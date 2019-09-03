РПЛ

ЧемпионатЧемпионатА. Егоров: старт чемпионата не удался, были резонансные ошибки

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Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров отметил уровень судейства на старте сезона в РПЛ.
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Александр Егоров: «Судьям не удался старт чемпионата, было несколько резонансных ошибок»

Спорт-Экспресс08:24

Егоров: «Старт чемпионата России не удался. Со стороны судей были резонансные ошибки»

Sport24.ru08:13

А. Егоров: старт чемпионата не удался, были резонансные ошибки

Чемпионат08:26
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