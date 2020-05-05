Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«А-Проперти» хочет стать экспортером СПГ

Стоимость проекта «Якутской СПГ» мощностью до 13 млн тонн превысит $10 млрд, сообщила компания 5 мая. Ресурсной базой должны стать месторождения Якутской топливной компании (ЯТЭК), принадлежащей «А-Проперти».
Читать в источнике
Комментировать30
с чего всё началось

Основатель Yota вложит более $10 млрд в СПГ-проект

Компания «Глобалтэк», подконтрольная «А-Проперти» Альберта Авдоляна, вложит более $10 млрд в проект по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Якутии «Якутский газовый проект (СПГ)», предполагающий выпуск до 13 млн СПГ в год.
РБК05:12

Подробнее о событии

Губернатор Якутии пообещал поддержку реализации СПГ-проекта Авдоляна

РБК17:33

Новый инвестор собирается вложить в Якутию 10 миллиардов долларов

SakhaNews11:55

Компания сооснователя Yota вложит более $10 млрд в СПГ-проект в Якутии

Народные новости06:28

«А-Проперти» хочет построить СПГ-завод у берегов Охотского моря на 13 млн тонн в год

ПРАЙМ07:37

Российская компания построит СПГ-завод на побережье Охотского моря

Вести.Ru06:48

«А-Проперти» хочет стать экспортером СПГ

Коммерсантъ11:03

Компания сооснователя Yota вложится в СПГ-проект в Якутии

Компания06:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 23:14, Ашберн
Экономика

В Хакасии подорожали машино-места

Средняя цена на машино-место в Хакасии сегодня составляет порядка 1 млн. 128 тысяч рублей.
Хакасия 20:51
1
Общество

В Кузбассе продлили режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 11 мая, ограничительные меры начнут снимать поэтапно, после снижения числа заразившихся коронавирусной инфекцией, заявил губернатор Кемеровской области в телеобращении к жителям региона.
РИА Новости вчера в 07:07
55
Политика

Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
706
Здоровье

Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области

Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР 12:27
138
Политика

Путин наградил Ким Чен Ына медалью к 75-летию Великой Победы

Указом президента России северокорейский лидер награжден юбилейной медалью к 75-летию Великой Победы в связи с его политикой в увековечивании памяти сражавшихся на территории Кореи советских солдат во времена Второй мировой войны.
ПолитРоссия 02:28
887
Происшествия

В Сахалинской области пропал рыбак

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, мужчина пропал ночью 4 мая.
Российская газета 22:06
Общество

Русская православная церковь отметит День Георгия Победоносца

6 мая православные христиане традиционно прославляют святого Георгия Победоносца, считающегося в России одним из духовных покровителей воинства и покровителем столицы нашего государства.
Park72.ru 08:00
Финансы

Силуанов назвал объём антикризисной поддержки экономики в 2020 году

Российский министр финансов Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости» оценил общий объём поддержки экономики в 2020 году в условиях пандемии коронавирусной инфекции в более чем 6,5% ВВП.
RT на русском 19:43
5
Общество

Рошаль назвал оптимизацию здравоохранения неэффективной в условиях ЧС

Оптимизация здравоохранения в РФ неэффективна в условиях чрезвычайных ситуаций, считает сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости 08:31
24
Гаджеты

Рассекречен планшет Microsoft Surface Go 2: анонс состоится в ближайшее время

Уже до конца текущего месяца ожидается презентация планшета Microsoft Surface Go второго поколения.
3DNews 07:03
Политика

В Пентагоне заявили, что не знают место появления коронавируса

Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в ходе брифинга в Пентагоне заявил, что американские власти не знают, где именно появился коронавирус.
RT на русском 15:32
24
Экономика

Названы два сценария роста безработицы в России

По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
РИА Новости вчера в 23:56
251
Политика

В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой

На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом 03:15
202
Общество

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском 21:37
243
Общество

Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса

Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM 07:20
136
Здоровье

У зараженных COVID-19 нашли аномальную патологию

Ирландские ученые установили, что пациенты с высоким уровнем свертываемости крови в большей степени подвержены осложнениям от COVID-19 и нуждаются в госпитализации.
Московский Комсомолец 08:41
302
Общество

Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса

Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
542
Здоровье

В Новосибирске медик с коронавирусом пожаловалась на отсутствие помощи

Фельдшер скорой помощи с коронавирусом пожаловалась на условия пребывания в обсервации Новосибирска и безразличие врачей.
Atas.info 02:55
56
Здоровье

Почти 50 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Приморье

В Приморье за минувшие сутки подтверждено ещё 49 случае заболевания коронавирусом.
Владивосток-Новости 19:32
6
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом

Внимание поклонников уже несколько недель приковано к семье 34-летнего российского рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой, которая 18 февраля родила долгожданного сына.
News.ru 03 мая в 12:32
36
Хоккей

«Спартак» пытался обменять Хохлачева в СКА

Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал переход в команду нападающего «Авангарда» Сергея Широкова, за которого по условиям обмена был отдан Александр Хохлачев.
Матч ТВ вчера в 00:52
Кино

Вин Дизель сообщил, когда выйдет сценарий «Риддика 4»

NewInform 02:26
19
Экономика

Аганбегян рассказал об этапах создания СП с Ротенбергом

Аганбегян в интервью РБК уточнил, что доля ВЭБа в этой компании будет «ниже контрольного пакета».
РБК 23:01
Здоровье

В омском Минздраве рассказали о серьезности ситуации в омской ГБ № 1, закрытой на карантин из-за коронавируса

Как сообщили в региональном Минздраве, ситуация в больнице имени Кабанова, закрытой в настоящее время на карантин, находится под контролем ведомства.
РИА СуперОмск 12:09
4
Происшествия

Подавший сигнал об угрозе взрыва самолет успешно сел в Уфе

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, экипаж воздушного лайнера подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту через час после вылета из столицы.
Российская газета 12:25
121
Здоровье

Сотни калининградских медиков отказались работать

В Калининграде около 350 медработников отказались работать в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции, заявил региональный министр здравоохранения Александр Кравченко.
Рамблер вчера в 11:25
6,8K
Общество

Названы особенности борьбы с коронавирусом в России

Специалист назвал ряд особенностей в вопросе смягчения или полной отмены ограничительных мер, которыми обладает Россия по сравнению с другими странами.
Lenta.ru 22:34
9
Авто

Новый кроссовер Toyota получил название Frontlander

В Китае Toyota Frontlander выйдет осенью, а немного позже модель станет доступна и для американских покупателей.
CarsWeek.ru 03:19
Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:20
3,2K
Политика

Латвия объявила себя «донором СССР»

Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что Латвийская ССР была "донором денег" в Советском Союзе, передает "Sputnik Латвия".
Газета.Ru 23:06
67
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Альберт Аликович Авдолян
Российский бизнесмен
Крупный российский инвестор, бизнесмен и меценат. Известен созданием компании Yota, ставшей первым LTE-оператором в России. Основные активы: фонд Telconet Capital и компания «А-Проперти».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное