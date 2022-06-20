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«А-Проперти» решила построить свою железную дорогу до Охотского моря к 2025 году

"А-Проперти" Альберта Авдоляна решила построить собственную железнодорожную ветку от Эльгинского угольного месторождения к побережью Охотского моря с портом в конечной точке к 2025 году.
Газета.Ru
Порт Эльга 10 июня был включен в схему территориального планирования РФ.
Коммерсантъ
Плановый запуск и дороги, и порта, по данным “Ъ”, намечен на первый квартал 2025 года.
Коммерсантъ
Партнером по проекту выступит «Энергогрупп» Александра Исаева, генерального директора УК «Эльгауголь».
Forbes

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