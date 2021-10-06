Компанию-производителя "Б. Ю. Александров" может выкупить A1 Инвестиционное подразделение "Альфа-групп" Михаила Фридмана и Германа Хана А1 претендует на активы крупного производителя молочных продуктов под брендом "Б. Ю. Александров" — ГК "Ростагроэкспорт".
Несколько месяцев назад Кремль направил Украине предложения по возможной встрече президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в частности свое видение итогов переговоров.
Минтруд России предложил оплачивать отпуск при увольнении по-новому и разработал для этого изменения в Трудовой кодекс, которые уточняют чувствительные для работников нормы продолжительности рабочего времени, исчисления продолжительности отпусков и реализации права на отпуск при увольнении работника.
Исследователи из Испании и Канады попытались выявить ключевой для определения степени риска смертельного исхода фактор, и обратили внимание на уровень специфических антител, общее количество антигенов и количество вирусной РНК в крови.
Правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» прекратит работать с военнослужащими из-за приказа Федеральной службы безопасности (ФСБ) о перечне сведений, сбор которых может угрожать национальной безопасности страны.
Ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской области направила открытое письмо (есть в распоряжении редакции) в адрес губернатора Евгения Куйвашева, где выступила против идеи введения QR-кодов в регионе для посещения общественных мест, включая общепит.