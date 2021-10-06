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А1 Фридмана решила купить производителя сырков «Б.Ю.Александров»

Инвестиционное подразделение «Альфа-групп» Михаила Фридмана и Германа Хана А1 претендует на активы крупного производителя молочных продуктов под брендом «Б.Ю. Александров» — ГК «Ростагроэкспорт».
Коммерсантъ
Компания направила оферту о выкупе долей совладельцам, которые после смерти основателя Бориса Александрова вступили в корпоративный спор.
Коммерсантъ
По словам источника издания, весь бизнес «Ростагроэкспорта» оценивается в $50 млн (3,62 млрд руб.).
РБК
Управляющий партнер А1 Андрей Елинсон заявил, что цель предложения совладельцам — вывод группы из кризиса и разрешение сложного спора в интересах всех сторон.
Forbes

С чего всё началось

Компанию-производителя «Б.Ю. Александров» может выкупить A1
Компанию-производителя "Б. Ю. Александров" может выкупить A1 Инвестиционное подразделение "Альфа-групп" Михаила Фридмана и Германа Хана А1 претендует на активы крупного производителя молочных продуктов под брендом "Б. Ю. Александров" — ГК "Ростагроэкспорт".
Коммерсантъ18:36

Подробнее о событии

«Коммерсантъ»: А1 хочет купить активы производителя сырков под брендом «Б.Ю. Александров»
Lenta.ru05:21
Компанию-производителя «Б.Ю. Александров» может выкупить A1
Коммерсантъ18:36
А1 Фридмана решила купить производителя сырков «Б.Ю.Александров»
Интерфакс02:40
Инвестиционное подразделение «Альфа-групп» хочет выкупить активы производителя сырков «Б.Ю. Александров»
Retailer.ru02:13
Структура Фридмана решила выкупить производителя сырков «Б.Ю. Александров»
Компания01:40
Структура Фридмана может купить производителя сырков «Б.Ю. Александров»
Ведомости01:16
Фридман намерен выкупить бренд «Б. Ю. Александров»
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