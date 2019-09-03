РПЛ

ЧемпионатЧемпионатА. Егоров: гол «Спартака» в ворота «Зенита» был отменён правильно

Спартак — Зенит
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 1 сентября
Москва, Стадион «Спартак»
Аяз Гулиев
3′
Айртон Дантас
15′
27′
Магомед Оздоев
41′
Юрий Жирков
44′
Эмильяно Ариэль Ригони
46′
Эмильяно Ариэль Ригони
Александр Ерохин
54′
Юрий Жирков
61′
Бранислав Иванович
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
64′
66′
Дуглас Сантос
Аяз Гулиев
Наиль Умяров
74′
76′
Сердар Азмун
Олег Шатов
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
83′
85′
Юрий Жирков
Далер Кузяев
2 фото
Ребята полностью справились с игрой, плюс VAR помог человеческому глазу увидеть определённые нюансы, гол был отменён правильно. В очередной раз констатируем, что VAR — это помощь арбитрам. «Уфа» — «Оренбург»: Игорь Панин проводил второй матч в РПЛ, и в ходе игры принял три ключевых решения.
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