России не исключают, что единый госэкзамен (ЕГЭ) может быть перенесен из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 03:07
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Общество
Семь новых случаев коронавируса выявлено в Карелии
Еще семь новых случаев коронавирусной инфекции подтверждено в Карелии, все – в Петрозаводске.
Столица на Онего 02:14
Общество
В Ленобласти вводят масочный режим в семи районах
Власти Ленинградской области готовят распоряжение, согласно которому в семи районах с неблагоприятной эпидемической ситуацией будет введен режим обязательного ношения защитных масок в транспорте, магазинах и общественных местах.
ТАСС вчера в 10:02
Политика
В Риге утверждают, что Латвия отдавала СССР половину своих доходов
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с утверждением, что Латвия, находясь в составе СССР, отдавала в общесоюзный бюджет 48% своих доходов.
ТАСС 01:34
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04 мая в 08:04
Общество
Еще 588 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
В Москве еще 588 пациентов выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции.
Агентство Москва 02:41
Общество
В Приморье Находку закрывают на карантин из-за коронавируса
По словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяны Детковской, темпы прироста заболевших коронавирусом в Находке почти в два раза превышают среднекраевые, составляя 16,4%. По состоянию на 5 мая общее количество заболевших в Находкинском городском округе составляет 42 человека.
Коммерсантъ вчера в 23:42
Здоровье
Жителей Мордовии могут обязать носить перчатки
В Мордовии в ближайшее время может быть принято решение об обязательном ношении защитных перчаток в магазинах, транспорте и других общественных местах.
Известия Мордовии 00:01
Здоровье
В Омске уволился главврач больницы, где выявили вспышку коронавируса
Главный врач принял решение, что по собственному желанию покидает свой пост, потому что не смог уберечь коллектив и не смог принять нужные меры эпидемиологической безопасности пресс-служба министра здравоохранения Омской области В понедельник, 4 мая, больница была закрыта на карантин.
Деловое.ТВ вчера в 14:21
Экономика
«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА
Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
Ведомости 02:38
Игры
Halo 2: Anniversary выйдет на ПК уже 12 мая
Корпорация Microsoft и студия 343 Industries объявили о том, что шутер Halo 2: Anniversary пополнит ПК-версию сборника Halo: The Master Chief Collection 12 мая.
3DNews вчера в 14:19
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
Здоровье
Инфекционист: пик по коронавирусу в Алтайском крае еще не пройден
Прогнозы делать не стоит Главный внештатный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко считает, что пик по коронавирусу еще не пройден.
АМИТЕЛ 03:02
Шоу-бизнес
Надежда Ангарская стала победителем «Последнего героя»
Надежна стала победительницей и Героем. Так же Надежда поблагодарила всех зрителей за поддержку и теплые слова в ее адрес.
Bimru.ru вчера в 03:11
Общество
Трамп назвал ошибочными прогнозы о большом числе жертв COVID-19 в США
Президент США Дональд Трамп усомнился в достоверности модели, используемой университетом Джонса Хопкинса и Вашингтонским университетом, для прогнозирования количества летальных исходов в стране от коронавируса.
Известия 03:03
Политика
Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку
Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости вчера в 09:11
Экономика
Суд Германии: ЕЦБ превысил свои полномочия
Высший суд Германии постановил, что покупка облигаций Европейского центрального банка (ЕЦБ) не учитывает "принцип пропорциональности", предполагая, что центральный банк еврозоны зашел слишком далеко, превысив полномочия, пишет CNBC.
Вести.Ru вчера в 07:48
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС из-за эпидемии
Врачи, чиновники и военные 24 июня 2019 года на площдке ОНФ обсуждали возможность массового оказания медицинской помощи в условиях ЧС и пришли к выводу, что система здравоохранения к этому не готова.
Интерфакс 02:42
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
Общество
Генпрокуратура признала фейком сообщения о «чипировании населения»
Генеральная прокуратура России признала фейком сообщения в интеренете о том, что коронавирус якобы был создан искусственно для «чипирования населения» и установления «глобального мирового порядка».
RT на русском 03:12
Происшествия
Жители Москвы нашли змею у себя на кухне
ТАСС вчера в 14:20
Здоровье
За сутки в Омской области коронавирусом заразились шесть человек
Напомним, режим самоизоляции продлен в Омской области до 11 мая.
Город55.ру 02:45
Общество
SpaceX собирается отправить Тома Круза в космос на съемки фильма
Аргументы и Факты вчера в 09:53
Экономика
Walt Disney из-за пандемии коронавирусной инфекции потеряла $1,4 млрд
Потери корпорации Walt Disney от пандемии COVID-19 в прошедшем квартале составили $1,4 млрд прибыли, один миллиард из этой суммы пришелся на тематические парки, закрытые на время эпидемии.
Ведомости вчера в 20:39
Экономика
Не по МРОТ: ИП предложили освободить от страховых взносов
В письме к председателю правительства Михаилу Мишустину сенатор попросил освободить от страховых взносов в 2020 году ИП, занимающихся частной практикой и не имеющих сотрудников, если их доход не превышал размер МРОТа каждый месяц.
Известия вчера в 17:01
Общество
В Челябинской области ввели масочный режим
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении масочного режима в регионе.
ТАСС 03:10