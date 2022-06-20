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«А-Проперти» решила построить свою железную дорогу до Охотского моря к 2025 году

Компания "А-Проперти" бизнесмена Альберта Авдоляна приняла решение по строительству железнодорожной ветки от Эльгинского угольного месторождения до Чумикана на Охотском море.
Газета.Ru
В тот момент госкорпорация еще была акционером оператора Эльгинского месторождения «Эльгаугля», но в апреле объявила о выходе, продав свою долю в размере 5% «А-Проперти».
Коммерсантъ
По мнению аналитиков, проект стал гораздо актуальнее в свете резкого роста спроса на мощности Восточного полигона и ухудшения условий перевозки на восток экспортного угля.
Коммерсантъ
Концепция собственной ветки возникла у "А-Проперти" в прошлом году: во вторую очередь расширения БАМа не вошли все объемы, запланированные к добыче якутскими недропользователями.
Интерфакс

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